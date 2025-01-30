Тренди у соцмережах 2025: як відео та UGC змінюють маркетинг

Відео-контент: домінуючий формат

Соціальні мережі продовжують змінюватися, диктуючи нові правила гри для брендів, блогерів і контент-мейкерів. У 2025 році відео, UGC (контент, створений користувачами) та доповнена реальність стають ключовими форматами, які визначають маркетингові стратегії. Споживачі прагнуть автентичності, інтерактивності та персоналізованого контенту, а компанії змушені адаптуватися до цих змін, щоб залишатися конкурентоспроможними.Розглянемо основні тренди та їх вплив на маркетинг у соціальних мережах.

Відео продовжує залишатися головним форматом контенту у 2025 році. Короткі відео, як у TikTok, YouTube Shorts і Instagram Reels, все ще лідирують, але набирають популярності і довші формати, особливо вертикальні відео з інтерактивними елементами.

Популярними стають:

Прямі ефіри з можливістю взаємодії – бренди активно використовують стріми для продажів (live shopping).

– бренди активно використовують стріми для продажів (live shopping). Сторітелінг у відео – користувачі краще реагують на історії, ніж на звичайну рекламу.

– користувачі краще реагують на історії, ніж на звичайну рекламу. Формат "зазирни за лаштунки" – глядачам цікаво бачити процес створення продукту або життя компанії зсередини.

Корисні показники для оцінки ефективності контенту у соцмережах 2025

Показник Що вимірює Чому важливий Формула розрахунку / Де переглянути ER (Engagement Rate) Залученість аудиторії Дозволяє оцінити, наскільки контент цікавий користувачам (Лайки + Коментарі + Репости) ÷ Охоплення × 100% Охоплення (Reach) Кількість унікальних користувачів, які бачили пост Допомагає оцінити потенційну видимість контенту Вбудована аналітика соцмереж Impressions Загальна кількість показів контенту Відображає, скільки разів пост був переглянутий Вбудована аналітика соцмереж CTR (Click-Through Rate) Кількість кліків на посилання в пості Вимірює ефективність закликів до дії (CTA) (Кліки ÷ Охоплення) × 100% VTR (View-Through Rate) Відсоток користувачів, які додивилися відео до кінця Показує, наскільки відео утримує увагу (Кількість завершених переглядів ÷ Загальна кількість переглядів) × 100% UGC Mention Rate Частота згадок бренду в контенті користувачів Вимірює рівень автентичного інтересу до бренду (Кількість згадок UGC ÷ Загальна кількість постів про бренд) × 100% Conversion Rate Відсоток користувачів, які здійснили цільову дію Визначає ефективність контенту у продажах або генерації лідів (Кількість конверсій ÷ Кількість кліків) × 100% Watch Time Загальний час перегляду відео Дозволяє оцінити, наскільки відеоконтент цікавий аудиторії Вбудована аналітика платформ Shares Rate Відсоток користувачів, які поділилися контентом Вказує на вірусний потенціал контенту (Кількість репостів ÷ Охоплення) × 100% SOV (Share of Voice) Частка згадок бренду у порівнянні з конкурентами Допомагає зрозуміти впізнаваність бренду у соцмережах (Згадки бренду ÷ Згадки всіх конкурентів) × 100%

Ці метрики допоможуть оцінити ефективність контенту у соцмережах та оптимізувати стратегію просування відповідно до нових трендів.

UGC (User-Generated Content): сила автентичності

Контент, створений користувачами, стає основою маркетингових стратегій брендів. Люди більше довіряють реальним відгукам і досвіду інших користувачів, ніж традиційній рекламі.

Що працює у 2025 році:

Репости контенту клієнтів – компанії стимулюють користувачів ділитися враженнями про продукт.

– компанії стимулюють користувачів ділитися враженнями про продукт. UGC-відео в рекламі – ролики з реальними відгуками мають більшу залученість.

– ролики з реальними відгуками мають більшу залученість. Колаборації з мікро-інфлюенсерами – менші блогери мають більш лояльну та активну аудиторію.

Контент із доповненою реальністю (AR)

AR-контент стає все більш інтегрованим у соціальні мережі. Фільтри, примірки продуктів у віртуальній реальності та інтерактивні ігри дозволяють брендам залучати аудиторію на новому рівні.

Популярні тренди:

AR-фільтри для взаємодії з брендом – компанії створюють унікальні маски та ефекти, що залучають користувачів.

– компанії створюють унікальні маски та ефекти, що залучають користувачів. Віртуальні примірки товарів – особливо актуально для моди, косметики та інтер’єру.

– особливо актуально для моди, косметики та інтер’єру. Гейміфікація у контенті – інтерактивні AR-елементи сприяють тривалому контакту з брендом.

Ексклюзивний контент і закриті спільноти

Бренди активніше використовують стратегії FOMO (fear of missing out), створюючи закриті групи та ексклюзивний контент для підписників.

Що стає трендом:

Підписки на преміальний контент – доступ до унікальних відео, аналітики або курсів.

– доступ до унікальних відео, аналітики або курсів. Закриті чати у Telegram та Discord – бренди будують довірчі відносини з аудиторією.

– бренди будують довірчі відносини з аудиторією. Контент для "своїх" – інсайдерська інформація, ранній доступ до продуктів.

Голосовий і аудіо-контент

Подкасти та голосові кімнати залишаються важливими для взаємодії з аудиторією. Люди шукають контент, який можна споживати "на ходу".

Формати, що працюють:

Короткі подкасти у соцмережах – адаптовані випуски під формат TikTok і Instagram.

– адаптовані випуски під формат TikTok і Instagram. Аудіопости – зручний формат для тих, хто не хоче або не може читати текст.

– зручний формат для тих, хто не хоче або не може читати текст. Голосові чати в соцмережах – продовження популярності Twitter Spaces і Telegram Voice Chats.

Вплив на маркетинг

Зміни у форматах контенту змушують бренди адаптувати свої стратегії:

Фокус на відео та UGC – традиційні рекламні банери та текстові пости поступово втрачають ефективність.

– традиційні рекламні банери та текстові пости поступово втрачають ефективність. Автентичність понад усе – користувачі краще сприймають реальний досвід і чесні відгуки.

– користувачі краще сприймають реальний досвід і чесні відгуки. Мультиплатформеність – контент адаптується під різні платформи, від коротких відео до подкастів.



У 2025 році маркетинг у соцмережах стає ще більш інтерактивним, персоналізованим і орієнтованим на залучення аудиторії через відео, AR і UGC.

Тренди 2025 року підтверджують: маркетинг у соцмережах стає більш візуальним, інтерактивним і персоналізованим. Бренди, які активно використовують відеоконтент, залучають UGC та впроваджують AR-рішення, отримують більше залучення та лояльності від аудиторії. Успіх більше не залежить від гучного імені – споживачі довіряють реальному досвіду інших користувачів. Тому компаніям важливо будувати відкритий діалог, залучати мікро-інфлюенсерів і створювати контент, який не просто продає, а захоплює.