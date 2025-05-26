Чи варто давати дошкільнятам планшети і смартфони

Час перед екраном для дітей молодшого дошкільного віку - суперечлива тема для багатьох батьків.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує, щоб діти до п'яти років проводили перед екраном не більше однієї години на день.

Чи то серія "Свинки Пеппи", чи заняття з грамотності або лічби - це питання викликає розбіжності серед дітей, батьків і педагогів.

BBC News поспілкувалася з трьома людьми, які працюють із маленькими дітьми, щоб дізнатися їхню думку.

Регулярне перебування перед екраном

У дитячому садку св. Терези в Західному Белфасті діти регулярно мають доступ до екранів.

Його директорка, Клер Еванс, вважає, що використання цифрових технологій може покращити навчання дітей, але воно має бути безпечним.

Автор фото,Clare Evans Директорка дитячого садка Клер Еванс із захопленням ставиться до використання цифрових технологій дітьми

"До нас прийшов хлопчик, який був дуже, дуже пасивним", - розповіла Клер BBC News.

"Він був сором'язливим, уникав зорового контакту і йому було важко залучитися до занять, навіть попри те, що ми мали багато сенсорних матеріалів. Завдяки цифровому навчанню він почав розкриватися, - продовжує вона. - Ми змогли подати інформацію так, як йому було зручно її сприймати".

Працівники садочка за допомогою планшета відтворювали звуки тварин, показували QR-коди, які він мав відсканувати, а також створили інтерактивну дошку, щоб продемонструвати його розуміння чисел і літер.

"Йдеться не про те, щоб діти весь день сиділи й дивилися "Свинку Пеппу" чи щось подібне - важливо створювати різноманітні засоби залучення, щоб заохотити дітей до навчання та розвитку, а не зосереджуватися на їхніх труднощах", - вважає Клер Еванс.

Цифрова інклюзія

У Західному Белфасті дитячі садки обʼєднують зусилля, щоб виявити тенденції щодо готовності дітей до освітніх закладів.

Еванс зазначає, що після пандемії Covid-19 до школи приходить більше дітей із низьким для свого віку рівнем готовності.

"До нас приходить набагато більше дітей у підгузках, які не говорять, із пустушками, які не можуть стрибнути на двох ногах - і подібні речі", - каже вона.

"Це результат поєднання кількох чинників: люди більше часу проводили вдома, бракувало соціальної взаємодії, високий рівень стресу - і це особливо помітно серед сімей, які живуть у бідності", - додає директорка.

Дитячі садки визначили три ключові напрями, що потребують покращення: залучення, комунікація та саморегуляція.

"Ми бачимо значні покращення у цих сферах завдяки використанню цифрових технологій", - каже Еванс.

Без планшетів та телевізорів

Тим часом у Petite Feet, приватному дитячому садку в Н'ютн-Аббі, графство Антрім, планшети й телевізори не входять до щоденного розпорядку.

Власник садочка Аарон Фергюсон розповів BBC News, що його персонал пишається тим, що діти у ньому не мають доступу до екранів.

"Можливо, у використанні гаджетів є певні переваги, але, на нашу думку, у цьому віці - до п'яти років - діти й так достатньо з ними стикаються за межами садка", - каже він.

Автор фото,Aaron Ferguson Аарон Фергюсон не погоджується з тим, що маленькі діти в садочку мають проводити час перед екраном

Простір без екранів

"Ми намагаємося якомога більше виводити дітей на вулицю, обожнюємо музику й рух, ігри з пластиліном, подібні речі", - каже він.

Фергюсон зазначає, що їхній день і так дуже насичений, і немає часу на цифрові технології.

"Я не зовсім розумію сенс у тому, щоб віддавати дитину в заклад із висококваліфікованим персоналом і чудовими ресурсами навколо - і просто садити її перед екраном", - каже він.

"Я розумію, що екрани можна використовувати як навчальний інструмент… але в ранньому віці для нас головне - це взаємодія з однолітками, дорослими, відчуття предметів і спільна діяльність у реальному середовищі", - додає власник садочка.

Потрібне обговорення

Професорка Карен Вінтер з Белфастського університету Квінз була співавторкою проєкту "Діти ясельного віку, технології та спілкування" по всій Великій Британії, який очолювала професорка Розі Флютт з Манчестерського метрополітен університету.

Проєкт досліджував, як діти від народження до трьох років взаємодіють із цифровими технологіями.

Автор фото,Queen's University Belfast Професорка Карен Вінтер була співавторкою проєкту про час перебування дітей ясельного віку перед екраном

"Існують різні погляди батьків щодо призначення дитячих садків і ролі персоналу в них", - зазначає проф. Вінтер.

Вона додає, що у садках застосовують різні підходи до цифрових технологій: деякі включають їх у щоденний розпорядок дитини - наприклад, для прослуховування музики або пошуку інформації про предмети, кольори тощо.

Професорка Вінтер зазначає, що в деяких закладах стає все поширенішим використання додатків для цифрової документації як способу фіксації навчання дітей.

"Різні підходи цілком зрозумілі з огляду на юний вік дітей", - додає вона.

Професорка Вінтер також відзначила, що доступ дітей до цифрових технологій має свої переваги, але також і недоліки.

Вона підкреслила, що підхід до використання цифрових технологій має обговорюватися між дитсадком і батьками.

Алі Гордон,BBC News