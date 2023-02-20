Министр юстиции Украины попросил чат-бот ChatGPT составить законопроект о легализации проституции

Законопроект
о легализации проституции в Украине
Раздел 1: Цель и определения
Статья 1: Цель законопроекта
Целью данного законопроекта является легализация деятельности лиц, занимающихся проституцией, известных как "продавцы любви", обеспечение их прав и уменьшение негативного влияния их деятельности.
Статья 2: Определения
Для целей настоящего законопроекта применяются следующие определения:
- Проституция - это акт вовлечения в сексуальную деятельность в обмен на деньги или другие формы компенсации.
- Проститутками считаются лица, занимающиеся проституцией в качестве профессии или источника дохода.
- Клиенты проституток - это лица, которые платят за сексуальные услуги.
Раздел 2: Правовой статус проституток
Статья 3: Право на занятие сексуальной деятельностью
Проститутки имеют право заниматься сексуальной деятельностью без ограничений по религиозным, этическим или моральным соображениям. Они имеют право выбирать клиентов и устанавливать условия предоставления своих услуг.
Статья 4: Защита прав проституток
Проститутки имеют право на такую же правовую защиту и средства правовой защиты, как и любое другое лицо. Это включает право на медицинскую помощь и право на юридическое представительство. Государство обеспечивает защиту проституток от насилия, принуждения и эксплуатации.
Статья 5: Регистрация и регулирование деятельности проституток
Проститутки обязаны зарегистрироваться в соответствующем государственном органе и соблюдать правила, относящиеся к их профессии. Государство устанавливает и обеспечивает соблюдение стандартов здоровья, безопасности и условий труда проституток. Государство также обеспечивает, чтобы проститутки не подвергались дискриминации или стигматизации на основании их профессии.
Раздел 3: Ответственность клиента
Статья 6: Криминализация принудительной или вынужденной проституции
Любое лицо, занимающееся проституцией против своей воли или под принуждением, считается жертвой преступления, а любое лицо, принуждающее или заставляющее человека заниматься проституцией, подлежит уголовному преследованию.
Статья 7: Обязанности клиентов
Клиенты проституток обязаны практиковать безопасный секс и уважать достоинство и автономию проституток. Любое лицо, которое вступает в сексуальные отношения с проституткой без ее согласия или осуществляет любое другое оскорбительное или эксплуататорское поведение по отношению к проститутке, подлежит уголовному преследованию.
Раздел 4: Наказания
Статья 8: Наказания за нарушение данного законопроекта
Любое лицо, нарушающее положения настоящего законопроекта, подлежит юридическому наказанию, включая штрафы и тюремное заключение, в соответствии с законодательством Украины.
Статья 9: Введение в действие настоящего законопроекта
Настоящий законопроект вступает в силу со дня его принятия в качестве закона. Соответствующие органы государственной власти должны установить и ввести в действие нормативные акты, связанные с реализацией настоящего законопроекта.