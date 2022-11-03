Как и зачем переводить свой бизнес в облако Microsoft Azure

Миграция компаний в облако – не только тренд, но и требование современности. По данным издания TechJury, к концу 2025 года рынок облачных сервисов вырастет до 461 миллиарда долларов, несмотря на общие проблемы в глобальной экономике.
По статистике внедрения облачных технологий, 7 из 10 компаний увеличили инвестиции в эту сферу после кризисного 2020 года. По состоянию на 2022 год, почти 6 из 10 бизнесов мигрировали в облако, и этот показатель, по мнению аналитиков, будет расти в ближайшие несколько лет.
Согласно прогнозам Gartner, к 2025 году более 95% новых цифровых рабочих нагрузок будут развернуты на облачных платформах, а 85% компаний переймут принцип "прежде всего облако" в своей деятельности.
В условиях полномасштабной войны украинский бизнес столкнулся с серьезными проблемами обеспечения своей IT-инфраструктуры, доступа к рабочим ресурсам, а также сохранения и защиты как собственных данных, так и данных своих клиентов. Кибербезопасность и действенные возможности защиты информации вышли на первый план.
Стало очевидным, что перенос бизнеса в облако позволяет работать безопаснее, надежнее и гибче. Физические горы архивов или отдельные помещения с собственными серверами потеряли смысл, а лояльность и доверие клиентов наоборот приобрели особую ценность.
К примеру, небольшая сеть кофеен, которая имела несколько заведений на севере Киевской области, хранила всю свою бухгалтерию и данные о клиентах собственной программы лояльности локально, на физических носителях. Однако, в первые дни полномасштабного вторжения России работники вынуждены были эвакуироваться, а вывозить с собой компьютеры и другое оборудование не было времени и возможности.
Если бы предприятие заранее перенесло все важные данные в облако, то смогло бы оперативно возобновить работу на новом месте. В частности, имея удаленный доступ к предыдущим рабочим документам, клиентским базам и истории отношений с клиентами. То же самое касается работы команды – благодаря облачным решениям сотрудники могли бы работать из любого уголка мира.
Существует миф, что облачные технологии нужны только крупным компаниям. На самом же деле для малого и среднего бизнеса облака могут быть еще более ценными, чем для корпораций – их использование помогает быстро и без больших инвестиций развивать собственное дело.
В частности, бизнес значительно экономит на капиталовложениях в "железо", поскольку при использовании облачных сервисов не нужно покупать и обслуживать собственные серверы для хранения информации.
B2B-директор Киевстар Константин Вечер рассказывает, что развитие облачных услуг в Украине по событиям можно условно разделить на три этапа:
Во все эти кризисные времена Киевстар фиксировал разные кейсы перехода бизнеса в облака. В частности, в 2014 – 2015 годах большинство компаний в восточных регионах Украины имели собственные дата-центры в помещениях, и были вынуждены быстро переносить все в облако из-за боевых действий и оккупации территорий.
Затем, с началом пандемии в 2020 году, переход в облачные хранилища стал вынужденным из-за необходимости удаленного доступа к рабочим документам, ресурсам и задачам.
А после 24 февраля 2022 года линия фронта сместилась, и уже компании из всех регионов Украины начали массово мигрировать в облако, понимая, что хранить данные на физических локальных носителях рискованно – можно все потерять в одно мгновение.
Возможности облачных решений сложно переоценить. Американская сеть супермаркетов Kroeger, история которой достигает веков, начала использовать облачные услуги Microsoft Azure несколько лет назад. В настоящее время компания разрабатывает и тестирует тысячи проектов в облаке, что позволило ей стать одним из передовых игроков рынка электронной коммерции в США.
На украинском рынке есть несколько передовых облачных платформ. Одна из них – глобальная служба облачных вычислений Microsoft Azure, доступ к которой предоставляет сертифицированный партнер Microsoft в Украине телеком-оператор Киевстар.
Платформа объединила более 200 сервисов для бизнеса, помогающих компаниям быстро добиваться собственных целей. В частности, Microsoft Azure предлагает следующие инструменты:
Это всего лишь несколько из сотен облачных инструментов, которые предлагает платформа Microsoft Azure. Подобрать сервисы, которые будут лучше отвечать потребностям вашего бизнеса, помогут специалисты Киевстар.
К тому же телеком-оператор обеспечивает своим бизнес-клиентам быстрый и безопасный переход в облако с помощью сервиса Azure ExpressRoute. Так, бизнес может создавать частные соединения между центрами обработки данных Microsoft Azure и локальной инфраструктурой компании, чтобы быстро перемещать большие объемы данных при репликации, бекапах или аварийном восстановлении.
Чтобы помочь клиентам обезопасить данные и иметь доступ к ним из любого места, Киевстар настраивает подключение между облачной и локальной IT-инфраструктурой, выделенной частной сетью Azure ExpressRoute. Она дает более высокую скорость и более высокий уровень безопасности, чем публичное подключение к интернету, что особенно важно в военное время.
Высокая пропускная способность и минимальная задержка передачи данных позволяют получить большие возможности для масштабирования сети – можно безопасно увеличивать вычислительную мощность и объем хранилища, расширять сеть без географической привязки и пользоваться всеми облаками Azure без влияния на производительность.