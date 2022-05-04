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Главная » Новости » Происшествия » 2022 » Май » 4 » 07:06:00

27 человек погибло в ДТП под Ровно: столкнулись автобус и бензовоз. ВИДЕО

Вчера, 07:06:16 1357 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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27 человек погибло в ДТП под Ровно: столкнулись автобус и бензовоз. ВИДЕО

Масштабная авария произошла вчера 3 мая в Ровенской области: столкнулись автобус с пассажирами и бензовоз.
 
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщает, что в результате ДТП в Ровенской области погибли 27 человек.
 
Ранее было известно о 16 погибших. Еще 12 людям сейчас оказывают помощь в больнице.

Найдены 27 останков тел погибших пассажиров

В ужасном ДТП в Ровенской области, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, следователями полиции найдено 27 останков погибших. Из 38 пассажиров автобуса уцелело лишь 12 человек. 
 
Выжил, но в тяжёлом состоянии находится водитель бензовоза. 
 
27 -й погибший, водитель микроавтобуса «Мерседес Вито», который по предварительной версии и стал виновником самой масштабной трагедии на дорогах Украины за последнее десятилетие.

Видео: самая масштабная трагедия на дороге 

 


Губернатор Ровенской области Виталий Коваль опубликовал подробности смертельной аварии на трассе Киев-Чоп близ села Ситное. Он сообщил, что столкнулись бензовоз, микроавтобус и рейсовый автобус (вероятно, ехавший по маршруту Харьков – Згожелец).

Видео с места аварии. Пожар


 
Тэги: ровно, автобус, дтп, авария
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