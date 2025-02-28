Живий Журнал
Сьогодні: Сб, 01.03.2025    07:45:29
 
ЖЖ » Новини » Інтернет і Технології » 2025 » Февраль » 28 » 09:43:41

Як працює CDN і навіщо він потрібен?

28.02.2025, 09:43:41 481 0 Помилка?Помилка в тексті?
Виділили слово мишкою
і натисніть Ctrl+Enter
Як працює CDN і навіщо він потрібен?

Що таке CDN? (Content Delivery Network, мережа доставки контенту) – це глобальна мережа серверів, які кешують і зберігають копії вашого сайту в різних країнах світу. Це дозволяє користувачам завантажувати контент швидше, незалежно від їхнього географічного розташування.

Як працює CDN?

1.Користувач вводить адресу сайту в браузері.
2.DNS-сервер визначає найближчий CDN-сервер до користувача.
3.CDN-сервер віддає кешовану копію сайту (зображення, відео, файли CSS/JS).
4.Якщо потрібного контенту немає в кеші, сервер запитує його з головного (оригінального) сервера.
5.Вміст доставляється користувачу швидше, ніж через звичайний запит до одного сервера.

 

Навіщо використовувати CDN?

  • Збільшення швидкості завантаження

Користувач отримує контент від сервера, який розташований ближче до нього. Це скорочує час завантаження сайту.

  • Зниження навантаження на основний сервер

Замість того щоб обробляти всі запити самостійно, ваш сервер передає частину навантаження на CDN.

  • Захист від DDoS-атак

CDN може блокувати підозрілі запити та атакуючих ботів, зменшуючи ризик перевантаження вашого сервера.

  • Підвищення надійності сайту

Якщо головний сервер перестане працювати, CDN може продовжити віддавати кешовані копії контенту.

  • Кращий SEO

Google враховує швидкість завантаження сторінок у ранжуванні, тому використання CDN може допомогти підняти позиції сайту в пошуку.

Популярні CDN-сервіси

  • Cloudflare (базовий план безкоштовний)

  • Akamai

  • Fastly

  • Amazon CloudFront

  • Google Cloud CDN


CDN – це ефективний інструмент для покращення швидкості, безпеки та стабільності сайту. Якщо ваш сайт має міжнародну аудиторію або багато медіаконтенту, використання CDN обов’язкове для забезпечення якісного користувацького досвіду.

Тэги: CDN, інтернет, контент, веб-сайт

Схожі новини:

Комментариев: 0
Оголошення на ЖЖ інфо: