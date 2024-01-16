Повне керівництво з промптів для ChatGPT, які будуть корисні у 2024 році

Відкрийте для себе всю важливу інформацію про ChatGPT і дізнайтеся, як ефективно використовувати його для досягнення максимального успіху у 2024 році.
У цьому посібнику ви дізнаєтеся все, що вам потрібно знати про ChatGPT, - від техніки написання промптів для отримання кращих відповідей від ChatGPT до промптів користувача для різних сфер, таких, як продажі, маркетинг, веб-розробка, Data Science і т. д.
Хороші промпти та погані промпти
Ось кілька прикладів хороших і поганих промптів, які можуть вплинути на якість відповіді будь-якого LLM, наприклад ChatGPT.
Дослідження технологій:
Бізнес-інсайти:
- Поганий промпт : Розкажи мені про EV?
- Хороший промпт : Які прориви в технології електромобілів сталися за останні два роки?
Аналіз історії
- Поганий промпт : Як збільшити продажі?
- Хороший промпт : Які існують перевірені стратегії виходу ринку для нового технологічного продукту на конкурентному ринку?
- Поганий промпт : Розкажи мені про історію.
- Хороший промпт : Чи ти можеш проаналізувати економічні наслідки Версальського договору, укладеного після Першої світової війни?
Найкращі способи використання ChatGPT
Ось кілька найкращих способів та рекомендацій щодо ефективного використання інструментів LLM та ChatGPT та отримання максимальної віддачі від них:
- Висловлюйтесь ясно і конкретно. Чітко сформулюйте своє прохання чи запитання.
- Почніть з інструкцій. Розкажіть моделі, як ви хочете, щоб вона поводилася (привласніть їй роль).
- Вкажіть контекст . Дайте моделі відповідну інформацію щодо теми.
- Використовуйте повні пропозиції . Формулюйте свої промпти так, щоб їх модель зрозуміла.
- Використання попередніх відповідей Посилайтеся на попередні відповіді моделі.
- Експериментуйте з різними формулюваннями чи варіаціями.
- Чітко формулюйте свої інструкції у промпті.
- Обмежте довжину відповіді . Попросіть модель вказати конкретні ключові моменти.
- Уточнюйте та аналізуйте . Скоригуйте свої промпти для отримання точніших відповідей.
- Переконайтеся, що інформація є правильною.
Промпти для створення контенту:
- Напиши вступ для статті в блозі на [тему].
- Розроби покрокове навчальне відео за темою для нашого каналу на YouTube.
- Склади контент-план з [кількістю] ідей для постів у блозі, включаючи [ключові слова].
- Склади список із 10 провокаційних питань для статті у блозі на [тему].
- Склади контрольний список для проведення маркетингових досліджень перед запуском продукту.
- Розроби технічну статтю по [темі]. Не перевищуй [кількість слів].
- Напиши серію розсилок електронною поштою з порадами та рекомендаціями по (темі).
- Перепиши цей маркований список, щоб він починався з тієї ж [частини мови].
- Перепиши цей абзац у вигляді маркованого списку.
Промпти для маркетингу:
- Створи пост в Linkedin обсягом менше 150 слів, використовуючи цей [вставте текст сюди].
- Створи карусель Instagram з [кількістю] слайдів, використовуючи цей [вставте текст].
- Напиши переконливу рекламну рекламу для рекламної кампанії по [ключове слово].
- Склади електронний лист для клієнтів [компаній, які ще не робили у нас покупки].
- Напишіть [кількість] CTA-повідомлень про [вставте матеріал].
- Напиши 60-секундний сценарій YouTube для [назва продукту або послуги], використовуючи [інформацію].
- Придумай [ідеї відеороликів для компанії на YouTube] на [тему].
- Перетвори наведені нижче дані на тематичне дослідження: (1) Проблема (2) Рішення (3) Результат.
- Створи текст посадкової сторінки для обмеженої знижки на [товар або послугу].
Промпти для веб-розробки
- Перерахуй [кількість] тем для курсу з веб-розробки, призначеного для початківців.
- Запропонуй [кількість] креативних ідей для інтеграції анімаційних ефектів у веб-додатки.
- Розроби блок-схему процесу тестування для проектів веб-розробки.
- Запропонуй [кількість] захоплюючих ідей для курсу з розробки веб-ігор.
- Запропонуй [кількість] ідей щодо впровадження принципів SOLID у веб-розробку.
- Запропонуй [кількість] методів обробки автентифікації користувачів у веб-додатках.
- Опишіть [кількість] прикладів використання машинного навчання у веб-додатках.
- Напиши [кількість] актуальних тем для семінару з веб-розробки.
- Виступи в ролі помічника в мозковому штурмі і запропонуй [кількість] ідей для завдання по кодингу.
- Чи можеш ти запропонувати [кількість] унікальних ідей для компонентів інтерфейсу користувача?
Промпти для продажу:
- Розроби переконливу пропозицію щодо продажу [продукту/послуги], використовуючи [інформацію].
- Напиши повторний електронний лист ліду, який виявив інтерес до нашого [продукту/послуги].
- Створи переконливий скрипт продаж для маркетингової кампанії нашої компанії [ніша].
- Розроби індивідуальну пропозицію для потенційного клієнта, використовуючи [список больових точок].
- Склади список методів роботи із запереченнями для подолання [проблем].
- Напиши послідовність холодних електронних листів у розвиток партнерських відносин.
- Розроби реферальну програму для існуючих клієнтів [продукту/послуги].
- Створи презентацію продажів [продукту/послуги] за допомогою [характеристики].
- Розроби звіт про конкурентний аналіз для нашого [продукту/послуги], використовуючи [дані].
Промпти для роботи з великими даними:
- Виступи в ролі спеціаліста з вивчення даних та побудуй для мене модель машинного навчання на основі [даних].
- Виступи в ролі робота для автоматичного машинного навчання (AutoML), використовуючи ці [інструкції].
- Чи ти можеш допомогти мені навчити [назву моделі]? Будь ласка, надай код Python.
- Напиши код для візуалізації та дослідження даних [предмет], включаючи [параметри].
- Створи набір даних CVS з [кількість рядків та [кількість] стовпців на основі цього [дані].
- Напиши на Python регекс, який порівнює адреси електронної пошти.
- Побудуй модель машинного навчання, яка передбачає [тему] на основі історичних даних.
- Виконай розробку функцій моделі прогнозування відтоку клієнтів, використовуючи [метрики].
- Дай мені інструкції щодо реалізації моделі обробки природної мови (NLP).
- Мені потрібний набір даних для аналізу настроїв з [кількістю] рядків та [кількістю] стовпців.
Промпти для Customer Success
- Розроби покроковий посібник із роботи зі скаргами, наприклад [Скарги].
- Напиши листа клієнтові з приводу [запиту].
- Створіть сценарій обслуговування клієнтів для обробки запитів на виставлення рахунків.
- Розроби [кількість] рекомендацій щодо створення персоналізованого обслуговування клієнтів.
- Напиши відповідь у чаті, щоб допомогти [ім'я клієнта] усунути [проблема].
- Створіть шаблон для відповіді на відгуки або огляди клієнтів.
- Напиши [кількість] часто задаваних питань, що стосуються загальних питань і проблем, використовуючи [дані].
- Напиши відповідь у соціальних мережах на скаргу клієнта на наш [продукт/послугу].
- Створити шаблон для активної роботи з клієнтами для [назва компанії] в [галузі].
- Розроби посібник з ефективних методів перехресних та додаткових продажів, включаючи виявлення та подання клієнтам відповідних пропозицій щодо продуктів.