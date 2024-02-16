Що відбувається з Twitter за часів Ілона Маска: «порносайт і дезінформація»

26 жовтня 2022 року американський мільярдер Ілон Маск завершив придбання за 44 млрд доларів однієї з головних соціальних мереж світу - Twitter.

За минулий рік він та його команда не просто внесли зміни до роботи соцмережі, значну частину її культури просто скасували. І, очевидно, це лише початок великих змін. Поки що Twitter (який тепер називається однією літерою — Х) перебуває в ситуації, коли найбільші світові ЗМІ пишуть: не довіряйте всій інформації, яку там публікують, особливо якщо йдеться про військові конфлікти.

Як Ілон Маск прийшов у Twitter

У січні 2023 року американське видання Verge випустило масштабне розслідування про те, що відбувалося в компанії Twitter у перші дні і години після придбання її Ілоном Маском. Перші звільнення відбулися під час вечірки для співробітників з нагоди Гелловіну. Вона збіглася за часом із завершенням угоди про придбання соцмережі.

Ще напередодні цієї угоди багато простих співробітників чекали її з ентузіазмом: найпрогресивніший мільярдер, творець електромобілів Tesla і космічних апаратів Space-X приходить у найпрогресивнішу соцмережу, що має приблизно 250 млн активних користувачів на місяць по всьому світу.

Один із таких співробітників порівняв Ілона Маска з Мідасом — героєм давньогрецьких міфів; все, до чого він торкався, перетворювалося на золото. Йому, пише Verge, відповів інший співробітник: "Розумію, що ви маєте на увазі, але як фанат із дитинства грецької міфології вважаю важливим зазначити, що історія <…> Мідаса не є позитивною. Це те, що відбувається, коли ви зосереджуєтеся лише на багатстві".

Співробітники згадують, що отримали від Маска наказ: роздрукувати останні сторінки з написаним ними кодом і прибути на нараду. Почалася паніка — річ у тому, що багато хто з часів пандемії працював із дому, де принтерів не було. В офісі Twitter ними не користувалися роками, у них скінчився папір, деякі вийшли з ладу.

Коли ці труднощі майже подолали, надійшов новий наказ: викиньте ваші роздруківки в кошики для сміття і приходьте зі своїми лептопами. У результаті нараду просто скасували.

А невдовзі близько половини з 7,5-8 тис. співробітників компанії отримали знеособлені повідомлення про звільнення. Це теж супроводжувалося хаосом: хтось раптово виявив, що більше не має доступу до робочих систем, у когось він зберігався ще через місяць після звільнення.

Понад п'ятсот із звільнених співробітників оскаржать звільнення в суді.

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Маск пояснював ці скорочення тим, що компанія збиткова, вона, за його оцінкою, втрачала 4 млн доларів на день. У квітні 2023 року в інтерв'ю ВВС він сказав, що в компанії зараз близько 1,5 тис. співробітників.

Ще на самому початку своєї появи в офісі Twitter Ілон Маск пообіцяв, що позбудеться "чортового птаха" — синьої пташки, багаторічного символу твіттера.

У липні 2023-го він виконав обіцянку: після ребрендингу Twitter став називатися однією літерою Х. У Маска до неї давня слабкість, вона є в назвах його інших компаній і навіть у імені сина, якого звати X Æ A-12. Користувачі соцмережі, багато з яких з подивом спостерігали за цими змінами, почали іронізувати з приводу перетворення Twitter на порносайт: літера X в інтернеті ще з 1990-х років часто позначає дорослий контент.

Як Ілон Маск змінив Twitter

З позицій сьогоднішнього дня можна сказати, що творець Twitter Джек Дорсі та його команда були помірно консервативними у розвитку соціальної мережі. Вона починалася з повідомлень на 140 символів із можливістю надати посилання на сторонній ресурс.

Модернізація йшла поступово: з роками з'явилися можливості вставляти картинки та відео, робити треди — коли за допомогою ланцюжка твітів можна розповісти довгу історію.

Ще з 2000-х у твіттері діяла безплатна система верифікації користувачів, які потім отримували синю галочку до свого імені. Спочатку це більше було послугою для знаменитостей — щоб ніхто не плутав фейкові облікові записи зі справжніми, але потім це стало загальнодоступною процедурою.

Чи не найбільш обговорюваною подією серед користувачів у 2010-х роках стало збільшення твітів із 140 до 280 символів. Та й то в основі цього рішення керівництва Twitter не було економічного підґрунтя — вони хотіли, щоб користувачі, які володіють різними мовами, мали однакову за обсягом можливість висловлюватися.

