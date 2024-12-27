У світі з'явилась ще одна країна довгожителів - Сінгапур. Яка це?

Мало місць пережили такий різкий стрибок у тривалості життя, як острівне місто-держава у Південно-Східній Азії - Сінгапур.

Дитина, народжена в країні в 1960 році, мала ймовірність (на той час) прожити лише десь до 65 років, але народжені в Сінгапурі сьогодні, як очікується, можуть прожити до 86 років.

Крім того, за 10 років з 2010-го по 2020-й, кількість довгожителів у Сінгапурі подвоїлася.

Цей величезний стрибок у довголітті - значною мірою результат цілеспрямованої державної політики та інвестицій.

У серпні 2023 року країну назвали шостою у світі "блакитною зоною". Так демографи називають регіони, де люди живуть довше й здоровіше завдяки поєднанню культури, способу життя та харчування.

"Блакитні зони" відкрив і придумав журналіст National Geographic Ден Бюттнер, хоча деякі дослідники ставлять під сумнів точність цієї класифікації.

Сінгапур став першим новим регіоном, який додали до блакитних зон за останні десятиліття.

Утім, серед інших регіонів з довгожителями він дещо вирізняється. Адже тривалість життя його жителів залежить більше від далекоглядної політики, ніж від культурних традицій, як-от в інших громадах блакитної зони, приміром, в Ікарії у Греції або Нікої у Коста-Риці.

Мешканці Сінгапуру цінують не лише тривалість життя, але й його якість.

Ми поспілкувалися з кількома з них, щоб зрозуміти, що саме робить їхнє життя здоровішим і щасливішим та що вони рекомендують іншим, хто хоче жити довше.

Здоровий перехід

Жителі Сінгапуру стали свідками поступових змін політики уряду, які вплинули на їхнє здоров'я та самопочуття.

Автор фото,Getty Images Мешканці Сінгапуру цінують не лише тривалість життя, але й його якість

"Я виріс тут і на власні очі бачив, як змінилося ставлення суспільства до здоров'я", - сказав мешканець країни Фірдаус Сязвані, який веде блог про фінанси Dollar Bureau.

"Високі податки на сигарети та алкоголь разом із суворою забороною на куріння в громадських місцях не тільки покращують здоров'я людей, але й покращують громадські місця, роблячи їх більш гостинними та чистішими. Ніякого пасивного куріння!"

Він був здивований, дізнавшись про назву "блакитна зона", хоча б через велику кількість цукру, солі та кокосового молока, які використовують у місцевих стравах.

Але навіть це змінюється (хоч і повільно).

"Рада з питань здоров'я намагається заохотити жителів до вибору здоровішого харчування, враховуючи особливості місцевої кухні", - пояснив він.

"Обов'язкове маркування поживних речовин і зменшення вмісту цукру в напоях, помітно змінили обізнаність і вибір. Хоча ще невідомо, наскільки ефективною є ця ініціатива, я особисто намагаюся уникати солодких напоїв, коли дивлюся на ці мітки".

Система охорони здоров'я Сінгапуру також отримала світові визнання як за якість обслуговування, так і за здатність стримувати витрати.

У 2023 індекс процвітання, розроблений британським інститутом Легатум, визнав Сінгапур найкращим у світі за рівнем здоров'я громадян та доступом до медицини.

Країна має обовʼязкове медичне страхування, але також поєднує приватні послуги та накопичувальні фонди, які допомагають покривати витрати з власної кишені.

Сінгапур: місто-сад

Але не лише охорона здоров'я відіграє роль у подовженні життя сінгапурців.

Надійний громадський транспорт та важливість чистоти й краси в країні заохочують до прогулянок і щоденних фізичних вправ та дають жителям відчуття безпеки та спокою.

Автор фото,Getty Images Сінгапурі люблять проводити час у громадських парках

"Урядові ініціативи, які ідеально інтегрували парки, сади та заповідники у міський краєвид, завоювали Сінгапуру репутацію "міста-саду", - каже архітекторка Чару Кокате, старша партнерка Safdie Architects.

"Проживши в Сінгапурі понад 15 років, я все ще дивуюся, як Управління міської реконструкції ретельно спланувало місто. Їхня увага до сталого розвитку, ефективного використання землі та зелених насаджень - чудова", - каже фахівчиня.

Хоча закони Сінгапуру доволі суворі, завдяки ним місто - чисте та доглянуте.

Одне з улюблених місць Кокате - Сінгапурський ботанічний сад. Розташований у центрі міста, це єдиний тропічний сад, визнаний об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Його чудова колекція орхідей і увага до збереження рослин роблять його притулком для любителів природи, сімей і туристів, які шукають тиші та краси", – сказала вона.

"Багато людей, як молодь, так і старше покоління, регулярно займаються фізичними вправами, чому сприяють великі громадські парки, фітнес-кутки та тренажерні зали по всьому місту", - сказав Сязвані.

Автор фото,Getty Images У Національному саду орхідей представлено понад тисяча видів і дві тисячі гібридів

Щоб краще зрозуміти дух спільноти, він радить парк Східного узбережжя, ділянку пляжу, де багато місць для пікніків та прогулянок на свіжому морському повітрі.

Що потрібно знати

Хоча якість життя в Сінгапурі може бути високою, вартість життя тут також відповідна. Країну часто вважають одним із найдорожчих місць для життя у світі, а Mercer ставить її на друге місце після Гонконгу.

Хоча населення Сінгапуру різноманітне, адже сюди емігрують з усього світу, уряд надає пріоритет соціальній згуртованості, яку забезпечують через закони та порядок.

У Сінгапурі діють суворі правила (і покарання) щодо сміття, куріння в громадських місцях, використання наркотиків і порушень правил дорожнього руху. Але багато мешканців вважають, що ці правила допомагають зберегти країну безпечнішим і красивішим місцем для життя.

"Крім того, політична стабільність Сінгапуру заохочує інвестиції та сприяє економічному зростанню та соціальній згуртованості", - каже Кокате.

Автор фото,Getty Images Сінгапур - багатоетнічне суспільство, яке святкує все: від "китайського" Нового року до Діпавалі та Рамадану

Але Сінгапур також пишається своїм розмаїттям, у тому числі кулінарним. Тут щороку проходять фестивалі - від "китайського" Нового року до Діпавалі (Дівалі) та Міжнародного фестивалю мистецтв.

"У місті є щось для кожного, незалежно від віку", - каже Кокате.

"Мультикультурне суспільство створює багатий та яскравий культурний досвід, який покращує життя як туристів, так й експатів".

Автор: Ліндсі Гелловей, BBC