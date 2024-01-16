Повне керівництво з промптів для ChatGPT, які будуть корисні у 2024 році

Хороші промпти та погані промпти

Поганий промпт : Розкажи мені про EV?

: Розкажи мені про EV? Хороший промпт : Які прориви в технології електромобілів сталися за останні два роки?

Поганий промпт : Як збільшити продажі?

: Як збільшити продажі? Хороший промпт : Які існують перевірені стратегії виходу ринку для нового технологічного продукту на конкурентному ринку?

Поганий промпт : Розкажи мені про історію.

: Розкажи мені про історію. Хороший промпт : Чи ти можеш проаналізувати економічні наслідки Версальського договору, укладеного після Першої світової війни?

Найкращі способи використання ChatGPT

Висловлюйтесь ясно і конкретно. Чітко сформулюйте своє прохання чи запитання. Почніть з інструкцій. Розкажіть моделі, як ви хочете, щоб вона поводилася (привласніть їй роль). Вкажіть контекст . Дайте моделі відповідну інформацію щодо теми. Використовуйте повні пропозиції . Формулюйте свої промпти так, щоб їх модель зрозуміла. Використання попередніх відповідей Посилайтеся на попередні відповіді моделі. Експериментуйте з різними формулюваннями чи варіаціями. Чітко формулюйте свої інструкції у промпті. Обмежте довжину відповіді . Попросіть модель вказати конкретні ключові моменти. Уточнюйте та аналізуйте . Скоригуйте свої промпти для отримання точніших відповідей. Переконайтеся, що інформація є правильною.

Промпти для створення контенту:

Напиши вступ для статті в блозі на [тему].

Розроби покрокове навчальне відео за темою для нашого каналу на YouTube.

Склади контент-план з [кількістю] ідей для постів у блозі, включаючи [ключові слова].

Склади список із 10 провокаційних питань для статті у блозі на [тему].

Склади контрольний список для проведення маркетингових досліджень перед запуском продукту.

Розроби технічну статтю по [темі]. Не перевищуй [кількість слів].

Напиши серію розсилок електронною поштою з порадами та рекомендаціями по (темі).

Перепиши цей маркований список, щоб він починався з тієї ж [частини мови].

Перепиши цей абзац у вигляді маркованого списку.

Промпти для маркетингу:

Створи пост в Linkedin обсягом менше 150 слів, використовуючи цей [вставте текст сюди].

Створи карусель Instagram з [кількістю] слайдів, використовуючи цей [вставте текст].

Напиши переконливу рекламну рекламу для рекламної кампанії по [ключове слово].

Склади електронний лист для клієнтів [компаній, які ще не робили у нас покупки].

Напишіть [кількість] CTA-повідомлень про [вставте матеріал].

Напиши 60-секундний сценарій YouTube для [назва продукту або послуги], використовуючи [інформацію].

Придумай [ідеї відеороликів для компанії на YouTube] на [тему].

Перетвори наведені нижче дані на тематичне дослідження: (1) Проблема (2) Рішення (3) Результат.

Створи текст посадкової сторінки для обмеженої знижки на [товар або послугу].

Промпти для веб-розробки

Перерахуй [кількість] тем для курсу з веб-розробки, призначеного для початківців.

Запропонуй [кількість] креативних ідей для інтеграції анімаційних ефектів у веб-додатки.

Розроби блок-схему процесу тестування для проектів веб-розробки.

Запропонуй [кількість] захоплюючих ідей для курсу з розробки веб-ігор.

Запропонуй [кількість] ідей щодо впровадження принципів SOLID у веб-розробку.

Запропонуй [кількість] методів обробки автентифікації користувачів у веб-додатках.

Опишіть [кількість] прикладів використання машинного навчання у веб-додатках.

Напиши [кількість] актуальних тем для семінару з веб-розробки.

Виступи в ролі помічника в мозковому штурмі і запропонуй [кількість] ідей для завдання по кодингу.

Чи можеш ти запропонувати [кількість] унікальних ідей для компонентів інтерфейсу користувача?

Промпти для продажу:

Розроби переконливу пропозицію щодо продажу [продукту/послуги], використовуючи [інформацію].

Напиши повторний електронний лист ліду, який виявив інтерес до нашого [продукту/послуги].

Створи переконливий скрипт продаж для маркетингової кампанії нашої компанії [ніша].

Розроби індивідуальну пропозицію для потенційного клієнта, використовуючи [список больових точок].

Склади список методів роботи із запереченнями для подолання [проблем].

Напиши послідовність холодних електронних листів у розвиток партнерських відносин.

Розроби реферальну програму для існуючих клієнтів [продукту/послуги].

Створи презентацію продажів [продукту/послуги] за допомогою [характеристики].

Розроби звіт про конкурентний аналіз для нашого [продукту/послуги], використовуючи [дані].

Промпти для роботи з великими даними:

Виступи в ролі спеціаліста з вивчення даних та побудуй для мене модель машинного навчання на основі [даних].

Виступи в ролі робота для автоматичного машинного навчання (AutoML), використовуючи ці [інструкції].

Чи ти можеш допомогти мені навчити [назву моделі]? Будь ласка, надай код Python.

Напиши код для візуалізації та дослідження даних [предмет], включаючи [параметри].

Створи набір даних CVS з [кількість рядків та [кількість] стовпців на основі цього [дані].

Напиши на Python регекс, який порівнює адреси електронної пошти.

Побудуй модель машинного навчання, яка передбачає [тему] на основі історичних даних.

Виконай розробку функцій моделі прогнозування відтоку клієнтів, використовуючи [метрики].

Дай мені інструкції щодо реалізації моделі обробки природної мови (NLP).

Мені потрібний набір даних для аналізу настроїв з [кількістю] рядків та [кількістю] стовпців.

Промпти для Customer Success

Розроби покроковий посібник із роботи зі скаргами, наприклад [Скарги].

Напиши листа клієнтові з приводу [запиту].

Створіть сценарій обслуговування клієнтів для обробки запитів на виставлення рахунків.

Розроби [кількість] рекомендацій щодо створення персоналізованого обслуговування клієнтів.

Напиши відповідь у чаті, щоб допомогти [ім'я клієнта] усунути [проблема].

Створіть шаблон для відповіді на відгуки або огляди клієнтів.

Напиши [кількість] часто задаваних питань, що стосуються загальних питань і проблем, використовуючи [дані].

Напиши відповідь у соціальних мережах на скаргу клієнта на наш [продукт/послугу].

Створити шаблон для активної роботи з клієнтами для [назва компанії] в [галузі].

Розроби посібник з ефективних методів перехресних та додаткових продажів, включаючи виявлення та подання клієнтам відповідних пропозицій щодо продуктів.

Відкрийте для себе всю важливу інформацію про ChatGPT і дізнайтеся, як ефективно використовувати його для досягнення максимального успіху у 2024 році.У цьому посібнику ви дізнаєтеся все, що вам потрібно знати про ChatGPT, - від техніки написання промптів для отримання кращих відповідей від ChatGPT до промптів користувача для різних сфер, таких, як продажі, маркетинг, веб-розробка, Data Science і т. д.Ось кілька прикладів хороших і поганих промптів, які можуть вплинути на якість відповіді будь-якого LLM, наприклад ChatGPT.Ось кілька найкращих способів та рекомендацій щодо ефективного використання інструментів LLM та ChatGPT та отримання максимальної віддачі від них: