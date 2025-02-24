Колаген: реальна користь для здоров'я чи маркетинг?

Колаген сьогодні надзвичайно популярний, його можна знайти практично скрізь: від антивікових кремів і шампунів, до напоїв і цукерок.

Ця речовина становить основу сполучної тканини нашого організму, і часто подається як чудодійний засіб для боротьби зі зморшками, поліпшення стану шкіри, нігтів, волосся і навіть при проблемах зі сном.

З віком синтез колагену природним чином сповільнюється. Це веде до появи перших ознак старіння - шкіра втрачає пружність і еластичність, кістки стають більш крихкими, а суглоби - менш рухливими.

Тому попит на колагенові добавки постійно росте, а разом з ним – і обсяг світового ринку колагену.

Один з його шанувальників – відомий підприємець Браян Джонсон твердить, що вживає 25 г колагенових пептидів щодня.

Однак, попри шалену популярність колагену, його користь досі маловивчена, а вживання викликає багато запитань.

Такий різний колаген

Спочатку розберемося, що це за речовина, відома під цією назвою.

"Це - складний білок, що міститься в сполучній тканині тварин, - пояснює дієтолог Андреа Соарес. - Його отримують зі шкіри, хрящів і кісток корів, свиней, курей і риб".

Однією з форм колагену є желатин, який додають до цукерок, пудингів і желе.

"Деякі виробники пропонують так званий "веганський колаген", але тут важливо розуміти, що колаген - це тваринний білок, і рослини його синтезувати не можуть, - вказує Соарес. - Те, що продається під назвою "рослинний колаген", насправді є вітаміном С, амінокислотами та мінералами, які допомагають організму виробляти природний колаген".

Тому, якщо ви веган, краще витратити гроші на повноцінне харчування, а не на рослинні добавки, які насправді не містять колагену, радить експертка.

Існує кілька видів колагену, кожен з яких виконує певну роль в організмі.

Гідролізований колаген - це різновид, що пройшов процес гідролізу (розщеплення великих молекул колагену на менші частинки - пептиди). Саме тому гідролізований колаген часто називають пептидним. Такий колаген швидше всмоктується в організм і легше перетравлюється, адже пептиди мають здатність швидко проникати в кров через стінки кишківника.

Неденатурований колаген II типу - основний структурний білок хрящової тканини. Цей тип колагену відповідає за зменшення тертя між кістками в суглобах і важливий для профілактики хвороб опорно-рухової системи, пояснює Девід Хантер, клініцист-ревматолог із Сіднейського університету.

Колаген II типу теж розщеплюється в шлунку до амінокислот, хоча гідролізований колаген, зазвичай, краще засвоюється організмом.

Автор фото,Getty Images Такі десерти, як желе або суфле, неможливо приготувати, не додаючи одну з форм колагену - желатин

Добавок з колагеном дуже багато, і продаються вони в різних формах - від таблеток і порошків до жувальних цукерок і напоїв.

"Колагенові пігулки, льодяники й гумки часто містять менше колагену на порцію, ніж порошки і напої. Вони також можуть містити цукор й інші наповнювачі", - вказує Соарес.

І хоча їжа, багата на білок і вітамін С, загалом допомагає нашому організму виробляти власний колаген, його кількість має бути дозована.

Оптимальний варіант - рідкий колаген та у вигляді порошку. Рекомендована добова доза - від 5 до 10 г.

Загалом, багато маркетингових аргументів щодо користі колагенових добавок, не витримують критики, кажуть фахівці.

"Жодна така заява не отримала зеленого світла в Євросоюзі", - вказує Ленг Хенг з Європейського агентства з безпеки харчових продуктів (EFSA).

Там дійшли висновку, що твердження про його користь для здоров'я не підкріплені достатньою кількістю доказів.

А ідея про те, що колаген допомагає підтримувати еластичність шкіри й покращує роботу суглобів, не підтверджена науковими дослідженнями, додає Ленг Хенг.

Основна проблема, за її словами, полягає в тому, що дослідження колагену переважно фінансуються виробниками харчових добавок.

"Іноді просто не вистачає незалежних аналізів та випробувань", - додає ревматолог Девід Хантер.

Автор фото,Getty Images Колаген - це "будівельник" хрящів, кісток, зубів, сухожиль, суглобів, шкіри та м'язів

Загалом колагенові біодобавки вважають безпечними для більшості людей.

Однак деякі з них виробляють з використанням поширених харчових алергенів - яєць, коров'ячого молока, риби. Тому перед вживанням таких препаратів варто завжди уважно вивчати їхній склад.

