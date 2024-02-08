На Прикарпатті натовпом побили жінку з дитиною на блокпості: шукали представників ТЦК

6-річна дитина із забоями, її 24-річна мати зі струсом головного мозку. У високогірному селі Космач на Прикарпатті кілька десятків розлючених горян, переважно жінки, заблокували дорогу та шукали по автівках представників ТЦК. Були такі, що прийшли з битами. Жительку сусіднього села, яка разом з донькою їхала на пошту, звинуватили у співпраці з військкоматом. Почали бити машину, витягати звідти водійку, шарпати її за волосся. Перепало навіть дитині.

Про це потерпіла Іванна Ванджурак розповіла на своїй сторінці у Facebook.

За словами жінки, після нападу у неї струс мозку, а в дитини – забій носа.

Іванна Ванджурак розповіла, що їхала на пошту в Космачі. В центрі села машину зупинив натовп розлючених жінок. Зі слів потерпілої, деякі з них були напідпитку, у них були дубинки, битки, різні металеві "штуки". Після розмови та перевірки телефону потерпілої натовп спочатку відпустив жінку.

"Я їм пояснила, що їду з дитиною на нову пошту, і що я місцева із сусіднього села, вони з наїздом сказали, щоб я показала свій телефон, чи я їх там не знімала, я зразу взяла в руки телефон і одній жіночці все показала, вона побачила, що там нічого немає, і сказала – ну нехай їде поки їде… І тут вони мене з горем пополам відпустили, хоча рух був на дорозі сильно перекритий цим натовпом…" – розповіла Іванна.

Проте коли жінка вже поверталася з пошти тією самою дорогою, її автівку знову зупинили і почали говорити, що вона – "навідниця" військкомату.

"Всі ці люди просто їдуть на мою машину, я встигла замкнути двері і відкрила вікно, і декілька осіб почали мене знову питати, хто я така, що я точно не місцева, бо вони мене не знають, і що я навідниця воєнкому!!! Що я приїхала до них у село здавати їх і здавати їхніх чоловіків. І це було вже з криками, з погрозами та матами в мій бік сказано… І тут почалося все пекло. Вони почали бити машину (трясли так машиною, хотіли машину перевернути), почали витягувати мене через вікно, виривати мені волосся і вирвали ключі з машини, вони хотіли всіма способами витягнути мене з машини, я почала кричати, що в машині дитина, надіялася на хоть якусь людяність, але одна жіночка запхала биту у вікно і дала в голову дитині, в той час як інша мене тримала за волосся і я нічого просто не могла зробити", – розповіла вона подробиці нападу.

Дитина, яка потерпіла через побиття жінки / Фото / Facebook: Іваночка Ванджурак

За словами жінки, потім звідкись узялись дві її знайомі та односельчанки. Вона впустила їх до машини, одна взяла дитину на руки і почала прикривати собою, інша допомагала вибратися з рук натовпу.

Побиття жінки на Франківщині / Фото / Facebook: Іваночка Ванджурак

"Потім вони якось відчинили з мого боку двері і хотіли мене витягнути, я навіть уявити не можу, що б тоді було. В один момент один вуйко закричав, що всі сюди, це не та машина, яка нам потрібна була, ми попутали! І ззаду приїхала інша машина і вони, так би мовити, переключилися на ту машину", – зазначила Ванджурак.

Реакція поліції Івано-Франківська

В поліції Івано-Франківської області наразі з'ясовують обставини інциденту.

"6 лютого на лінію 102 надійшло повідомлення про конфлікт за участі місцевих мешканців у селі Космач. На місце негайно виїхали керівництво обласної, районної поліції та слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що мешканці отримали неправдиву інформацію, яка була розповсюджена по локальних групах у соціальній мережі. Близько сотні людей самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби. Між громадянами відбулися сутички, в яких постраждала неповнолітня та дві жінки. Вони були доправлені до місцевої лікарні", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели з мешканцями роз’яснювальні бесіди й невдовзі люди розійшлися. Наразі очікуються результати експертиз від медиків, після чого буде вирішено питання щодо надання правової кваліфікації події.

Розпочато кримінальне провадження

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через сутички у Космачі. У постраждалої 6-річної дівчинки діагностували забій м'яких тканин носа, а у її 24-річної матері – ймовірну закриту черепно-мозкову травму.

Про е повідомляє поліція Івано-Франківської області.

"Поліція опитала потерпілих. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.