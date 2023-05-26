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Главная » Новости » Происшествия » 2023 » Май » 26 » 08:05:58
 

Судья Алексей Тандыр на «‎Лексусе»‎ на смерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве

Сегодня, 09:00:58 736 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Судья Алексей Тандыр на «‎Лексусе»‎ на смерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве

Сегодня в Киеве, около полуночи глава Макаровского райсуда на автомобили "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии.

Об этом сообщили в социальных сетях. Официального подтверждения информации пока не поступало.
 
"Судья Макаровского райсуда Киевской области Тандыр Алексей Витальевич насмерть сбил военнослужащего НГУ на блокпосту в Киеве", – говорится в сообщении.
 
По данным источников УП, судья находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители задержали виновника ДТП.

Тандир Олексій Віталійович
Тэги: алкоголь, судья, дтп, Киев
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