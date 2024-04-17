Дуров у великому в інтерв'ю Карлсону, розповів як заснував «Телеграм» та чому не затримався у США

Творець соцмережі "ВКонтакте" та месенджера "Телеграм" Павло Дуров дав інтерв'ю американському журналісту і колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону. Інтерв'ю вийшло у відеоформаті, що для Дурова рідкість.

Як розповів підприємець напередодні, розмова з Карлсоном відбулася в лютому. Тоді ж вийшло інтерв'ю американського консервативного журналіста з президентом Росії Володимиром Путіним.

Дуров повідомив, що у день розмови з Карлсоном він також дав тригодинне інтерв'ю "журналісту ліберальних поглядів". Ім'я журналіста він не назвав.

За словами підприємця, телеграм - політично нейтральна платформа, тому він зобов'язаний спілкуватися з журналістами різних політичних поглядів.

На початку березня британська газета Financial Times опублікувала інтерв'ю з Дуровим.

Відео

"ВКонтакте" і тиск влади

Бізнесмен розповів, що проблеми у соціальній мережі з'явилися ще 2006 року під час протестів у Росії та Україні.

Ще у 2011-2012 роках російська опозиція стала активно використовувати найпопулярнішу на той час у СНД соціальну мережу для організації та координації протестних дій.

Російська влада вимагала від Дурова видалити протестні групи у ВК. Але підприємець відмовився, бо метою "ВКонтакте", за словами Дурова, була свобода самовираження.

Дуров розповів, що у 2013 році на тлі протестів в Україні російська влада вимагала передати особисті дані організаторів антиурядових акцій.

Тоді він пояснив, що вони - громадяни іноземної держави. Він зазначив, що не захотів "зраджувати українських користувачів" і знову відмовився від співпраці з російською владою.

До кінця 2013 року у Дурова постав вибір: підкоритися і слідувати всьому, що каже російська влада, або продати частку в компанії, піти з посади генерального директора і залишити країну.

Це рішення далося йому важко, адже соціальну мережу "ВКонтакте" він сприймав як свою дитину, але, як зазначив підприємець, "його місією було стати вільним і допомогти іншим людям стати вільними".

Створення телеграму

Ідея створення телеграму виникла у Дурова після обшуків та тиску з боку російських силовиків через його відмову видаляти опозиційні групи у соцмережі "ВКонтакте".

За словами Дурова, під час обшуків він усвідомив, що він не має безпечного способу комунікації, і подумав, що додаток, де спілкування буде захищене шифруванням, може бути гарною ідеєю.

Код такої програми написав брат Дурова Микола, а сам він відповідав за функціонал та дизайн.

Взаємодія телеграму з владою

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Месенджер став надзвичайно популярним в Україні після початку повномасштабного вторгнення

З початку повномасштабної війни телеграм став основним джерелом новин для українців. Його популярність зросла насамперед завдяки невибагливості до якості інтернет-зв’язку та оперативності популярних каналів.

Разом із тим, ведуться палкі дискусії про його безпеку.

Експертів турбує звʼязок платформи з Росією - телеграм має не лише російського засновника та розробників, а й російських інвесторів.

Крім того, є припущення про можливість певних домовленостей між розробником і російськими спецслужбами. Про це навіть згадував російський президент Володимир Путін, зазначивши, що застосунок та влада нормально взаємодіють.

Питання викликає і збереження особистих даних користувачів на російських серверах.

В інтервʼю засновник компанії твердить, що чутки про підконтрольність телеграма російській владі поширюють та підтримують конкуренти месенджера, яким не подобається зростання його аудиторії.

За словами Дурова, телеграм не витратив "ані долара" на маркетинг, але при цьому в ньому щодня реєструються 2,5 мільйона користувачів, а їхня загальна кількість досягла 900 мільйонів.

Підприємець також наполягає, що він намагається уникнути упередженості, і тому телеграм застосовує правила однаково до всіх сторін.

"Річ не в тому, чи вболіваємо ми за опозицію чи правлячу партію. Річ не в тому, що нам байдуже. Ми вважаємо важливим мати платформу, яка нейтральна по відношенню до всіх сторін", - сказав підприємець.

За його словами, компанія вірить, що конкуренція різних ідей може призвести до прогресу та кращого світу для всіх.

Він підтвердив, що месенджер нерідко використовують під час протестів у Білорусії, Гонконгу, Казахстані, на акціях у Барселоні. Але, за його словами, творці програми не стають на жодну зі сторін конфліктів.

Про переїзд в Дубай

До приїзду в Дубай, де зараз базується команда телеграм, Дуров розглядав кілька інших локацій, у тому числі Берлін, Лондон та Сінгапур, але скрізь стикався з бюрократичними труднощами. Зокрема, у Німеччині було складно наймати топових програмістів, які працюють поза ЄС, поскаржився підприємець.

Дуров також міркував про переїзд до США, але там йому не сподобалася увага спецслужб. За словами творця Telegram, під час останнього візиту до Штатів його інженера намагалися завербувати для впровадження бекдорів (програм для прихованого віддаленого доступу - Ред.) у додаток, а самого Дурова співробітники спецслужб супроводжували в аеропорту.

Крім того, під час поїздки до Сан-Франциско він уперше в житті пережив вуличне пограбування, що стало для нього шоком.

Як стверджує Дуров, він у принципі намагається не приїжджати до країн, які є "великими геополітичними гравцями", як-от США, Росія та Китай. Влада таких країн виявляє підвищену увагу до телеграму, а платформа хоче залишатися політично нейтральною, стверджує Дуров. Необхідність займати чиюсь сторону є великою проблемою сучасності.

За словами підприємця, у Дубаї на нього ніколи не чинила тиску місцева влада. Крім того, в Еміратах йому подобається простота ведення бізнесу, можливість наймати людей з усього світу, низькі податки та розвинена інфраструктура.

Враховуючи увагу спецслужб різних країн, Дуров вважає, що всі пристрої, якими він користується, скомпрометовані з точки зору безпеки.

Дуров привітав покупку твітера Ілоном Маском, оскільки соцмережа, на його думку, "стає все більшою прихильницею свободи слова" та намагається впроваджувати інновації.