Лунали заяви, що в деяких випадках желатин та біодобавки з колагеном можуть передавати коров'ячий сказ, або губчату енцефалопатію великої рогатої худоби. Європейська комісія навіть замовила дослідження, проведене експертами EFSA.

EFSA оцінила вплив зараженого желатину на людину й дійшла висновку, що його ризик мізерно малий або зовсім відсутній.

Вплив колагену на шкіру, тканин і суглоби

Найбільше всіх цікавить, що відбувається з колагеном після потрапляння в організм.

"Є мало переконливих доказів того, що він "виживе" після травлення, потрапить у кров і дістанеться до вашої шкіри", - розповіла BBC лондонська дерматологиня Анджалі Махто.

Будь-який білок, потрапляючи в шлунок, швидко розщеплюється на амінокислоти, які потім знову збираються в білки.

Тож, якщо організму потрібен колаген, він, можливо, збере ці амінокислоти в колаген, хоча жодних гарантій цього немає.

Ще одна проблема - склад колагенових добавок, що містять й інші інгредієнти, які можуть впливати на його ефект.

Тут теж думки розділилися. Хтось вимагає доказів, а хтось - п'є і, здається, бачить результат.

Один метааналіз показав, що гідролізований колаген дійсно може позитивно впливати на шкіру, наприклад, підвищувати її зволоженість і еластичність. При цьому автори дослідження вказують, що для підтвердження результатів необхідні подальші клінічні випробування.

Інші дослідження (фінансовані виробниками) виявили, що харчові добавки та препарати з високим вмістом колагенових пептидів можуть поліпшити стан шкіри та її зовнішній вигляд.

"Тут головне - регулярне вживання", - каже дієтолог Соарес.

Існують також певні стратегії, що дозволяють збільшити потенційну користь колагенових добавок, наприклад, для зміцнення сухожиль.

Роберт Ерскін, фахівець з нервово-м'язової фізіології в Ліверпульському університеті Джона Мурса, припускає, що фізичні вправи можуть стимулювати тканини організму до активнішої регенерації колагену. Це може зміцнити сухожилля, дозволить людині рухатися швидше, а також знизить ризик травм у разі падінь.

В одному з досліджень Ерскін і його колеги з британських університетів перевірили, чи може вживання гідролізованого колагену збільшити рівень колагену, що виробляється організмом після високоінтенсивних тренувань.

Дослідження, проведене на невеликій вибірці молодих здорових чоловіків, показало, що у них виробляється значно більше нового колагену, якщо перед тренуванням вони випивали суміш вітаміну С і 30 г гідролізованого колагену.

В іншому дослідженні той самий ефект перевірили на здорових чоловіках середнього віку.

Ефект був, але менший. Таким чином, вік і стать впливають на синтез колагену. Існує також зв'язок між естрогеном і рівнем колагену.

Автор фото,Getty Images Колаген доступний у різних формах

Хоча колагенові добавки часто асоціюють з молодими, спортивними чи іміджевими людьми, їх все частіше досліджують як можливий засіб для лікування хронічних захворювань у літніх пацієнтів.

Наприклад, є дані, що колаген допомагає при симптомах ревматоїдного та остеоартриту. Але загальна якість досліджень у цій галузі настільки низька, що вчені не мають однозначної відповіді на це питання.

Чи варто вживати колагенові добавки

Будь-які харчові добавки можуть взаємодіяти з іншими лікарськими препаратами, тому важливо обговорити їхню сумісність з лікарем, радить дієтолог Хантер.

Що ж до колагену, то його варто з обережністю вживати людям, які страждають на ниркову недостатність і захворювання печінки. Надлишок білка в раціоні значно збільшує навантаження на ці органи. Вагітним і жінкам, які годують груддю, можна вживати колагенові біодобавки тільки під наглядом лікаря.

Втім однозначної відповіді на питання, чи варто вживати колагенові добавки, немає.

Все залежить від того, чому, як довго та разом з чим ви плануєте їх вживати. А також як це може вплинути на інші аспекти вашого здоров'я.

Зрештою вчені сходяться на думці, що гроші, які витрачаються на колагенові добавки, можна було б витратити на більш збалансоване харчування.

Варто також звернути увагу на фізичні вправи, сон і сонцезахисні засоби - все це, як відомо, добре впливає на зовнішній вигляд і здоров'я шкіри. А у довгостроковій перспективі може також заощадити чимало грошей.

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Автор: Крістін Ро, ВВС