Денис Щукин и телеграм-канал «Рыбарь» финансируются Пригожиным - The Bell

Аккаунт предполагаемого создателя канала Дениса Щукина The Bell обнаружил в чате «Рыбарная №1», созданном в 2020 году для общения подписчиков канала с его авторами. В этом чате человек под ником «Денис Щукин» сам назвал себя администратором «Рыбаря».

Как выяснил The Bell, Щукин родился в Брянской области, но в детстве учился в младших классах в городе Димитров (сейчас Мирноград) Донецкой области в Украине. В 2001 году Щукин получил российское гражданство вместо гражданства ФРГ. Как минимум с 2002 года Щукин жил в Москве и работал переводчиком.

Сопоставив факты из биографии Щукина с самопрезентацией авторов канала в одном из постов проекта, The Bell пришел к выводу, что Щукин и есть создатель «Рыбаря».

Еще одним причастным к телеграм-каналу «Рыбарь» журналисты называют военкора РИА «ФАН» (издание холдинга создателя «ЧВК Вагнера» Евгения Пригожина) Аббаса Джуму. Джума владеет арабским и английским языками, а себя определяет как военного эксперта и журналиста-международника. 16 ноября США ввели санкции против него из-за его причастности к к поставке иранских беспилотников в Россию.

В 2019 году на канал обратил внимание Пригожин, рассказал The Bell сотрудник регионального отделения его медиахолдинга «Патриот». Основателю «ЧВК Вагнера» понравилось, что автор канала хорошо знает тему войны в Сирии, поэтому Пригожин выделил каналу финансирование, пишет The Bell. Но потом финансирование прекратилось, потому что, как говорит источник издания, Щукин не справился с заданием. Как отмечает The Bell, одной из проваленных задач могла быть организация консалтинга по запуску российского бизнеса в Сирии.

Кроме того, как отмечает The Bell, «Рыбарь» может быть связан с российскими силовиками. После начала войны, когда канал стал быстро развиваться, с его создателями провели переговоры «представители ФСБ». Возможно, при содействии Пригожина. После этого «Рыбарь» стал бесплатно размещать информацию, которую хотела опубличить спецслужба, утверждает источник The Bell.

«Рыбарь» — один из крупнейших военных телеграм-каналов, который продвигает пророссийскую повестку во время войны в Украине. С 24 февраля число подписчиков канала выросло с 38 тысяч до 1,13 млн, подсчитал The Bell. На него ссылаются известные российские и западные СМИ, в том числе CNN и Bloomberg.

В процессе подготовки текста The Bell связался со Щукиным, но отвечать на вопросы о создателях телеграм-канала он отказался, потому что «на данном этапе это лишено смысла». Однако после выхода расследования в канале появился репост материала The Bell с комментарием: «Все тайное становится явным, нас раскрыли».