Дівчина «Cіськадовська» - сміх над переселенцями та українською мовою: що не так у жарті Кварталу 95

|ЖЖ » Новини » Мистецтво і культура » 2024 » Январь » 5 » 16:20:44
Гумористи-кварталівці представили дівчину з окупованого міста майже безграмотною і нездатною вивчити українську мову. Фокус вирішив дізнатися в експертів, наскільки доречно жартувати про людей, які переходять на українську мову під час війни.
Студія "Квартал 95" потрапила в мовний і сексистський скандал через новорічний номер (вже видален), у якому висміяла жителів тимчасово окупованого Скадовська. Зал під час шоу сміявся, але пізніше в суспільстві прозвучали негативні оцінки, номер багато хто визнав образливим.
У шоу "Єдиний Квартал 2024" була сценка про дівчину, яка все життя говорила російською мовою і переїхала через велику війну з РФ на Закарпаття.
На початку акторка Ірина Гатун намагається говорити з жителем Закарпаття, артистом Юрієм Великим, українською мовою з помилками в простих словах. Чоловік запитує, звідки вона родом і чому раніше не говорила цією мовою.
Дівчина відповідає: "Ві мене конєчно вібачте, я просто знаєтє, я всє своє жизнью розговорювала на росіянскому язику. Патамушта я сіськадовська. Город єсть такий в Херсонской області, Скадовськ. Тому я сіськадовська".
Далі за сюжетом мовні жарти тривають. Переселенка розповідає, що українську мову тільки в школі "волчара", а не вивчала, і тому багато слів уже "позаблювала". Глядачі в залі сміються над постановкою.
Автори мініатюри використали образ дівчини-переселенки, щоб показати мовні помилки українців східних регіонів, які відмовилися від російської мови після початку вторгнення. Виходить, що "Квартал 95" не підтримав, а висміяв прагнення людей опанувати українську мову, невдало обігравши образ переселенця, який утік від війни.
Номер студії "Квартал 95" спричинив шквал критики. Мер Скадовська Олександр Яковлєв відкрито виступив проти жартів на адресу жителів міста, які й так потерпають від російської окупації.
"Жарти про "сі***ки" зі Скадовська, напевно, комусь здаються дуже дотепними. Але нехай це буде на совісті режисерів. Сподіваюся, у них вистачить сил вибачитися перед українцями", — заявив мер.
Градоначальник не став озвучувати заклики до активних дій. У відповідь на своєрідний гумор він попросив жителів Скадовська приєднатися до флешмобу "Скадовськ говорить українською" і зачитати що-небудь українською мовою.
Головна редакторка херсонського видання Кавун.City Євгенія Вірлич діяла рішучіше — подала скаргу до Комісії з журналістської етики на телеканал "1+1" за трансляцію випуску. Вона нагадала, що частина міст сходу і півдня України перебуває під окупацією, зокрема й Скадовськ.
Через суспільний резонанс компанія 1+1 media обіцяла перемонтувати випуск новорічного шоу "Квартал 95" і опублікувати в онлайн-платформах без скандального номера.
"Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити почуття українців", — ідеться в заяві.
Гуморист Юрій Великий також вибачився за сценку, стверджуючи, що "кварталівці" хотіли спонукати українців розмовляти рідною мовою і не боятися робити помилки.
"Соромно у своїй країні не розмовляти рідною мовою. Кожна людина сприймає і тлумачить гумор індивідуально. Тому, якщо хтось шукає негативний підтекст — він його знаходить… Нас точно не можна звинувачувати в нерозумінні болю наших співгромадян з тимчасово окупованих територій, тим паче, що дехто з наших акторів та авторів народився саме в цих містах", — відреагував актор.
Директор політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович говорить про надуману проблему в суспільстві, пов'язану з українською мовою.
"Більшість людей в Україні допомагає і підтримує тих, хто хоче перейти з російської на українську мову в побутовому спілкуванні. Що стосується ролика про переселенку зі Скадовська, я нітрохи не дивуюся. Це специфіка гумору студії — досить примітивний, брутальний і з відтінком спекуляції на важливих темах", — пояснив він Фокусу.
Головна проблема, на його думку, полягає не в самій сценці, а в реакції глядачів: людям ці жарти сподобалися. На перший погляд нешкідливі випуски призводять до того, що українці забудуть про толерантність і почнуть жартувати над російськомовними в злісній манері. З культурної точки зору це велика небезпека: посилиться поділ і подальші конфлікти за мовною ознакою.
"Висміювання мовних нюансів не несе позитивного навантаження. Усе це зводиться до бажання хайпанути. Можливо, комусь зі сценаристів сподобалося поєднання "зі Скадовська" і вони побудували на цьому сценку. Ніхто ж із них не подумав про реакцію суспільства", — вказує експерт.
З іншого боку, у подачі "Квартал 95" проглядається і неповага до переселенців.
"Мешканці півдня і сходу — культурні, освічені та інтелігентні люди. Я бачив, як вони із задоволенням вчать українську мову. Сміятися над мовою або людьми, які до цього не знали її, значить потурати російським наративам про розділене суспільство", — каже Фокусу голова підкомітету з питань культурної політики Комітету Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики Микола Княжицький.
Політик зазначає, що росіяни так само сміялися над перекладом серіалів українською мовою. Мобілізація суспільства в умовах війни — це насамперед єдність нації та повага до культури України, додав він.
"А такі жартівливі підходи зрівнюють нас із росіянами. Давно вже час змінювати нав'язані Москвою наративи", — підсумував нардеп.
Нагадаємо, нещодавно телеведучий і комік із "Кварталу 95" Євген Кошовий зізнався, скільки його сім'я витрачає на повсякденні витрати щомісяця. Актор заявив, що йому особисто на місяць "потрібно 2100", але не уточнив, у якій валюті.
УПЦ МП раніше звинувачувала зірок "Кварталу 95" Євгена Кошового та Олександра Пікалова в "приниженні честі та гідності громадян за релігійною ознакою". Ведучі жартували щодо "прайс-листа" в храмах московського патріархату.