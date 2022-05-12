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Главная » Новости » Происшествия » 2022 » Май » 12 » 08:33:08

Трагическое ДТП в Киеве. Ford Focus врезался в блокпост: двое погибших. ВИДЕО

Сегодня, 08:33:34 223 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Трагическое ДТП в Киеве. Ford Focus врезался в блокпост: двое погибших. ВИДЕО

Смертельное ДТП в столице произошло из-за столкновения с временным заградительным бетонным сооружением. Об этом сообщили в полиции города Киева.
 
Вечером в среду, 11 мая, на улице Радунской в Деснянском районе Киева автомобиль Ford Focus, двигавшийся на большой скорости, врезался в бетонное сооружение блокпоста, расположенного на проезжей части.
 
По предварительной информации полицейских, причиной ДТП стало то, что водитель, двигаясь на большой скорости, не справился с управлением.
 
“В результате полученных травм оба потерпевших погибли до приезда врачей. Пассажир – мужчина, 1978 года рождения, анкетные данные водителя устанавливаются”, — сообщили в полиции.
 
Тела погибших пришлось вынимать из разбитого автомобиля спасателям ГСЧС.
 
По факту аварии начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего).
 
Правоохранители проведут все необходимые экспертные исследования, чтобы установить причину и механизм происшествия.

Видео ДТП в Киеве

 

 
Напомним, на трассе "Киев-Чоп" в Ровенской области столкнулись бензовоз, микроавтобус и рейсовый автобус. В результате столкновения транспортные средства загорелись. Тогда погибли 27 человек. Из них 24 пассажира и два водителя — микроавтобуса и автобуса.
Тэги: Форд, дтп, Киев
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