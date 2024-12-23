«Жінки з ім'ям Тетяна мають змінити його на Горпина»: у ЦПД відреагували на вірусне відео TikTok

В епоху соціальних мереж, коли фейки швидко поширюються і сприймаються як правда, Центр протидії дезінформації знову нагадує про важливість перевірки інформації. Нещодавнє вірусне відео в TikTok стало причиною хвилі обговорень і обурення: у ньому стверджувалося, що Верховна Рада України нібито ухвалила закон, згідно з яким жінки з ім'ям Тетяна повинні змінити його на "Горпина".



На жаль, такий абсурд знайшов свою аудиторію, викликавши як жарти, так і серйозне занепокоєння. Проте офіційна заява Центру протидії дезінформації розставила всі крапки над "і": ця інформація є фейком.



Центр протидії дезінформації спростував заяву про те, що в Україні планують зобов'язати жінок з ім'ям Тетяна змінити його на "Горпина" до 1 січня 2025 року. Про це йдеться в повідомленні ЦПД у Telegram.

Так, нещодавно у TikTok стало вірусним відео, де жінка заявила, що за порушення "закону", нібито ухваленого Верховною Радою, передбачено штраф або навіть ув'язнення. Проте жодних доказів вона не надала. Ба більше, за інформацією з її акаунта, жінка проживає в Німеччині та підтримує Росію.

Ролик підхопили й інші користувачі. Якщо одні почали жартувати і вигадувати різні імена на заміну своїм, наприклад Дар'я – Одарка, Любов – Явдоха, Марія – Мотря, то інші відверто обурювалися "закону".

Втім, Центр протидії дезінформації спростував цю заяву.

"Тетяни, не хвилюйтеся! Верховна Рада поки не перейменовує вас на Горпин. Приголомшує активність поширення фейків: відео у TikTok з цим абсурдом вже переглянули 2,2 мільйона разів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська пропаганда поширює інформацію про нібито підготовку "потужного удару". У Центрі протидії дезінформації спростували фейк, однак додали, що варто пам'ятати, що небезпека триває щоденно, а ворог не попереджає про удари.