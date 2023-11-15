В Украине стартовал второй сезон АІ for Ukraine, посвящённый технологиям AI

Сергей Токарев из Roosh анонсировал лекции и воркшопы по искусственному интеллекту в рамках проекта АІ for Ukraine

В Украине начался второй сезон благотворительного проекта АІ for Ukraine, на котором ведущие IT-специалисты расскажут об особенностях и перспективах использования искусственного интеллекта. Авторами инициативы стали технологическая компания Roosh и крупнейшее украинское ИИ-комьюнити AI HOUSE. Новостью о проведении ивента на личной странице в Facebook поделился Сергей Токарев — бизнесмен и соучредитель компании Roosh.

В своём посте IT-инвестор рассказал о спикерах, приглашённых на АІ for Ukraine. В их числе эксперты из Оксфордского университета, INRIA, OpenAI, Google и Stripe. На воркшопах и онлайн-лекциях они поделятся актуальными знаниями, последними новостями и инсайтами на тему AI и ML. Сергей Токарев уверен, что эта инициатива поможет развитию tech-отрасли в Украине.

Что известно о проекте АІ for Ukraine

По мнению организаторов, воркшопы и лекции по искусственному интеллекту будут полезны не только тем людям, которые уже заняты в области Machine Learning и Artificial Intelligence, но и tech-энтузиастам, заинтересованным в освоении инновационных технологий.

«Несмотря на постоянные обстрелы и тревоги, в прошлом году команда AI HOUSE решила поддержать AI/ML-специалистов в Украине. Поэтому мы и провели этот образовательный проект. Нас побудила огромная поддержка технологического сообщества со всего мира. Их интерес к сотрудничеству с украинскими специалистами вдохновил нас с командой AI HOUSE на подготовку второго сезона АІ for Ukraine. Главная цель инициативы — дать украинцам доступ к инсайтам, знаниям и опыту квалифицированных экспертов в области искусственного интеллекта и машинного обучения», — подчёркивает Сергей Токарев.





Подать заявку на участие в АІ for Ukraine могут все желающие — нужно заполнить форму и оставить электронный адрес, на который позже придут анонсы занятий и ссылки на их трансляции. Выступления спикеров и воркшопы проводятся в удаленном формате на английском языке. После окончания лекции можно посмотреть её запись — доступ к файлам свободный. Однако организаторы призывают участников донатить по 10 долларов за просмотр одного видео. Собранные средства будут направлены в благотворительную организацию «Реактивная Почта», которая была создана в 2014 году для оказания помощи украинским артиллеристам.

Сергей Токарев сообщает, что во время проведения первого сезона ивента в 2022 году организаторы собрали 320 000 гривен. Эта сумма была передана в фонд «Повернись живим».

Лекции и воркшопы на АІ for Ukraine

Первое видеозанятие состоялось 2 ноября и было посвящено Deep Learning Decade и GPT-4. В роли лектора выступил Лукаш Кайзер из OpenAI. Он рассказал о создании ChatGPT и спрогнозировал будущее искусственного интеллекта.

15 ноября пройдёт лекция Гаэля Вароко из INRIA. Специалист обсудит такие темы, как анализ и подготовка данных с применением технологии ML, а также поделится идеями о том, как при помощи новейших технологий упростить работу с большими объёмами информации.

На 29 ноября запланирован воркшоп под руководством Виктории Олейник из Оксфордского университета. Экспертка расскажет об особенностях создания контента посредством AI и даст советы по дальнейшей работе со сгенерированными текстами.