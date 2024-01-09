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Найпопулярніші статті української Вікіпедії. РЕЙТИНГ 2023

09.01.2024, 13:17:14 282 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Найпопулярніші статті української Вікіпедії. РЕЙТИНГ 2023

Громадська організація «Вікімедіа Україна» назвала найпопулярніші статті українськомовного розділу Вікіпедії у 2023 році.

Серед лідерів: стаття про Україну та її столицю — місто Київ, українського національного поета Тараса Шевченка, російське вторгнення з 2022 року, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та президента росії — Володимира Путіна.

 

Найпопулярніші статті - Вікіпедія 2023

Найпопулярнішою стала стаття про Україну, за 2023 рік її переглянули 1,6 мільйона разів. На другому місці — стаття «Російське вторгнення в Україну (з 2022)», вона отримала понад 1,3 мільйона переглядів. Третя — стаття про українського поета Шевченко Тараса Григоровича (майже 1 мільйон).

З-поміж сучасників популярними були статті про Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Президента України Володимира Зеленського та начальника ГУР МО Кирила Буданова. Серед загиблих українців багато переглядів отримали статті про командира 1 ОМБ «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла та міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського. Також українці цікавилися російськими воєнними злочинцями: Володимиром Путіним та Євгеном Пригожиним.

Найпопулярніші статті - Вікіпедія 2023

З історичних постатей популярними були: Шевченко Тарас Григорович, Леся Українка, Бандера Степан Андрійович, Франко Іван Якович та інші. Також українці багато читали про різні історичні теми: Друга світова війна, Перша світова війна, Київська Русь, Волинська трагедія та Голодомор в Україні (1932—1933).

Серед географічних обʼєктів цікавилися різними країнами: Україною, Ізраїлем, росією, Великою Британією, Польщею, Німеччиною та Сектором Гази; а також містами: Києвом, Бахмутом, Львовом.

«Рейтинг найпопулярніших статей Вікіпедії значною мірою відображає інтереси та переживання українського суспільства. Одразу третина з топ-50 стосується російсько-української війни. На чільному місці й найпопулярніша стаття 2019 року — про перехід громад до ПЦУ. Окремі теми з української мови, культури та історії теж традиційно посіли високі місця у рейтингу. Серед новинок 2023 року приблизно по пів мільйона переглядів отримали статті про ChatGPT та 3-тю окрему штурмову бригаду. З найбільших спадів у рейтингу — стаття про Олексія Арестовича, яка минулоріч посіла друге місце у рейтингу, однак цьогоріч із 287 тисячами переглядів не потрапила до 50 найпопулярніших», — коментує Микола Козленко, заступник голови Правління ГО «Вікімедіа Україна» та адміністратор українського розділу Вікіпедії.

Найпопулярніші статті - Вікіпедія 2023

Окрім культурних діячів були поширені такі статті на культурну тематику: Гімн України, Мавка. Лісова пісня, Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb тощо. Традиційно високе місце в рейтингу зайняла стаття про українську мову, а стаття про українську абетку вперше потрапила до десяти найпопулярніших.

Під час війни традиційно популярними є статті повʼязані з захистом України від російської агресії: Збройні сили України, 3-тя окрема штурмова бригада, 47-ма окрема механізована бригада, Російсько-українська війна (з 2014). Серед інших популярних статей на воєнну тематику були Військові звання України, Десантно-штурмові війська та сімейства російських ракет Х-22, Іскандер (ОТРК), Х-47М2 «Кинджал».

Усі 50 найпопулярніших статей у 2023 році:

  1. Україна — 1 662 743 переглядів
  2. Російське вторгнення в Україну (з 2022) — 1 372 892
  3. Шевченко Тарас Григорович — 941 930
  4. Київ — 873 217
  5. Путін Володимир Володимирович — 723 158
  6. Залужний Валерій Федорович — 676 200
  7. Збройні сили України — 663 022
  8. Українська абетка — 660 478
  9. Українська мова — 624 677
  10. Леся Українка — 608 262
  11. Х-22 — 588 905
  12. Перехід церковних громад до ПЦУ — 584 236
  13. Пригожин Євген Вікторович — 571 345
  14. Ізраїль — 567 503
  15. Гімн України — 565 305
  16. Зеленський Володимир Олександрович — 550 645
  17. Військові звання України — 549 527
  18. Коцюбайло Дмитро Іванович — 547 051
  19. Друга світова війна — 541 549
  20. 3-тя окрема штурмова бригада (Україна) — 529 289
  21. Перша світова війна — 512 960
  22. Буданов Кирило Олексійович — 500 339
  23. ChatGPT — 497 075
  24. Бахмут — 492 771
  25. Київська Русь — 487 273
  26. 47-ма окрема механізована бригада (Україна) — 481 365
  27. Росія — 444 201
  28. Список українських жіночих імен — 443 959
  29. Міжнародний жіночий день — 442 505
  30. Бандера Степан Андрійович — 442 433
  31. Російсько-українська війна (з 2014) — 439 983
  32. Українська православна церква (Московський патріархат) — 435 762
  33. Франко Іван Якович — 432 803
  34. Англійська мова — 431 943
  35. Львів — 424 384
  36. Іскандер (ОТРК) — 420 820
  37. Сектор Гази — 416 689
  38. Мавка. Лісова пісня — 415 172
  39. Сполучені Штати Америки — 408 618
  40. Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb — 406 700
  41. Telegram — 404 218
  42. Х-47М2 «Кинджал» — 397 181
  43. Волинська трагедія — 394 648
  44. Голодомор в Україні (1932—1933) — 391 822
  45. Десантно-штурмові війська України — 384 449
  46. Велика Британія — 381 133
  47. Польща — 378 804
  48. Області України — 375 494
  49. Монастирський Денис Анатолійович — 373 494
  50. Німеччина — 372 840

 

Окремо варто виділити статті про популярні сайти, які посіли високі місця у рейтингу — ймовірно, через те, що певні типи пристроїв або провайдерів автоматично відкривали опис сайту у Вікіпедії.

Більшість цих переглядів зумовлені саме технічними причинами, а не природним інтересом до статей, тому ми вирішили винести ці сторінки у окремий рейтинг.

Найпопулярніші статті - Вікіпедія 2023

Джерело рейтингу — аналіз Миколи Козленка на основі первинних даних https://tools.wmflabs.org/redirectviews. Враховується кількість переглядів з 1 січня до 31 грудня 2023 року з урахуванням перенаправлень та ботів.

Громадська організація «Вікімедіа Україна» є єдиним регіональним відділенням «Фонду Вікімедіа» в Україні. Вона займається популяризацією вікіпроєктів «Фонду Вікімедіа», найвідомішим серед яких є Вікіпедія; залученням до Вікіпедії нових знань і користувачів, а також розвитком вікіспільноти в Україні.

Тэги: інтернет, википедия, рейтинг, статті

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