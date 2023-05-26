Судья Алексей Тандыр на «‎Лексусе»‎ на смерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве

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"Судья Макаровского райсуда Киевской области Тандыр Алексей Витальевич насмерть сбил военнослужащего НГУ на блокпосту в Киеве", – говорится в сообщении.







По данным источников УП, судья находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители задержали виновника ДТП.

Сегодня в Киеве, около полуночи глава Макаровского райсуда на автомобили "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии.Об этом сообщили в социальных сетях. Официального подтверждения информации пока не поступало.