У серпні 2023 року американський журналіст Ронан Ферроу опублікував у журналі New Yorker велику розповідь про Ілона Маска. Зокрема, Ферроу говорив, що, придбавши Twitter, Маск насправді почав реалізовувати ідею, що слабко пов'язана з оригінальною концепцією соцмережі.

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Його давня мрія — створити універсальну програму для всього: спілкування, онлайн-розваг, покупок, банківських операцій. Крім того, він хоче інтегрувати в нього технології із популярних в Азії додатків для спілкування на кшталт WeChat. Твіти стали лише частиною загальної великої картини.

Однак усі перші кроки до цього супроводжувалися чималим хаосом. Маск скасував традиційну верифікацію, тому що, як пише Ферроу, він не любить "медіа-еліту", і запровадив платну. Це відразу ж призвело до появи величезної кількості фейкових або анонімних акаунтів, творці яких просто заплатили 8 доларів за право назватися як завгодно.

Потім він та його команда почали змінювати саму концепцію твіттера. Платні акаунти почали отримувати переваги перед безкоштовними: для них ще більше пом'якшили обмеження кількості символів, дозволили редагування, їхні твіти промотуються на велику аудиторію.

У твіттері з'явилося дві стрічки для читання. Одна — звичайна, де читаєш тих, на кого підписаний, а в другій почали з'являтися популярні твіти. Це нововведення хоч і плутало багатьох, але загалом сподобалося. Один із опитаних ВВС британських користувачів твіттера сказав: це як іноді ти йдеш із близькими друзями до ресторану, а іноді з натовпом незнайомих людей у паб.

При цьому не можна сказати, що промотування було справді чесним: твіти самого Ілона Маска потрапляли у стрічку кожного користувача. Видання Gizmodo з посиланням на свої джерела у лютому 2023-го розповідало, що Маск дав інженерам наказ збільшити охоплення його твітів у тисячу разів.

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У серпні 2023 видання Washington Post виявило, що соціальна мережа X на п'ять секунд затримує перехід за посиланнями на деякі ресурси, які так чи інакше критикував Ілон Маск. Це Facebook та Instagram, які належать корпорації Meta, газета New York Times, інформаційне агентство Reuters. За даними дослідження, які наводить Washington Post, близько 53% користувачів закривають вкладку, якщо вона не починає відображати вміст протягом трьох секунд.

Найчастіше ці зміни супроводжувалися значними технічними проблемами. Наприклад, 30 червня 2023-го Х ввів ліміт на кількість переглядів твітів, для платних користувачів — більше, для безкоштовних — менше. Це призвело до того, що у величезної кількості людей у всьому світі стрічка просто перестала оновлюватись на кілька годин.

Співзасновник Twitter Джек Дорсі того дня опублікував у своєму акаунті фотографію зеленого поля — без підпису. Це відсилання до популярного навесні та влітку 2023-го мему: якщо у тебе стрес, просто йди і потримай траву.

Ще один доказ, що Ілон Маск перетворює соцмережу на супердодаток, з'явився в серпні 2023-го — Х опублікував нову угоду про конфіденційність, де просить дозвіл на збирання біометричних даних (без уточнення, що мають на увазі і навіщо це потрібно).

Як соцмережа X стала масштабним джерелом дезінформації

Безперечно, не можна сказати, що в твіттері до Ілона Маска не було фейкової інформації. Відповідно до дослідження видання Science, зробленого ще в 2017 році, твіти, які містили відверту неправду та провокації, вибуховими темпами з'являлися після кожної гучної події, і швидкість їхнього поширення була в сім разів вищою, ніж поширення достовірної інформації, наприклад, з облікових записів офіційних ЗМІ.

Водночас у Twitter був спеціальний відділ, який або блокував інформацію з фейковими новинами, або давав користувачам самим робити спеціальні уточнення прямо у вихідному твіті про те, що він містить брехню. Із приходом Ілона Маска цей відділ потрапив під скорочення.

У результаті зараз такі світові ЗМІ, як Bloomberg, Washington Post, Guardian, Al Jazeera та багато інших прямо говорять своїм читачам не довіряти всій інформації з твіттера. А Єврокомісія провела своє дослідження і у вересні 2023-го заявила, що частка фейкових новин у твіттері більша, ніж у будь-якій іншій соціальній мережі.

Сотні фейків з 2022 року були присвячені війні Росії та України — повідомлення, що містять неправду, підкріплювалися фото та відео, зробленими в інших країнах та в інші роки.

Комісар ЄС Віра Юрова, яка керувала дослідженням, прямо звинуватила Росію в тому, що вона витрачає мільйони євро на дезінформацію. У 2023-му, каже вона, охоплення і вплив "акаунтів, які підтримує Кремль", ще більше зросли.

