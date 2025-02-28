Як працює CDN і навіщо він потрібен?

|ЖЖ » Новини » Інтернет і Технології » 2025 Февраль 28 » 09:43:41
Що таке CDN? (Content Delivery Network, мережа доставки контенту) – це глобальна мережа серверів, які кешують і зберігають копії вашого сайту в різних країнах світу. Це дозволяє користувачам завантажувати контент швидше, незалежно від їхнього географічного розташування.
Користувач отримує контент від сервера, який розташований ближче до нього. Це скорочує час завантаження сайту.
Замість того щоб обробляти всі запити самостійно, ваш сервер передає частину навантаження на CDN.
CDN може блокувати підозрілі запити та атакуючих ботів, зменшуючи ризик перевантаження вашого сервера.
Якщо головний сервер перестане працювати, CDN може продовжити віддавати кешовані копії контенту.
Google враховує швидкість завантаження сторінок у ранжуванні, тому використання CDN може допомогти підняти позиції сайту в пошуку.
Cloudflare (базовий план безкоштовний)
Akamai
Fastly
Amazon CloudFront
Google Cloud CDN
CDN – це ефективний інструмент для покращення швидкості, безпеки та стабільності сайту. Якщо ваш сайт має міжнародну аудиторію або багато медіаконтенту, використання CDN обов’язкове для забезпечення якісного користувацького досвіду.