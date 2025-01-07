Як відкрити рахунок в банку Revolut в Україні: покрокова інструкція

Revolut — це сучасний необанк, який дозволяє користувачам з усього світу керувати своїми фінансами максимально зручно. Українці також можуть відкрити рахунок у цьому сервісі, отримавши доступ до міжнародних переказів, обміну валют, інвестування та інших функцій. У цій статті ви дізнаєтеся покрокову інструкцію з відкриття рахунку Revolut в Україні та ознайомитеся з перевагами використання цієї платформи.

Офіційно. Прес-служба Revolut в коментарі ЖЖ.ІНФО Оскільки ми спостерігаємо великий інтерес до послуг Revolut серед українських ЗМІ та бачимо багато статей, хотіли б уточнити, що наразі наші послуги ОФІЦІЙНО НЕ ЗАПУЩЕНІ для клієнтів в Україні (як повідомлялося деякими ЗМІ). Проте ми можемо підтвердити, що вже проводимо бета-тестування послуг Revolut з обмеженою групою українських клієнтів (дозволяємо деяким користувачам реєструватися задля тестування; одна з таких груп отримала дочасний доступ вчора).



Заохочуємо усіх українців завантажити застосунок Revolut та долучитися до списку очікування, аби отримати сповіщення, коли послуги Revolut стануть доступними для широкого загалу.

Покрокова інструкція

Revolut — це необанк, який пропонує широкий спектр фінансових послуг, доступних і для українців. Ось як відкрити рахунок:

1. Завантаження додатку

Завантажте мобільний додаток Revolut із Google Play або App Store.

2. Реєстрація та верифікація

Для відкриття рахунку виконайте наступні кроки:

Увійдіть у додаток і зареєструйтеся, використовуючи номер телефону. Підтвердіть особу через «Дію»: Зробіть короткий відеозапис для ідентифікації.

Завантажте фото документа, що підтверджує вашу особу (паспорт або ID-карта). Вкажіть адресу проживання. Надайте реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

3. Вибір картки та налаштування профілю

Оберіть тип картки: Фізична картка для платежів і зняття готівки.

для платежів і зняття готівки. Віртуальна картка для онлайн-покупок. Придумайте унікальне ім’я для свого профілю.

4. Відкриття рахунку

Revolut пропонує рахунки у різних валютах: євро, долари США, канадський долар, польський злотий, фунт стерлінгів .

. Наразі українська гривня недоступна для відкриття рахунку.

5. Підтвердження реєстрації

Після успішної авторизації на вашу електронну пошту надійде повідомлення про завершення верифікації.

Що пропонує Revolut?

Revolut надає наступні послуги:

Перекази між рахунками.

Планування платежів та бюджету.

Кешбек за покупки.

Відкриття професійного рахунку.

Міжнародні перекази.

Обмін валют за вигідними курсами.

Інвестування та операції з криптовалютами.

Одноразові картки для безпечних онлайн-платежів.

Важливо знати

Гривневі картки (зарплатні чи для ФОПів) поки що не підтримуються.

(зарплатні чи для ФОПів) поки що не підтримуються. Українці зможуть конвертувати валюту у своєму банку та переказувати її на рахунок у Revolut.

Така можливість спрощує зберігання коштів за кордоном і поповнення брокерських рахунків.

Revolut в Україні стає зручним фінансовим інструментом для тих, хто потребує міжнародних операцій та зберігання валютних заощаджень.

Розʼяснення від служби підтримки

Наразі DOU не вдалося отримати відповіді на запит до Revolut. Однак деякі деталі щодо роботи застосунку та доступних в Україні послуг нам надали фахівці служби підтримки необанку.

Які послуги Revolut вже доступні для українців?

— Обмін валют, інструменти для планування бюджету, міжнародні перекази, придбання криптовалюти й дорогоцінних металів. Також ви можете отримувати зарплату на свій рахунок і сплачувати податки через банківські реквізити. Ми працюємо над розширенням своїх послуг в Україні і будемо інформувати про нові можливості.

Як отримати зарплату на свій рахунок у Revolut?

Для цього вам потрібно поділитися з роботодавцем деталями свого рахунку. Ось як їх знайти:

— перейдіть до розділу «Головна» у нижньому меню;

— оберіть «Додати гроші»;

— виберіть валюту, в якій хочете отримувати кошти, натиснувши стрілку вниз;

— натисніть «Змінити», прокрутіть вниз і оберіть «Звичайний банківський переказ».

Після цього ви зможете поділитися цими даними з роботодавцем і попросити перевести вам зарплату.

Також ви можете сплачувати податки за допомогою свого рахунку Revolut. Для цього ви можете використовувати дані свого рахунку для банківських переказів до відповідних податкових органів.

Які є можливості для придбання криптовалюти й дорогоцінних металів?

— Ви можете купувати та продавати криптовалюту, надсилати її іншим користувачам Revolut, а також користуватися функціями Crypto Learn та Crypto Collections.

У застосунку українці можуть купувати й дорогоцінні метали. Для цього необхідно перейти до розділу «Інвестувати» у нижньому меню, прокрутити вниз і натиснути «Товари». Обрати товар, який хочете придбати, й оплатити його. Після завершення транзакції її не можна повернути або скасувати.

Які є можливості для інвестування?

— Наразі інвестиційні послуги недоступні в Україні.

Що таке «Професійний рахунок» та чи доступна ця послуга в Україні?

Revolut Pro — це обліковий запис фрилансера або самозайнятого підприємця зі спеціальним рахунком IBAN. Його можуть оформити користувачі всіх тарифних планів, включаючи стандартний. Однак наразі ця послуга ще не доступна в Україні.

Як отримати фізичну картку Revolut?

Фізична картка — це реальна картка, яку ви можете використовувати для покупок у магазинах, зняття готівки в банкоматах та онлайн-транзакцій. Додамо, що віртуальну картку ви не зможете використовувати для зняття готівки в банкоматах.

Замовлення картки може зайняти до пʼяти робочих днів на обробку перед відправленням. Після того, як ваша картка буде готова до надсилання, ви зможете побачити орієнтовну дату доставки у розділі карток застосунку Revolut.

Чи передбачені комісії за поповнення картки і перекази з неї?

Revolut не стягує комісій за поповнення карток з українських банків. Однак ваш банк може стягувати комісію за ці транзакції.

(Наприклад, щоб перевести 1000 грн з картки mono на Revolut доведеться сплатити 40 грн комісії, щоб перевести 10 000 грн — 400 грн комісії — ред.).

Revolut стягує комісію за перекази на інші картки, а також за міжнародні перекази. Розмір комісії залежить від деталей транзакції.



Revolut відкриває нові можливості для фінансових операцій в Україні. Завдяки простій реєстрації, багатофункціональності та доступу до міжнародних ринків, цей необанк стає важливим інструментом для тих, хто прагне тримати свої фінанси під контролем. Незважаючи на обмеження з гривневими рахунками, Revolut може стати незамінним для подорожей, інвестування або збереження валютних коштів за кордоном.