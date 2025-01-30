Тренди у соцмережах 2025: як відео та UGC змінюють маркетинг

|ЖЖ » Новини » Інтернет і Технології » 2025 Январь 30 » 20:01:49
Відео продовжує залишатися головним форматом контенту у 2025 році. Короткі відео, як у TikTok, YouTube Shorts і Instagram Reels, все ще лідирують, але набирають популярності і довші формати, особливо вертикальні відео з інтерактивними елементами.
Популярними стають:
|Показник
|Що вимірює
|Чому важливий
|Формула розрахунку / Де переглянути
|ER (Engagement Rate)
|Залученість аудиторії
|Дозволяє оцінити, наскільки контент цікавий користувачам
|(Лайки + Коментарі + Репости) ÷ Охоплення × 100%
|Охоплення (Reach)
|Кількість унікальних користувачів, які бачили пост
|Допомагає оцінити потенційну видимість контенту
|Вбудована аналітика соцмереж
|Impressions
|Загальна кількість показів контенту
|Відображає, скільки разів пост був переглянутий
|Вбудована аналітика соцмереж
|CTR (Click-Through Rate)
|Кількість кліків на посилання в пості
|Вимірює ефективність закликів до дії (CTA)
|(Кліки ÷ Охоплення) × 100%
|VTR (View-Through Rate)
|Відсоток користувачів, які додивилися відео до кінця
|Показує, наскільки відео утримує увагу
|(Кількість завершених переглядів ÷ Загальна кількість переглядів) × 100%
|UGC Mention Rate
|Частота згадок бренду в контенті користувачів
|Вимірює рівень автентичного інтересу до бренду
|(Кількість згадок UGC ÷ Загальна кількість постів про бренд) × 100%
|Conversion Rate
|Відсоток користувачів, які здійснили цільову дію
|Визначає ефективність контенту у продажах або генерації лідів
|(Кількість конверсій ÷ Кількість кліків) × 100%
|Watch Time
|Загальний час перегляду відео
|Дозволяє оцінити, наскільки відеоконтент цікавий аудиторії
|Вбудована аналітика платформ
|Shares Rate
|Відсоток користувачів, які поділилися контентом
|Вказує на вірусний потенціал контенту
|(Кількість репостів ÷ Охоплення) × 100%
|SOV (Share of Voice)
|Частка згадок бренду у порівнянні з конкурентами
|Допомагає зрозуміти впізнаваність бренду у соцмережах
|(Згадки бренду ÷ Згадки всіх конкурентів) × 100%
Ці метрики допоможуть оцінити ефективність контенту у соцмережах та оптимізувати стратегію просування відповідно до нових трендів.
Контент, створений користувачами, стає основою маркетингових стратегій брендів. Люди більше довіряють реальним відгукам і досвіду інших користувачів, ніж традиційній рекламі.
Що працює у 2025 році:
AR-контент стає все більш інтегрованим у соціальні мережі. Фільтри, примірки продуктів у віртуальній реальності та інтерактивні ігри дозволяють брендам залучати аудиторію на новому рівні.
Популярні тренди:
Бренди активніше використовують стратегії FOMO (fear of missing out), створюючи закриті групи та ексклюзивний контент для підписників.
Що стає трендом:
Подкасти та голосові кімнати залишаються важливими для взаємодії з аудиторією. Люди шукають контент, який можна споживати "на ходу".
Формати, що працюють:
Зміни у форматах контенту змушують бренди адаптувати свої стратегії:
У 2025 році маркетинг у соцмережах стає ще більш інтерактивним, персоналізованим і орієнтованим на залучення аудиторії через відео, AR і UGC.
Тренди 2025 року підтверджують: маркетинг у соцмережах стає більш візуальним, інтерактивним і персоналізованим. Бренди, які активно використовують відеоконтент, залучають UGC та впроваджують AR-рішення, отримують більше залучення та лояльності від аудиторії. Успіх більше не залежить від гучного імені – споживачі довіряють реальному досвіду інших користувачів. Тому компаніям важливо будувати відкритий діалог, залучати мікро-інфлюенсерів і створювати контент, який не просто продає, а захоплює.