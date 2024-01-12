Відео з TikTok тепер можна транслювати на телевізорі

На виставці CES 2024 компанія Google оголосила, що відео з TikTok тепер можна транслювати на великі екрани завдяки цифровому медіаплеєру Chromecast.

Застосунок для обміну коротких відео TikTok тепер сумісний із телевізорами. Відповідна функція надійшла з останнім оновленням Chromecast, у якому TikTok поповнив широкий перелік з сотень підтримуваних програм.

«Відколи ми запустили Chromecast, ми працюємо над тим, щоб надати можливості трансляції для більшої кількості програм і пристроїв. Відсьогодні ви можете транслювати вміст TikTok з телефону на вбудовані пристрої Chromecast. І це тільки початок — незабаром ви зможете транслювати live-відео з TikTok на великий екран», — оголосили в Google.

Щоб транслювати TikTok-відео на телевізор, необхідно мати останню версію застосунку на смартфоні або планшеті, Smart TV, Chromecast і підключення до WiFi. Для початку трансляції достатньо відкрити відео, натиснути кнопку «Поділитися» в нижньому правому куті та обрати варіант Cast (між «Зберегти відео» та «Вимкнути субтитри»).

В Google також анонсували, що цього року буде запущено нову функцію трансляції, яка дозволить переносити те, що відтворюється на Spotify і YouTube Music, між пристроями Pixel (наприклад, телефоном і планшетом).