На Закарпатті відбулась гола вечірка Love Camp: з'явилося шокувальне відео уроків йоги і тантри

Туристи приїхали на екокурорт Ізки і замість уроків йоги влаштували оголену вечірку.

На Закарпатті під виглядом уроків йоги відбулась гола вечірка. Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола у Telegram. Журналіст розповів, що гола вечірка відбулась у конференц-залі екокурорту "Ізки".

"Його (конференц-зал – ред.) забронювала компанія людей з-за меж Закарпаття ніби-то задля уроків йоги. Організатор – Love Camp. Це туристи, які приїхали до Карпат на новорічні свята. Їх всього 38 осіб з організаторами", – написав він.

Глагола додав, що від обслуговувального персоналу люди відмовились і проводили захід самі.

Початок вечірки на Закарпатті / Фото: Віталій Глагола

Подія відбулась у новорічну ніч.

Радісні глядачі оголених танців

"У Мережі можна знайти фото цього курорту, де за світлинами видно, що саме там відбувається ця вечірка", – уточнив журналіст.

Нагадаємо, у Києві спалахнув скандал через йогу в Музеї Шевченка. Фітнес клуб вирішив провести заняття з йоги у музеї Тараса Шевченка, де тривала фотовиставка переможців World Press Photo. Цинізм ситуації полягав у тому, що особливо важкі фотографії з Маріуполя організатори завісили тканиною, щоб не проводити тренування на такому тлі.

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Що таке Love Camp

Love Camp - тижневий цілющий досвід у люблячому оточенні спільноти однодумців



Це напівретрит напівфестиваль. З ретриту ми додали інтенсивність вправ, знань, відчуттів, структурність та загальний вектор единої програми. З фестивалю ми залишили легкість, драйв, цікаве оточення, вільний час, спілкування, нові знайомства, спільнота.



Раніше кемпи проводились раз на рік влітку. Після цьогорічного літнього кемпу у Карпатах нам усім настільки сподобалось, що ми вирішили зустрітися раніше.

27 грудня - 3 січня. Четвертий зимовий сезон. Новорічний Табір Кохання.



Це тиждень практик, вправ, спілкування, нових знайомств, приємного оточення та спільного часу. А ще це завжди різні та цікаві вечірні програми. Ми пропонуємо кожному учаснику брати з собою різноманітний одяг, аксесуари та речі для перевтілення у різні образи. Для прожиття нового різного досвіду. Єдине незмінне це дбайливість один до одного та безпечний простір.

Творчість , фантазія, мрії. Це надихає нас створювати нове цікаве спільне, де ми можемо опинитися разом.



Love Camp - це можливість бути у колі люблячих та підтримуючих нас людей.



Головними темами цього кемпу будуть контакт та оточення. На цьому буде більше фокусу уваги та вправ. Ми будемо тренуватися знайомитись, входити в контакт, проживати його разом, а також виходити. Як можна виходити з контакту не втрачаючи себе та не впадаючи в негативний досвід. Як прожити разом гарну історію та перенести її у життя. Як отримати позитивний досвід та інтегрувати його у щоденне життя. Досвід буття у люблячому приймаючому оточенні. Глибоке відчуття отримання любові та можливості ділитися далі з іншими цією любов’ю.

А ще це місце, яке повертає до життя. Особливо у сьогоденні, коли як ніколи ми відчуваємо необхідність у підтримці, енергії, бажанні. Бажанні жити далі та мати життєву силу попри все.

В програмі кемпу:

- йога, ранкові медитації, тілесні вправи;

- ненасильницька комунікація, робота з тінню, емоційне вивільнення;

- психологічна підтримка у складних процесах;

- чоловічі та жіночі кола;

- тантричні ритуали;

- спільні бані та чани;

- похід у гори;

- катання на лижах та бордах вдень;

- тематичні програми перевтілення ввечері.

Основний склад ведучих:

Костя Радоставін

Наталя Єременко

Андрій Утєнков

Та команда фасілітаторів, підсилюючих загальне поле та створюючих більш безпечний простір.

Місце проведення

Карпати, база знаходиться високого в горах на відстані 35 км від станції Воловець. Навкруги дивовижні зимові гори та мальовничий краєвид.

Заїзд 26,27 грудня , виїзд 3 січня до обіду.

Ціна квитка:

180 євро до 31 жовтня

200 євро 1 - 30 листопада

250 євро 1 - 25 грудня

300 євро з 26 грудня



Для бронювання участі чекаємо передплату у повному або частковому обсязі.



Якщо після оплати ви не зможете приїхати, оплата не повертається, а може бути використаною у наступному кемпі.



Окремо оплачується проживання/харчування. Ціна складається відповідно поточним цінам на продукти та становить приблизно від 700 грн на добу. Це проживання у спільному номері на декілька людей та 3 разовим вегетаріанським харчуванням.



При бажанні можна сплатити за окремий номер.



Учасники команди можуть мати знижку до 50% на участь. Перевага надається тим, хто вже має досвід участі. Love Camp-це простір де тебе люблять таким та такою, які ви є