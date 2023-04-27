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Главная » Новости » Экономика » 2023 » Апрель » 27 » 19:47:08
 

20-летняя блогерша Верба ошеломила зарплатой, которую больше всего заработала за месяц

27 Апреля 2023, 19:47:08 942 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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20-летняя блогерша Верба ошеломила зарплатой, которую больше всего заработала за месяц

Украинская блогерша-миллионница Юлия Вербинец, она же Верба, назвала самую большую сумму, которую ей удалось заработать за месяц.

В общем, у звезды Сети доход благодаря социальным сетям. В комментарии блогеру Илье Левко Верба ошеломила, что больше всего ей за месяц удавалось заработать 50 тысяч долларов.

"Ой, да где бы я знала, я так не считаю. Я думаю, что, наверное, тысяч 50 долларов больше всего", — призналась Юлия.
 
@illialevko Як ви вважаєте, Юля молодець, що досягла стільки в такому віці? @YULIA VERBYNETS ♬ MONEY - 리사 (LISA)

Рассказала о самой дорогой покупке

Также блогерша рассказала о своей самой дорогой покупке. Немалую сумму, а это 85 тысяч долларов, Верба потратила на квартиру в Ивано-Франковске. Но на этом звезда Сети не остановилась. В настоящее время у блогерши уже три квартиры.

"Самая дорогая покупка в моей жизни — это квартира. Это 85 тысяч долларов. Это без ремонта и паркоместа. А сейчас уже есть все. У меня уже три квартиры", — добавила Юлия.

Напомним, Юлия Вербинец – блогерша из Ивано-Франковска. Вести блог девушка начала еще в школьные годы. В соцсетях Юля рассказывает о своей жизни.

ТикТок YULIA VERBYNETS @julia_verbynets

@julia_verbynets

Тэги: украина, блогеры, тикток
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