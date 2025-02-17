«Ми кинули роботу та продали будинок, щоб подорожувати світом з дітьми»

Подружжя "ризикнуло усім" - кинуло роботу та продало будинок, щоб подорожувати світом із трьома дітьми - і каже, що ця пригода врятувала їх як сім'ю.

Кріс і Таміра Гатчинсони з Нортгемптонширу в Англії "жили від зарплати до зарплати" і майже не проводили часу разом.

Майже два роки тому вони продали свій будинок із трьома спальнями й поїхали в аеропорт, щоб почати нове життя зі своїми трьома доньками - 10-річною Олівією, 8-річною Скарлетт та 4-річною Беллою.

"Як сім'я ми були практично розбиті. Але тепер ми реалізуємо свою мрію", - каже Кріс.

Автор фото,The Hutchinsons Гатчинсони кажуть, що вони ніколи не проводили час разом у Великій Британії, тому що батькам доводилося багато працювати

Попри те, що вони дуже багато працювали – Кріс як особистий тренер, а Таміра – як інструкторка з плавання - їм все одно бракувало грошей через високу вартість життя у Британії.

"Ми залишили одну машину, ми відмовилися від передплати на Sky TV, ми їздили у відпустку, але рахунки постійно зростали й зростали", - каже Таміра.

"Ми збиралися за столом родиною лише раз на місяць, тому що у нас не було часу. Ми просто працювали, щоб звести кінці з кінцями", - додає вона.

Вперше про продаж майна і подорожі світом вони заговорили під час пандемії коронавірусу.

"У нас була можливість перевести дух, і ми зрозуміли, що не хочемо повертатися до життя, яким ми жили", - каже Кріс.

Подружжя виставило свій будинок на продаж у 2022 році, але продаж зайняв більше часу, ніж вони очікували, і вони ледь не відмовилися від плану. Коли його нарешті продали в травні 2023 року, вони поїхали прямо в аеропорт.

"Нашої останньої ночі в будинку ми всі спали на підлозі, бо продали всі меблі", - каже Кріс.

"У нас не було грошей, щоб забронювати авіаквитки, поки ми не отримали готівку від продажу дому, тому ми поїхали в готель поблизу Гітроу і забронювали рейси в Куала-Лумпур [Малайзія]", - згадує він.

"Це був величезний ризик. Ми думали, що це може не спрацювати, і ми можемо захотіти повернутися додому, але ми ніколи не озиралися назад", - додає Кріс.

"Ми випадково стали відомими в Китаї"

Автор фото,The Hutchisons Сім'я стала відомою в Китаї після публікацій про свої подорожі цією країною в соціальних мережах

Перед від'їздом Кріс навчився знімати відео, щоб документувати їхні подорожі в соцмережах, що стало для них найбільшим джерелом доходу.

"Ми вже знімали відео про сімейне життя, але у нас не було великої кількості підписників, - пояснює 36-річний чоловік. - У нас було 7000 підписників на YouTube, але зараз у нас 100 000, і у нас було близько 12 000 на TikTok, тоді як зараз у нас - 250 000".

Після дослідження Малайзії вони вирушили до Таїланду, В'єтнаму, Філіппін, Китаю, Тайваню, Південної Кореї, Японії, Сінгапуру, Індонезії та Катару.

Автор фото,The Hutchinsons Гатчинсони кажуть, що мріяли одного дня побачити Велику Китайську стіну

Саме під час їхньої поїздки до Китаю їхні соцмережі "вибухнули", і родина "випадково стала відомою" в країні.

Одне їхнє відео про те, як дрон доставляє їм напої, набрало вісім мільйонів переглядів у TikTok.

Вони також здобули популярність у китайських соцмережах, де вони мають понад мільйон підписників, а їхні відео сягають десятків мільйонів переглядів.

"Не все було просто"

Автор фото,The Hutchinsons Родина каже, що не планує повертатися до Великої Британії, якщо про це не попросять їхні дочки

Подружжя каже, що їхня поїздка була "неймовірною", але були й важкі часи.

У Таїланді Таміра захворіла на лихоманку денге, у В'єтнамі їхню кредитну картку зʼїв банкомат, а на Філіппінах усі п'ятеро захворіли під час проживання в гуртожитку.

"Ще один складний момент був, коли ми заблукали в Китаї. Рано вранці ми гуляли з усіма своїми речами, але карти в телефонах не працювали. Але врешті-решт ми знайшли наш готель і тепер можемо з цього сміятися", - згадує Таміра.

Останні кілька місяців вони проживають на малайзійському острові Пенанг, де дуже подобається їхнім донькам, які здобувають освіту на домашньому навчанні.

"Вони дізнаються про різні культури, валюти, мови та про те, як пересуватися", - каже Кріс.

"Всі троє завжди на 110% підтримували цю ідею, але якби вони колись передумали й захотіли повернутися додому, ми б їх послухали", - додає він.

"Вони стали набагато впевненішими у собі, і вони знаходять друзів, куди б не пішли. Є багато сімей цифрових кочівників, які подорожують, які працюють віддалено", - пояснює батько.

"Я не думаю, що ми коли-небудь повернемося додому"

Автор фото,The Hutchinsons Родина каже, що вони цінять кожну мить своїх подорожей попри певні труднощі

Подружжя Гатчинсонів каже, що вони розпланували наступні п'ять років подорожами до Дубая, Австралії, Індії, Шрі-Ланки та Камбоджі.

Вони також можуть ненадовго повернутися до Британії, але наразі не планують повертатися назавжди, тому що "якість їхнього життя зараз набагато краща".

Подружжя отримує багато повідомлень із проханням порад та каже, що сподівається надихнути інших батьків.

"Це не завжди просто, але якщо ви людина, яка насолоджується викликом і насолоджується проведенням часу з сім'єю - вперед. Ви ніколи не дізнаєтесь, поки не спробуєте", - каже Таміра.

"Це була мрія, і ми її здійснили", - додає Кріс. - Як сім'я ми насолоджуємося кожною миттю і впоралися з викликами".

Автор фото,The Hutchinsons Родина каже, що хоче надихнути інших подорожувати

Автор: Чарлі Джонс,BBC News