Мандрівниця Джой Фокс сама подорожує світом 70 років і не збирається зупинятися

Усе почалося з кінця - розірваних заручин і розбитого серця в січні 1956 року. Саме тоді Джой Фокс, якій тоді було 20 років і яка жила в маленькому містечку Вівенго в Англії, замислилася про світ за його межами.

Фокс походила зі скромної родини та мала похмуре дитинство під час Другої світової війни, тож вона ніколи не подорожувала. Але вона пригадала історії, які розповідала її мати про свої подорожі до Єгипту, Китаю та Індії з її батьком, який служив у Королівському шотландському полку.

Старший брат Джой Алан також часто розповідав про власні поїздки до Венеції та красу цього міста. Тож Джой, яка оплакувала втрачене кохання, вирішила, що її час настав. Вона продала свою обручку і на отримані гроші почала досліджувати світ.

"Я уявлення не маю, як я дісталася зі свого села до Дувра та сіла на пором, - згадує Джой. - Але потім я сіла на потяг з Франції через Швейцарію до Італії. І так я вперше побачила світ за межами дому".

Зараз Джой 89 років - і вона не збирається зупинятися. Вона продовжує досліджувати світ із таким же захопленням та ентузіазмом, як робила це у 20 років.

Цей безмежний дух пригод нещодавно приніс їй нагороду за самостійні подорожі від JourneyWoman, всесвітньої організації, яка просуває сольні подорожі для жінок старше 50 років.

Ця нагорода стала справжнім визнанням для жінки, яка з моменту своєї першої подорожі з Вівенго кілька десятиліть тому живе життям повним пригод.

"Я й гадки не мала, що все ще буду подорожувати в такому віці, - каже Джой. - Але завдяки тому, що мені пощастило мати міцне здоров’я, я досі можу побачити щось нове в цьому світі".

Все почалося в Італії

Та перша двотижнева подорож до Італії надихнула та підбадьорила Джой. Під час поїздки вона подружилася з італійцем, який показав їй визначні місця країни – разом вони відвідали Портофіно, Рапалло, Мілан тощо.

"Я познайомився з Луїджі на танцях, і він возив мене по Італійській Рив’єрі", - згадує Джой.

"Єдина проблема полягала в тому, що він хотів показати мені всі церкви, але я була невідповідно одягнена, тому не могла потрапити в жодну з них, - зі сміхом каже вона. - Але тепер я стала розумнішою та завжди беру з собою у подорожі шарф".

Коли два тижні добігли кінця, поїздка повністю досягла своєї мети. Джой не лише вдалося загоїти розбите серце - вона повернулася додому до Вівенго, почуваючись дуже сміливою.

Так народилася мандрівниця.

"Коли я повернулася, то почувалася набагато краще, моя самооцінка відновилася, - каже Джой. - І Луїджі надіслав мені чудові фотографії".

АВТОР ФОТО,JOY FOX Джой Фокс продала свою обручку і почала подорожувати світом

Протягом наступних років сім'я Джой переїхала з Англії до Ванкувера в Канаді. А після побачення наосліп Джой вийшла заміж і створила власну сім’ю.

Наступний розділ у її книзі подорожей складався переважно з подорожей з дітьми, зокрема кемпінгу.

"Мій чоловік був кемпером, і він допоміг мені зрозуміти природу… він хотів побачити всі водоспади та річки",- згадує Джой.

У них народилося троє дітей, й родина досліджувала західну частину Сполучених Штатів зі своєї бази у Ванкувері. А коли її чоловікові по роботі довелося переїхати до Онтаріо, у східній частині Канади, сім’я вирушила у мандрівку майже через всю Канаду. Потім вони продовжили дослідження Сполучених Штатів - цього разу уздовж їхнього східного узбережжя.

Пізніше, коли діти Фокс виросли, а її чоловік був зайнятий діловими поїздками, Джой повернулася до сольних мандрівок і продовжила подорожувати сама після того, як її чоловік помер у 2015 році.

"Мій чоловік завжди казав мені "візьми і зроби", і я досі мала жагу до подорожей, тож я поїхала до Європи. Я була скрізь у Штатах і Канаді, - каже Джой. - Я побувала у Монако, Австралії, Новій Зеландії та на Островах Кука".

АВТОР ФОТО,ALAMY Джой провела свій 65-й день народження у тритижневій подорожі, досліджуючи свою сімейну історію в Шотландії

На своє 65-річчя Фокс вирушила до Шотландії, щоб дослідити країну, де вона народилася й жила до трьох років, поки її родина не переїхала до Англії.

