OpenAI представила нову версію ChatGPT. Вона вміє фліртувати і розпізнавати емоції

Компанія OpenAI представила останню версію технології, яка лежить в основі її чату ChatGPT. GPT-4o буде доступний усім користувачам попередньої версії, включно з тими, хто не платить за користування сервісом.

Як стверджують розробники, нова версія працює швидше за попередню і поводиться більш розкуто — може дозволити собі трохи побалакати, а то й пофліртувати.

GPT-4o може зчитувати зображення й обговорювати побачене, перекладати з однієї мови на іншу та розпізнавати емоції за виразом обличчя. Робот, на відміну від попередніх версій, також може запам'ятовувати попередні розмови.

Його можна переривати на півслові, і в нього легший розмовний ритм — під час демонстрації затримки між запитанням і відповіддю практично не було.

Компанія OpenAI заявила, що впроваджуватиме нові функції поступово.

Нова модель — це крок уперед у галузі штучного інтелекту, переконана головна технічна директорка OpenAI Міра Мураті. "Ми дивимося на майбутнє взаємодії між нами й машинами, — каже Мураті. — І ми вважаємо, що GPT-4o дійсно змінює цю парадигму".

Під час демонстрації голосової версії GPT-4o він не просто розв'язав просте рівняння, написане на аркуші паперу, а й дав корисні рекомендації, як його вирішити. Він аналізував комп'ютерний код, перекладаючи з італійської на англійську, та інтерпретував емоції на фото усміхненої людин

Під час демонстрації бот, який говорив жіночим голосом з американським акцентом, вітався з людьми, що зверталися до нього, а якщо його хвалили, відповідав: "Досить, ви змушуєте мене червоніти!"

Один дослідник попросив бот визначити, який в нього вираз обличчя та які емоції той відчуває. GPT-4o вирішив, що чоловік виглядає "щасливим і життєрадісним, з широкою посмішкою і, можливо, навіть з відтінком хвилювання".

"Хай там як, схоже, у вас чудовий настрій, — сказав бот. — Чи не бажаєте поділитися джерелом цих позитивних емоцій?"

Звісно, не все під час презентації пішло за планом: у якийсь момент GPT-4o переплутав усміхнену людину з дерев'яною поверхнею, потім почав розв'язувати рівняння, яке йому ще не показали. Очевидно, що до надійного і, головне, безпечного помічника людини, штучному інтелекту ще далеко.

Однак на сьогодні OpenAI, схоже, ставить перед собою не такі грандіозні завдання: зробити GPT-4o цифровим помічником нового покоління на кшталт Siri чи Alexa на форсажі, який пам'ятає попередні запитання і може відповідати не лише за допомогою голосу чи тексту.

Загалом презентація пройшла цілком успішно, однак критики зазначили, що на ній не пояснили, наскільки "екологічним" буде GPT-4o.

Штучний інтелект — значно більш енергомістка справа, ніж традиційні обчислювальні завдання, і чим він "розумніший", тим серйозніші обчислювальні потужності йому потрібні. На презентації OpenAI це питання оминули.

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Робити надто далекосяжні висновки про переваги нового чату теж не варто: ретельно зрежисована презентація розробників і робота з реальними користувачами — це різні речі.

Але перспективи у нього, судячи з усього, - дуже непогані.

Та й OpenAI не збирається зупинятися на досягнутому: минулого тижня з'явилися чутки, що компанія запускає пошуковик — конкурент Google.

Агентство Reuters, втім, пізніше повідомило, що компанія відклала запуск проєкту. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман зазначив, що запуск GPT-4o не пов'язаний із розробкою пошукового сервісу, але в п'ятницю написав у соцмережі Х: "Ми старанно працюємо над деякими новими штуками, які, як ми думаємо, сподобаються людям! Для мене це схоже на магію".

Як повідомляв Bloomberg, OpenAI ось-ось підпише угоду з Apple щодо впровадження своїх ШІ-розробок в операційну систему для iPhone.

Apple не має власного чату, як-от GPT-4o чи Gemini від Google, і компанія останнім часом намагається направити у цю сферу нові ресурси. GPT-4o може запропонувати сучасніші функції, ніж ті, які надає вбудований голосовий помічник Siri.

Фінансова підтримка технологічного гіганта теж не завадить: OpenAI все частіше звинувачують у тому, що вона використовує матеріали ЗМІ для тренування своїх моделей штучного інтелекту без компенсації чи навіть згоди видавців.

Наприклад, у грудні минулого року американська New York Times подала позов проти OpenAI та Microsoft (яка фінансово підтримує OpenAI, хоча й розробляє свій власний генеративний чат) за порушення авторських прав. Їх звинуватили у використанні мільйонів статей газети для навчання чат-ботів.

Видання стверджує, що, хоча компанії брали інформацію з багатьох джерел для створення своїх систем, контенту New York Times вони приділяли особливу увагу, щоб "задарма скористатись величезними інвестиціями NYT в журналістику".

За використання матеріалів, захищених авторським правом, на OpenAI неодноразово подавали до суду й автори художніх творів.