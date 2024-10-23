Як написати резюме за допомогою штучного інтелекту: переконливі аргументи та інструкція

|ЖЖ » Новини » Інтернет і Технології » 2024 Октябрь 23 » 15:10:53
Останнім часом все більше шукачів роботи вдаються до використання штучного інтелекту (ШІ) для створення резюме та супровідних листів. За даними Financial Times, такі інструменти, як ChatGPT, полегшують процес підготовки документів, що призводить до збільшення кількості заявок. Однак, як пише «ЖЖ info» роботодавці застерігають, що через шаблонність і незграбний текст, якість резюме часто залишає бажати кращого.
Незважаючи на те, що штучний інтелект спрощує процес створення резюме, роботодавці б’ють на сполох. Використання генеративного ШІ знижує бар’єр для входу на ринок праці, дозволяючи більшій кількості людей подавати заявки на вакансії. Проте це також викликає занепокоєння серед рекрутерів щодо автентичності та індивідуальності таких заявок.
Опитування HR-стартапу Beamery серед 2500 британських працівників показало, що 46% з них використовують генеративний ШІ для пошуку роботи і створення резюме. Крім того, дослідження креативної платформи Canva серед 5000 шукачів роботи з усього світу свідчить, що 45% респондентів використовували ШІ для поліпшення резюме або написання супровідних листів.Основні проблеми використання ШІ:
Реакція компаній
Великі компанії все частіше заявляють про нульову толерантність до використання ШІ у процесі подачі заявок. Рекрутери наголошують на важливості індивідуального підходу та автентичного представлення себе у резюме. Використання штучного інтелекту для відповідей на тестові запитання під час рекрутингових оцінок також стає причиною для відмови у прийомі на роботу.
ШІ вносить суттєві зміни у процес пошуку роботи. З одного боку, він дозволяє більшій кількості людей брати участь у конкурсі на вакансії. З іншого боку, роботодавці стають більш обережними через можливі маніпуляції та нестачу автентичності у поданих резюме.
Штучний інтелект стає невід'ємною частиною ринку праці, проте роботодавці все частіше закликають до більшої обережності та наголошують на важливості індивідуальності при створенні резюме.
Ринок праці постійно змінюється, і щоб отримати перевагу перед іншими кандидатами, важливо використовувати найсучасніші інструменти. Одним з таких інструментів є генеративний штучний інтелект (ШІ), який допомагає створювати професійні та якісні резюме. Якщо ви ще сумніваєтесь, чи варто використовувати ШІ для написання резюме, ось кілька переконливих аргументів:
Використання ШІ для написання резюме — це не лише ефективно, але й досить просто. Ось детальна інструкція, як створити резюме, яке буде виглядати професійно, і роботодавець не здогадається, що його написав ШІ.
Для створення резюме можна використовувати такі генеративні інструменти як ChatGPT, Jasper, або інші спеціалізовані сервіси. Важливо вибрати той, який має функцію створення структурованих текстів для резюме.
Введіть базову інформацію про себе:
Генеративний ШІ може використовувати ці дані, щоб створити індивідуальне резюме, яке підкреслить ваші сильні сторони.
Обирайте формат резюме, який відповідає вимогам вашої галузі. Найчастіше використовується структура з такими розділами:
Переконайтеся, що ваше резюме відповідає конкретним вимогам роботодавця. Це можна зробити, якщо надати ШІ опис вакансії та попросити його адаптувати резюме під ключові слова з оголошення про роботу. Але переконайтесь, що воно виглядає органічно і не надто схоже на автоматизований текст.
Незважаючи на всі переваги ШІ, остаточне редагування має бути виконано вручну. Ось що потрібно перевірити:
Щоб роботодавець не здогадався, що резюме створено ШІ, уникайте занадто загальних і шаблонних фраз. Додайте конкретику, використовуйте точні цифри та факти з вашого досвіду. Наприклад, замість «Покращив продуктивність команди» пишіть: «Збільшив продуктивність команди на 15% за перші шість місяців».
Використання генеративного штучного інтелекту для створення резюме — це сучасний і ефективний спосіб оптимізувати процес пошуку роботи. Він допоможе вам заощадити час, підвищити якість вашого резюме і, водночас, забезпечить унікальний підхід до кожної вакансії. Але не забувайте про те, що останнє слово завжди за вами — зробіть остаточні правки, щоб резюме виглядало індивідуально і професійно.
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Олександр Ковальчук
Мета
Ініціативний керівник проєктів з понад 7 роками досвіду в сфері IT, прагну застосувати свої навички у стратегічному управлінні та оптимізації бізнес-процесів на посаді менеджера проектів у динамічній компанії. Моя мета — забезпечити ефективну реалізацію проєктів з максимізацією прибутковості та мінімізацією витрат.
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Волонтерство у проєктах з освіти для дітей. Любов до подорожей та вивчення культур різних країн.