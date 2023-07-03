ФСБ научилась отслеживать переписку в Telegram, Signal и WhatsApp

Как пишет газета, российские власти за последние годы сумели накопить большой арсенал инструментов для борьбы с инакомыслием в интернете, за счет чего Россия «быстро догоняет Китай и Иран». Война и желание бороться с противниками войны повысила спрос силовиков на эти технологии и подтолкнула к развитию новых систем слежки, пишет NYT.

Среди лидеров этого рынка – компания «Цитадель», которую когда-то частично контролировал Алишер Усманов.

Самая опасная для россиян разработка, как пишет NYT, – это программа NetBeholder, придуманная одной из дочерних компаний «Цитадели» – «МФИ Софт». Она способна отслеживать, куда направляется зашифрованный трафик мессенджеров WhatsApp, Signal или Telegram. Например, программа может определить, кто с кем разговаривает, когда и где, а также выяснить, прикреплен ли файл к сообщению. Раньше такую информацию можно было получить только от производителей приложений.

Еще одна функция NetBeholder позволяет определить, использует ли человек несколько телефонов, а также составить карту контактов этих телефонов с гаджетами других людей. Кроме того, операторы программы могут вычислить, какие телефоны находились в одном и том же месте в определенный день. Также программа позволяет определить регион России, из которого родом пользователь, или страну, из которой приехал иностранец.

У создателей Signal, Telegram и WhatsApp мало средств защиты от такой слежки. Шифрование может маскировать определенные сообщения, которыми обмениваются, но не может блокировать данные об обмене, объясняет газета.

Это признают и сами компании. «Signal не был разработан, чтобы скрыть от вашего собственного интернет-провайдера тот факт, что вы используете Signal», — цитирует NYT президента Signal Foundation Мередит Уиттакер. Она призвала людей использовать функцию, которая отправляет трафик через другой сервер, чтобы скрыть его источник и место назначения.

Представитель Telegram признал, что ничего нельзя сделать для маскировки трафика, но сообщил, что люди могут использовать созданные мессенджером функции, чтобы затруднить идентификацию и отслеживание трафика. WhatsApp высказал опасения, что инструменты наблюдения представляют собой «серьезную угрозу конфиденциальности людей во всем мире» и что компания будет продолжать защищать личные разговоры.

Некоторые из описанных инструментов наблюдения уже начали распространяться за пределы России. Производители стремятся продавать свою продукцию в Восточной Европе и Центральной Азии, а также в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке. В январе Citizen Lab сообщала, что российские разработки уже используютс в Иране и в оккупированных Россией регионах Украины.



В феврале США ввели санкции против ряда компаний и россиян, которые причастны к разработке программного обеспечения для СОРМ — Системы технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий. По данным американских властей, СОРМ используют для «подавления несогласных», а компания «Цитадель» занимает 60–80% рынка СОРМ.

ФСБ и полиция России получили возможность отслеживать переписку в зашифрованных мессенджерах Telegram, Signal и WhatsApp. Спецслужбы могу узнать, кто с кем, где и когда общается, но не прочитать сами сообщения. Об этом сообщила The New York Times, получившая документы российских поставщиков технологий для силовиков.