Що робити, якщо старий хостинг набрид, але у Вас ще залишився оплачений час?

Хостинг провайдер - основа роботи будь якого сайту в мережі. Інтернет магазини, сайти візитки, корпоративні сайти, усі вони використовують сервера хостерів. З великою ймовірністю і ви, читаючи даний пост, мали досвід замовлення послуг у хостинг провайдерів. Потрібно відмітити, що перехід між хостинг провайдерами, певною мірою, зручніший в реалізації за перехід, до прикладу, між операторами зв'язку.

Перехід на інший хостинг не завдасть багато клопоту:

Ви незліченно можете змінювати провайдерів хостингу, при цьому не втрачаючи свій домен;

Ви можете розміщувати сайт у кожного провайдера, а зареєструвати домен чи купувати сертифікат безпеки у іншого;

Сам домен ви можете переносити хоч кожні 60 днів між реєстраторами.



Таким чином, ви можете підібрати кращий варіант, ідеальний по ціні-якості, рівню підтримки та іншим факторам. Та що коли Вам потрібно змінити провайдера, а ви уже оплатили послугу на довгий період, наприклад у вас ще 8 місяців оплачених послуг. Забігаючи наперед, скажемо, що ми підготували Варіант коли власник сайту може зекономити до 100% вартості послуги. Повертаючись до теми, справді, зручною зі сторони замовника та постачальника послуг, є можливість оплатити хостинг на довгий період (квартал, рік).

Зі сторони власника сайту:

Ви захищені від росту цін у майбутньому;

Ви економите певну суму, адже отримуєте додаткову знижку;

Часто отримуєте додаткові подарунки при оплаті на довгий період.



Зі сторони хостера:

Отриману суму можна вкласти у розвиток інфраструктури;

Клієнт “прив'язується” та стає лояльним “адвокатом бренду”;

Стабільність зростання клієнтської бази.



З цієї точки зору, не дивно, коли клієнти оплачуючи щомісячну підписку, рано чи пізно переходять на довготривалій платіжні цикли. Проте послуга може погіршитись, ваші вимоги зрости, хостинг провайдер може припинити надавати послуги рівня що ви оплатили.

В такому разі, може бути прийняте рішення про перехід до нового провайдера та лише кілька опцій

Просто замовити нову послугу у нового провайдера, втрачаючи уже оплачений період;

Запросити т.з. манібек - повернення коштів за невикористаний період. Така опція є у окремих провайдерів, проте це рідкість, коли манібек проводять посередині довгого періоду оплати;

Підшукати акційний варіант чи програму лояльності, де новий провайдер врахує раніше оплачену суму.



Найкращим варіантом на ринку по переходу на новий хостинг, є акція “Переходь в Гіпер” від Українського хостинга HyperHost.

Що ви отримаєте?

Безкоштовний перенос файлів сайту на новий хостинг;

Безкоштовне тестування швидкості завантаження сайту;

Безкоштовний SEO аудит сайту та гарантія пришвидшення сайту за результатами його впровадження;

Та головне Врахування раніше оплаченої суми старому провайдеру, як оплата нового періода користування послуги.



Яку вигоду ви отримаєте?

Умовно у Вас оплачений повний рік користування послуги старого провайдера, замовляєте нову послугу в компанії HyperHost, оплачуєте ще один рік а стару оплату вам зараховують як подовження. В результаті ви зекономите 100% вартості хостингу.

Акція діє до кінця поточного місяця, тож не пропустіть.