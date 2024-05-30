Сервіс Tabletki можуть закрити. Як розгортається ситуація і чому це важливо

Нещодавно Держлікслужба опублікувала проєкт постанови, що змінює правила електронної роздрібної торгівлі ліками. Його мета — запобігти продажу медикаментів на сайтах, які не мають ліцензії для цього. Проте постанова зачепила й агрегатори цін, які не продають ліки, а порівнюють їхню вартість у різних аптеках. Зокрема, якщо постанову ухвалять, під загрозою закриття опиниться сервіс Tabletki.ua.

Співзасновник компанії Євген Муравщик коротко розповів на Форумі DOU про ситуацію. Ми дізналися більше про те, для чого впроваджуються нові правила і як діє команда сервісу, щоб його не заборонили.

Чому продаж ліків хочуть додатково регулювати

17 травня Держлікслужба завершилося громадське обговорення проєкту постанови про виробництво, торгівлю та імпорт ліків. Як зазначив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров, Держлікслужба ініціювала зміни після звернення деяких аптек. Вони скаржились на агрегаторів, які продають ліки без ліцензій. Також побоювання були щодо продажу ліків без рецепта, зокрема антибіотиків.

«Є вимоги до зберігання і контролю за ліками, щоб не змінилися властивості ліків. Є ліки, які треба зберігати при температурі +2 — +8. Якщо аптека, яка має ліцензію, несе відповідальність за це, агрегатор без ліцензії не несе жодної відповідальності», — пояснив Сергій Дубров.



Після публікації Проєкту постанови, Tabletki.ua створили петицію на сайті Кабміну. Менше ніж за добу вона набрала необхідну кількість голосів. Після чого представників сервісу запросили на нараду до МОЗ.

Заступник міністра Дубров повідомив, що на зустрічі в МОЗ погодили, що варто розділити продаж ліків і можливість надавати інформаційні послуги та бронювати препарати.

Як коментують ситуацію Tabletki.ua

У самій компанії стверджують, що Tabletki.ua — незалежне джерело інформації для споживачів з можливістю забронювати ліки. Платформа не торгує ліками, не бере оплату за них і не доставляє їх.

«Наша мета — привести споживача в аптеку, де є потрібні ліки за прийнятною для нього ціною. Саме там споживач заплатить за них і забере. Будь-які спроби „перетворити“ нас на аптеку позбавлять нас унікального статусу. Наші головні партнери, які за довгі роки співпраці навчилися нам довіряти, — це аптеки і споживачі. Аптеки нам довіряють саме тому, що ми не конкуруємо з ними за продажі. А споживачі — тому, що ми не продаємо ліки. Ми отримуємо інформацію від аптек і передаємо її споживачам. А якщо вони мають бажання, то передаємо аптекам прохання забронювати препарати».



Tabletki.ua бачать цю постанову як заборону аптекам працювати з прайс-агрегаторами. За умовами постанови інформацію про наявність і ціну ліків можна поширити на сайтах інших аптек. У сервісі вважають, що це утопія, бо ніхто в бізнесі не буде зацікавлений давати інформацію про свого конкурента.

«Ми забили на сполох, адже це не лише проблема прайс-агрегаторів! Це глобальна проблема суспільства: нас чиновники намагаються позбавити доступу до інформації. Фактично мова про те, що залишаться лише сайти окремих зацікавлених гравців на ринку. Зрозуміло, що цим гравцям буде невигідно давати споживачам вибір або порівнювати свої ціни з цінами конкурентів».

Що означатиме для користувачів закриття сервісу

Як розповіли в Tabletki.ua, від заборони таких інформаційних сервісів програє передусім споживач. Оскільки на прайс-агрегаторі видно відразу всі ціни, аптеки конкурують за клієнтів, надають знижки. Заборона прайс-агрегаторів може призвести до монополізації аптечного ринку та обмеження доступу споживача до інформації.

«Зараз більшість користувачів Tabletki.ua вже забули, як це, коли складно дізнатися про наявність потрібних ліків в аптеках. Не те що порівняти ціни на них. Коли споживачі змушені були обходити купу аптек, щоб знайти останню упаковку, зекономити».

Як сервіс відреагував на проєкт постанови

У Tabletki.ua поділилися, що проєкт постанови їх здивував. Адже ще наприкінці 2023 року прайс-агрегатори активно співпрацювали з Держлікслужбою і давали пропозиції, як покращити регулювання роздрібної торгівлі. А також усунути непорозуміння в роботі прайс-агрегаторів.

«Ми були переконані, що чиновники нас почули і пішли назустріч. Аж тут раптом з’являється проєкт, який нас фактично забороняє. Зрозуміло, що для нас це була неприємна несподіванка. Стало зрозуміло, що підхід чиновників змінився».



Tabletki.ua долучили до розв’язання питання радників — юридичну фірму «ОМП», які є експертами з фармринку. Та разом напрацювали план дій і зрештою ініціювали засідання у МОЗ.

