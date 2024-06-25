Що робити, якщо старий хостинг набрид, але у Вас ще залишився оплачений час?

|ЖЖ » Новини » Інтернет і Технології » 2024 Июнь 25 » 14:51:01
Хостинг провайдер - основа роботи будь якого сайту в мережі. Інтернет магазини, сайти візитки, корпоративні сайти, усі вони використовують сервера хостерів. З великою ймовірністю і ви, читаючи даний пост, мали досвід замовлення послуг у хостинг провайдерів. Потрібно відмітити, що перехід між хостинг провайдерами, певною мірою, зручніший в реалізації за перехід, до прикладу, між операторами зв'язку.
Ви незліченно можете змінювати провайдерів хостингу, при цьому не втрачаючи свій домен;
Таким чином, ви можете підібрати кращий варіант, ідеальний по ціні-якості, рівню підтримки та іншим факторам. Та що коли Вам потрібно змінити провайдера, а ви уже оплатили послугу на довгий період, наприклад у вас ще 8 місяців оплачених послуг. Забігаючи наперед, скажемо, що ми підготували Варіант коли власник сайту може зекономити до 100% вартості послуги. Повертаючись до теми, справді, зручною зі сторони замовника та постачальника послуг, є можливість оплатити хостинг на довгий період (квартал, рік).
З цієї точки зору, не дивно, коли клієнти оплачуючи щомісячну підписку, рано чи пізно переходять на довготривалій платіжні цикли. Проте послуга може погіршитись, ваші вимоги зрости, хостинг провайдер може припинити надавати послуги рівня що ви оплатили.
В такому разі, може бути прийняте рішення про перехід до нового провайдера та лише кілька опцій
Найкращим варіантом на ринку по переходу на новий хостинг, є акція “Переходь в Гіпер” від Українського хостинга HyperHost.
Умовно у Вас оплачений повний рік користування послуги старого провайдера, замовляєте нову послугу в компанії HyperHost, оплачуєте ще один рік а стару оплату вам зараховують як подовження. В результаті ви зекономите 100% вартості хостингу.
Акція діє до кінця поточного місяця, тож не пропустіть.