Під час цієї тритижневої подорожі Джой проїхала від місця свого народження в казармах Королівського шотландського полку в Единбурзі до місця, звідки її сім’я зрештою виїхала з Шотландії.

"Я люблю Шотландію, адже я там народилася. Одного вечора, коли були сутінки, вийшов волинник і заграв "Плач"… - каже Джой і замовкає. - Саме такі моменти я люблю".

На свій 84-й день народження Джой відвідала Норвегію - і це був незабутній досвід.

"Побачити північне сяйво на свій день народження було неймовірно", - каже вона.

Також вона побувала в Австралії, де досліджувала Великий Бар'єрний риф - попри те, що боїться води. У Новій Зеландії вона орендувала автомобіль і дослідила всю країну, і вона навіть встигла поплавати з дельфінами. Жінка трималася за моторний човен, а дельфіни плавали навколо неї.

"Я думала, що ніколи не зможу цього зробити, я боюся води, - пояснила Фокс. - Але [гід] сказав: "Ви заплатили, щоб це зробити, тож робіть це". І я це зробила - і дуже рада, що зробила… Я весь час кричала… від захоплення".

Дельфіни плавали навколо неї так близько, що Джой майже їх торкалася.

Вона згадує, що тоді подумала: "Боже мій, я ніколи не зроблю нічого кращого, ніж це".

Поради іншим мандрівникам

Десятиліття самостійних подорожей також навчили Джой орієнтуватися в нових частинах світу. Найважливіше, каже вона - це почуватися комфортно у власній компанії. Вона рекомендує знайти час, щоб підготуватися до першої самостійної подорожі.

"Вийдіть кілька разів у кафе, щоб ви звикли їсти самостійно, коли поїдете за кордон, - радить Джой. - Мені подобається моя компанія, мені добре на самоті, але до цього важливо звикнути".

Для планування поїздки Джой іноді користується допомогою турагента. В інших випадках вона усе планує сама. А у тих рідкісних випадках, коли Джой подорожує з групою, вона намагається все одно відійти від решти та досліджувати самостійно.

Вибираючи, куди поїхати, Джой завжди переймається безпекою, а також часто бронює житло, яке здають жінки. Це, за її словами, забезпечує їй додатковий комфорт.

Джой каже, що під час поїздок її не дуже цікавлять звичні туристичні принади.

"Я шукаю те, що дійсно мене зачепить, - каже вона. - Наприклад, дивитися, як кити вистрибують із води".

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Плани на майбутнє

Джой не з тих, хто веде підрахунок усіх країн, які вона відвідала протягом багатьох років, і встромляє шпильки у мапу на стіні, щоб позначити, де вона побувала.

"У мене в гаражі є карта, - зізналася вона. - Я думаю, що теоретично могла б це фіксувати".

Але очевидно, що для Джой набагато важливішими є спогади. І наразі вона не збирається зупинятися.

У свої 89 років, каже вона, вона більше не може бігати світом з великим рюкзаком – і операція на хребті у 2018 році також трошки її сповільнила, – але вона досі має довгий список планів подорожей і місць, які вона сподівається відвідати в майбутньому.

Наприклад, 65-у річницю свого весілля цього року вона збирається відсвяткувати на Мальті. Потім вона відвідає Італію - цього разу з хором, у якому вона співає.

Також Джой збирається здійснити особливу поїздку на свій майбутній ювілей – її 90-річчя. Для цього вона розглядає кілька варіантів: Азорські острови, Канарські острови або, можливо, знову повернутися до Італії - цього разу, щоб побачити озеро Комо.

Джой додає, що також думала про те, щоб пройти маршрутом Каміно де Сантьяго в Іспанії довжиною 825 км - який має один із найприголомшливіших краєвидів у Європі. Така ціль часто лякає навіть найдосвідченіших туристів.

"Я хочу це зробити, але не думаю, що зможу, - пояснює вона. - Але хто знає? Можливо, зможу, а можливо й ні".

Також їй спадає на думку ще одна подорож - повернутися до Італійської Рив’єри, яку вона досліджувала у 20 років.

"У мене залишилися чудові спогади про Італію. Я хотіла би побачити ці місця ще раз, якщо зможу", - каже Джой.

Автор: Міа Тейлор, BBC Travel