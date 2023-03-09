Нейронки на все случаи жизни: для работы, учёбы, монтажа, кодинга и дизайна

Нейронная сеть это компьютерная программа, которая работает как мозг. Она состоит из множества "нейронов", которые обрабатывают информацию, передавая ее друг другу. Каждый нейрон это маленький компонент, который может быть включен или выключен в зависимости от того, как он обрабатывает информацию.



Вот пример, чтобы помочь вам понять, как работает нейронная сеть. Представьте, что вы играете в игру, где вы должны угадать, какие буквы будут следующими в последовательности. Нейронная сеть может помочь вам обработать информацию, чтобы определить, какие буквы могут следовать дальше.



Например, если вы видите последовательность букв "A, B, C, нейронная сеть может определить, что следующая буква может быть "D", потому что это логичное продолжение последовательности.



Одним из проверяемых фактов о нейронных сетях является то, что они используются в многих областях, включая машинное обучение, распознавание образов, робототехнику и многие другие.

Нейронки для учёбы

MathGPT (https://mathgpt.streamlit.app/) — подсобит с матаном.

editGPT (https://chrome.google.com/webstore/detail/editgpt/mognjodfeldknhobgbnkoomipkmlnnhk) — исправит ошибки в тексте на английском.

Consensus (https://consensus.app/) — огромная научная база знаний на основе ИИ.

ExamCram (https://apps.apple.com/us/app/examcram-ai-for-students/id1595934993/)— превратит сложные учебные материалы в карточки и тесты для самопроверки.

Yip (https://yippity.io/home) — то же самое, но в вебе и с поддержкой Википедии.

YouTube Summary with ChatGPT (https://chrome.google.com/webstore/detail/youtube-summary-with-chat/nmmicjeknamkfloonkhhcjmomieiodli/related) — превратит любое обучающее видео или лекцию в текст.

ChatBA (https://www.chatba.com/)— поможет сделать презентацию.

Explain Me Like I’m Five (https://explainlikeimfive.io/) — объяснит заумные вещи простым языком.

Нейронки для программистов

Adrenaline (https://useadrenaline.com/) — исправит ошибки в коде.

Tabnine (https://www.tabnine.com/) — допишет код за вас.

CodePal (https://codepal.ai/)— напишет код, исправит баги и выдаст ревью.

Code GPT (https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=DanielSanMedium.dscodegpt) — плагин-генератор кода для VSCode.

Autobackend (https://www.autobackend.dev/) — поможет с бэкендом.

Codesnippets (https://codesnippets.ai/) — генерит код из текстовых запросов, подходит для команд.

Buildt AI (https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=BuildtAI.buildt-vscode)— поисковик для VSCode, найдет готовый код в инете.

Нейронки для дизайнеров

Booth ai (https://www.booth.ai/) — генерирует стоковые фото по текстовому запросу.

AdCreative (https://www.adcreative.ai/) — генерит баннеры и другие рекламные креативы.

SiteKick (https://www.sitekick.ai/) — ИИ-конструктор лендингов.

RoomGPT (https://www.roomgpt.io/) — сделает ремонт в вашей комнате с любым дизайном.

Looka (https://looka.com/) — генератор логотипов.

PatternedAI (https://www.patterned.ai/)— генерирует паттерны.

Hama (https://www.hama.app/cleanup)— Удаляет лишнее с картинки.

Нейронки для улучшения фото

Photoroom (https://app.photoroom.com/)— меняйте фон, вырезайте объекты в пару движений. Есть мобильные версии.

Nostalgia Photo (https://www.nostalgia.photo/) — сделает старые фото чётче.

Pallete fm (https://palette.fm/)— раскрасит чёрно-белые фото.

Relight (https://clipdrop.co/relight) — поможе заново выставить свет на уже сделанном фото.

Picsart (https://t.me/whackdoor/3422)— заменит ваших бывших на собаку, флаг или батон.

LeiaPix (https://convert.leiapix.com/) — сделает из 2D-фотки 3D.

Нейронки для создания видео

Сolourlab AI (https://colourlab.ai/)— ИИ поможет с цветокором.

Luma AI (https://t.me/whackdoor/3371) — выдаст 3D-сцену киношного качества из нескольких фоток.

Kaiber (https://www.kaiber.ai/) — с этой штукой делали свежий клип Linkin Park.

Topaz Video AI (https://www.topazlabs.com/topaz-video-ai)— апнет видос до 4К и 60 FPS, уберёт тряску.

SpiritMe (https://apps.apple.com/ru/app/spiritme/id1615635565)— создаст вашу говорящую цифровую копию.

