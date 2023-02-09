TikTok заблокировал крупнейшую с начала войны сеть российской пропаганды

TikTok заблокировал пророссийскую сеть из более чем 1500 аккаунтов, которые распространяли пропаганду о войне в Украине среди европейцев, маскируясь под местных пользователей, следует из отчета китайской компании о дезинформации, сделанном для Евросоюза. Это крупнейшая из известных блокировок российской пропаганды в этой соцсети с начала войны.



По итогам проверки TikTok выявил 1686 аккаунтов, входящих в сеть, у них было суммарно более 130 тысяч подписчиков.

Сеть функционировала с июля по сентябрь 2022 года с территории России и была ориентирована в первую очередь на жителей Германии, Италии и Великобритании, распространяя контент на немецком, итальянском и английском языках. Видео создавались при помощи программ по синтезу речи, говорится в документе.

Соцсеть также отчиталась об ограничении доступа к материалам RT, Sputnik, РТР и РТР Планета, России-24 и ТВЦ в странах ЕС, Исландии и Лихтенштейне. Кроме того, TikTok сообщил о блокировке для пользователей в странах ЕС прямых эфиров из России и Украины.

6 марта TikTok сообщил о приостановке работы в России — пользователи из РФ лишились возможности смотреть и вести прямые трансляции и загружать новый контент.

С началом войны западные социальные платформы начали активно блокировать российскую пропаганду. Россия пытается этому противостоять. Пропагандистский контент продолжает распространяться в соцсетях компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp), писала The New York Times. По данным издания, Facebook, Instagram, а также Twitter и TikTok удаляли в основном англоязычные фейки, а недостоверные материалы на других языках были по-прежнему доступны аудитории.

В сентябре Meta отчиталась об уничтожении сети аккаунтов, распространявших информацию от сайтов, которые притворялись ведущими западными изданиями. Созданная в России сеть фейковых аккаунтов ориентировалась на аудиторию в Германии, Франции, Италии, Великобритании и Украине, распространяя в основном информацию, связанную с войной.