АВТОР ФОТО,X SCREENSHOT Так виглядає приклад фейкової реклами та її викриття самими користувачами, які вказали, що сайт, який збирає гроші, тільки прикидається новинним

Із початком атаки ХАМАС на Ізраїль пішла нова хвиля фейків. Репортер телеканалу NBC Бен Коллінз назвав твіттер у ці дні "буквально місцем воєнних дій". У хід йшли повідомлення про те, що ізраїльського прем'єр-міністра терміново госпіталізовали (це неправда), що Ізраїль атакував церкву в секторі Газа (теж неправда). Відео бою трирічної давності у Сирії видавалося за щойно відзняте на палестинських територіях. І це лише мала частина прикладів.

На сумнівні джерела у своєму акаунті зі 150 млн підписників посилався навіть сам Ілон Маск і потім видалив ці повідомлення.

"Стрімка загибель Twitter в жодному разі не входить до числа найгірших злодіянь минулого тижня. Але у вирішальний момент йому вдалося збільшити світові страждання", — написала медіаоглядачка Guardian Маргарет Салліван.

Значно погіршилася і якість реклами в стрічці, а позначка про те, що твіт оплачений, стала практично невидимою. Так, у стрічці можна побачити рекламу азартних відеоігор, пропозиції витратити 200 доларів і за тиждень отримати 5 тисяч — тощо.

На цьому тлі Ілон Маск зробив ще одну недружню дію проти традиційних ЗМІ. Тепер якщо опублікувати в Х посилання на будь-який матеріал з них, соцмережа приховає його заголовок. Маск підтвердив, що це його рішення, ухвалене, за його словами, з естетичних міркувань.

"Мій досвід показує, що дезінформації [у Twitter після поглинання] поменшало, а не стало більше. Люди використовують систему і вважають її хорошим джерелом правди", — говорив Ілон Маск в інтерв'ю ВВС у квітні 2023 року.

Чи зможе хтось прийти на місце Twitter

Безумовно, величезна кількість лояльних користувачів і репутація, що будувалася десятиліттями, дають соцмережі Х дуже великий запас міцності. Але конкуренти, що відчули слабину, вже діють.

У липні 2023 року Meta представила мобільний додаток під назвою Threads. Спочатку його задумували як частину Instagram, що дає змогу залишати там текстові повідомлення. Але на тлі проблем Х корпорація Марка Цукерберга наважилася створити прямого конкурента.

В ній можна залогінитись, використовуючи свій профіль в інстаграмі, додати друзів звідти, залишити голосове або текстове повідомлення довжиною до 500 символів, дати посилання або зображення. Можна поширити повідомлення, ставити лайки. Словом, Threads виглядає максимально схожим на Twitter.

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Але соцмережа не злетіла. Її після виходу завантажили 100 млн разів, проте лише за місяць там залишилося не більше 8 млн активних користувачів. Найбільше людей дратувало те, що пов'язаний з інстаграмом обліковий запис можна видалити тільки разом з інстаграмом.

Threads не вдалося відразу запуститися в Євросоюзі, там узяли час на те, щоб оцінити, наскільки збір соцмережею даних користувачів відповідає європейським законам про захист персональних даних.

"Вбивцею твіттера", як називали Threads у перші дні після релізу, ця соціальна мережа теж не стала.

У тестовому режимі працює соціальна мережа Bluesky. Її співзасновник Джек Дорсі почав роботу над нею, ще коли працював у Twitter. Його ідея була не в тому, щоб конкурувати з головною компанією, а в тому, щоб створити спільну для всіх охочих соцмереж систему курування контенту та модерацію — на основі відкритого протоколу.

У Bluesky теж є весь основний функціонал твіттера: повідомлення завдовжки до 300 символів, хештеги, пошук за популярними дописами. У нього зараз 1 млн активних користувачів, а потрапити туди можна на запрошення-інвайти від тих, у кого вже є обліковий запис. Дата повноцінного релізу Bluesky наразі невідома.

Те саме січневе розслідування видання Verge закінчувалося словами, написаними немов сьогодні: "Маск, схоже, не підозрює, що він насправді зламав. Це корпоративна культура, яка перетворила Twitter на одну з найвпливовіших соціальних мереж у світі. Це правила, на яких будувалась безпека цієї платформи. І це довіра користувачів, які щодня наповнюють її своїми розмовами. Останні новини та своєрідні жарти — це була справжня цінність твіттера та його внесок у світ".



Автор: Андрій Козенко Role, BBC