CapCut (https://www.capcut.com/)— поменяет фон, переведет речь в сабы и многое другое. Прямо в браузере.

vidyo ai (https://vidyo.ai/)— быстро нарежете длинные видосы в шортсы,

Нейронки для работы со звуком

Fadr (https://fadr.com/)— порежет трек на отдельные дорожки инструментов и вокала.

Adobe Enhance (https://podcast.adobe.com/enhance) — чистит запись от шумов. Бесплатно.

Elevenlabs (https://beta.elevenlabs.io/) — мощнейший синтезатор, подделает любой голос.

Beatoven (https://www.beatoven.ai/) — ИИ-композитор музыки для видео.

Clip audio (https://www.clip.audio/)— подберет музыку для любого видоса.

The MetaVoice (https://themetavoice.xyz/) — меняйте свой голос на один из восьми пресетов.

Cleanvoice (https://cleanvoice.ai/) — уберет из вашей разговорной записи мусор,

Нейронки для устройства на работу

kickresume (https://www.kickresume.com/en/ai-cover-letter-writer/)— напишет резюме и сопроводительное.

Сover Letter AI (https://coverletterai.app/)— составит сопроводительное на основе резюме.

InterviewGPT AI (https://interviewgpt.ai/) — имитирует собеседование и помогает готовиться.

Resume Worded (https://resumeworded.com/)— прокачает резюме и профиль на LinkedIn.

Interview Warmup (https://grow.google/certificates/interview-warmup/) — разогреет перед собеседованием.

Нейронки для прокачки поиска в интернете

Lexii ai (https://lexii.ai/) — чат-бот, которые отвечает за слова и прикладывает ссылки на источники.

Perplexity (https://www.perplexity.ai/) — мощнейший ИИ-поиск, работает и как расширение для браузера.

Chord (https://chord.ooo/) — выдаст подробнейший реферат в ответ на ваш запрос.

Phind (https://www.phind.com/) — поисковик для технарей, умеет в код.

Nuclia (https://nuclia.com/) — найдет что угодно на сервере, накопителе и облачном диске.

Нейронки для развлечений

Natural Language Playlist (https://www.naturallanguageplaylist.com/)— 7-часовой музыкальный плейлист по любому запросу.

Movie Deep Search (https://deepsearch.mycelebs.com/movie) — подыщет фильм под любой запрос.

RadioGPT (https://listen.streamon.fm/radiogpt) — ИИ-диджеи ведут эфиры.

EndlessVN (https://endlessvn.io/)— у всех визуальных новелл есть финал. Кроме этой.

FashionAdvisor AI (https://www.fashionadvisorai.com/)— личный ИИ-стилист.

Tattoos AI (https://www.tattoosai.com/?ref=futurepedia)— генерирует эскизы для тату.

Hello History (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hello.history&hl=en_US&gl=US&pli=1)— даст пообщаться с ИИ-двойником известной исторической личности.

Cool Gift Ideas (https://www.coolgiftideas.io/) — опишите человека и сервис подберёт под него подарок.

Endel (https://endel.io/)— генератор ИИ-музыки, поможет расслабиться и выспаться.

PlaylistAI (https://apps.apple.com/us/app/ai-playlist-maker-playlistai/id1631703551?uo=4)— соберет плейлист в Apple и Spotify по тексту или картинке.

Где используются нейронные сети

Нейронки на все случаи жизни. Для учёбы, монтажа, кодинга, дизайна, работы со звуком, улучшения фото и даже для устройства на работу — сохраняйте эту эпичную подборку себе.Нейронные сети – одна из самых интересных технологий в области искусственного интеллекта. В 2023 году эта технология нашла свое применение во многих областях, начиная от медицины и заканчивая техническими науками. Но что такое нейронные сети и как они могут быть полезны в жизни обычного человека?Одним из наиболее популярных применений нейронных сетей является распознавание образов. Они используются для распознавания лиц, голосов и даже рукописного текста. Это может быть полезно для повышения безопасности в зданиях, улучшения системы безопасности на дорогах и более точной идентификации личности.Нейронные сети также используются в медицине. Они помогают диагностировать заболевания, определять степень риска развития болезней и даже предсказывать результаты лечения. Это может помочь врачам принимать более точные решения и улучшить качество медицинской помощи.В других областях, таких как финансы и банковское дело, нейронные сети используются для прогнозирования изменений на рынке, определения рисков и принятия решений по инвестированию. Это может помочь инвесторам принимать более обоснованные решения и минимизировать риски.Нейронные сети также используются в производственных процессах. Они помогают оптимизировать производственные циклы, улучшить качество продукции и сократить время на ее производство. Это может помочь компаниям повысить эффективность и улучшить конкурентоспособность.