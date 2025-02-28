Як працює CDN і навіщо він потрібен?

Що таке CDN? (Content Delivery Network, мережа доставки контенту) – це глобальна мережа серверів, які кешують і зберігають копії вашого сайту в різних країнах світу. Це дозволяє користувачам завантажувати контент швидше, незалежно від їхнього географічного розташування.

Як працює CDN?

1.Користувач вводить адресу сайту в браузері.2.DNS-сервер визначає найближчий CDN-сервер до користувача.3.CDN-сервер віддає кешовану копію сайту (зображення, відео, файли CSS/JS).4.Якщо потрібного контенту немає в кеші, сервер запитує його з головного (оригінального) сервера.5.Вміст доставляється користувачу швидше, ніж через звичайний запит до одного сервера.

Навіщо використовувати CDN?

Збільшення швидкості завантаження

Користувач отримує контент від сервера, який розташований ближче до нього. Це скорочує час завантаження сайту.

Зниження навантаження на основний сервер

Замість того щоб обробляти всі запити самостійно, ваш сервер передає частину навантаження на CDN.

Захист від DDoS-атак

CDN може блокувати підозрілі запити та атакуючих ботів, зменшуючи ризик перевантаження вашого сервера.

Підвищення надійності сайту

Якщо головний сервер перестане працювати, CDN може продовжити віддавати кешовані копії контенту.

Кращий SEO

Google враховує швидкість завантаження сторінок у ранжуванні, тому використання CDN може допомогти підняти позиції сайту в пошуку.

Популярні CDN-сервіси

Cloudflare (базовий план безкоштовний)

Akamai

Fastly

Amazon CloudFront

Google Cloud CDN



CDN – це ефективний інструмент для покращення швидкості, безпеки та стабільності сайту. Якщо ваш сайт має міжнародну аудиторію або багато медіаконтенту, використання CDN обов’язкове для забезпечення якісного користувацького досвіду.