Як розповіли представники сервісу, важливим елементом їхнього захисту стала максимальна публічність.

«Ми вирішили, що дії чиновників впливають не лише на наш ресурс, а на всіх споживачів України. Тож широкий загал має право знати, що відбувається. Саме тому ми звернулися по допомогу до всіх наших користувачів. Створили петицію, що зібрала необхідну кількість голосів менш ніж за добу. Далі новину підхопили ЗМІ та блогери. Для нас стало приємною несподіванкою така підтримка загалу. Думаємо, що чиновники теж усвідомили, що запропонована заборона зачепила за живе ринок. Ми всі хочемо жити у сучасній цифровій Україні, а не відкотитися до ринку з монопольним контролем над інформацією кількох великих гравців».



Tabletki.ua є резидентом Дія City. Редакція DOU звернулася до Мінцифри та запитала, як там оцінюють ситуацію та чи надають юридичну допомогу в таких випадках. На жаль, у відомстві відповіли, що наразі не можуть нічим поділитися.

Результати зустрічі з МОЗ

На зустріч з МОЗ представники Tabletki.ua йшли з пропозицією — прибрати на їхню думку неправомірну заборону аптекам на користування інформаційними послугами прайс-агрегаторів.

«Обґрунтованої відповіді на запитання „як впливає надання інформаційних послуг на якість ліків?“ — ми не отримали. Тож результатами зустрічі почуття змішані. Добре, що відклали ухвалення постанови. Погано, що від неї не відмовилися і дали два тижні на вироблення компромісного рішення. Чи це взагалі вдасться, зараз незрозуміло, бо у чиновників думки розбігаються — від повної заборони прайс-агрегаторів до майже повного дозволу на їхню роботу. Зможемо щось повідомити лише за результатами першого засідання робочої групи в ДЛС. Ще рано розслаблятися і вважати, що прайс-агрегаторам і їхнім споживачам нічого не загрожує. Сподіваємося досягти порозуміння з чиновниками».

Як сервіс діятиме далі

Наразі представники Tabletki.ua готують власне бачення правок до проєкту і планують обговорити їх з Держлікслужбою та МОЗ.

У сервісі пообіцяли, що процес перемовин з чиновниками буде максимально публічним, і громадськість дізнаватиметься про все оперативно. Для цього сервіс створив окрему сторінку на сайті, де викладає хронологію подій. А також ділиться своєю історією у соцмережах.

«Враховуючи колосальну підтримку споживачів, лідерів думок, ІТ-спільноти, представників бізнесу та власне виробників фарми, ми плануємо тримати усіх в курсі. Ми білий і прозорий бізнес, і це наша величезна перевага. Можемо собі дозволити максимально відверто спілкуватися і з владою, і з суспільством. Ми відкриті для всіх і очікуємо на таку ж відкритість від інших!»



Співзасновник компанії Євген Муравщик поділився, що наразі команда не має альтернативного плану дій на випадок, якщо проєкт постанови ухвалять без змін.

«Ми завжди будемо захищати право споживачів на вільний доступ до інформації. Зараз ми сподіваємося на конструктивний діалог з чиновниками. Якщо його не буде, ми завжди готові продовжувати боротьбу законними способами».

Як коментує проєкт постанови юристка

Валерія Петракій, адвокатка АО «ПАРАДІГМ»:

На перший погляд, законодавчі зміни мають гарну мету — заборонити продаж ліків з сумнівних сайтів. До того ж передбачено, що на сайті аптеки можна буде отримати консультацію фахівця про ліки.

У статті 19 ЗУ «Про лікарські засоби» йдеться про те, що аптеки можуть продавати ліки в інтернеті з використанням власного сайту. У ліцензійних теж умовах зазначено, що можна продавати ліки через свій сайт.

Однак сьогодні можна використовувати й інші сайти для поширення інформації про те, чи є ліки в аптеці і скільки вони коштують. З посиланням безпосередньо на сайт ліцензіата.

Також ліцензіат, що має право продавати ліки в інтернеті, може додатково використовувати електронні медичні інформаційні системи, під’єднані до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я.

У проєкті постанови ж зазначено, що розміщувати пропозиції про продаж ліків за попереднім замовленням споживача можна винятково на власному сайті ліцензіата або сайті іншого ліцензіата.

Тож виходить, що постанова дозволяє електронну роздрібну торгівлю лише з сайтів аптек і забороняє використання інших сайтів для розміщення інформації.

Щодо споживачів, то я не вважаю, що такі зміни суттєво порушують їхні права на інформацію. Питання більше у зручності та економії часу. Споживач зможе переглянути актуальну інформацію про товар на сайтах аптек або ж дізнатися її безпосередньо на місці.

Про ознаки антиконкурентних дій у таких положеннях можна тільки припускати. Зазначені зміни не встановлюють умов під конкретні аптеки, теоретично кожна аптека може їх виконати, питання лише в тому, чи є ресурси.



Олена Коваль, Журналістка DOU