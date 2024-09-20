В Україні військовим заборонили Телеграм. Що це означає

В Україні чиновникам і військовим заборонили користуватися месенджером Телеграм на робочих пристроях. Таке рішення ухвалили Національний координаційний центр кібербезпеки 19 вересня та Рада нацбезпеки та оборони.

Також використання Телеграму обмежили на об’єктах критичної інфраструктури. Пояснюють це загрозою національній безпеці.

За даними досліджень, у 2023 році для 72% українців Телеграм був основною соцмережею для отримання новин.

Кирило Буданов, керівник ГУР, заявляв, що російські спецслужби мають доступ до листування користувачів, навіть якщо повідомлення видалено, а також до їхніх персональних даних.

"Я завжди виступав і виступаю за свободу слова, але питання Телеграм – це питання не свободи слова, це питання національної безпеки", – наголосив Буданов.

У СБУ і в Генштабі заявили, що росіяни активно використовують Телеграм для кібератак, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів.

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Щоб ці загрозі мінімізувати, вирішили заборонити "встановлення та використання Телеграму на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури".

Виняток зробили для тих, для кого використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.

Це офіційне рішення доведуть до всіх органів влади, каже депутат Ярослав Юрчишин, голова Комітету з питань свободи слова. Він був на засіданні координаційного центру кібербезпеки, де вирішували, що робити з Телеграмом.

Простим користувам, за словами депутата, Телеграмом користуватися можна.

"Особисті пристрої приватних осіб не залежно від статусу під дію обмежень не підпадають", - розповів депутат в коментарі ВВС.

На засіданні домовилися, що людям в Україні будуть більше розповідати про шкідливість Телеграму.

Що замість Телеграму

Що замість телеграму будуть використовувати військові та чиновники?

"Щодо альтернативи Телеграму, то її можуть рекомендувати ставка Головнокомандувача чи Кабмін. РНБО, наскільки мені відомо, планують звернутися до цих інституцій", - говорить Ярослав Юрчишин.

Шеф-редакторка інтернет-видання “Детектор медіа” Наталія Лигачова вважає найбільш вірогідним, що замість Телеграму почнуть використовувати WhatsApp.

"Наші джерела у різних правоохоронних органах та ЗСУ спілкуються більше у WhatsApp. І можливо, Viber, бо він для більш широкої аудиторії", - розповіла Наталія Лигачова у коментарі ВВС Україна.

Однак щодо цього рішення є певна невизначеність - чи справді воно приведе до зникнення офіційних каналів влади у Телеграмі, каже експертка. “Незрозуміло, це про захист інформації для службового користування чи про захист аудторії від впливу телеграму?” - зазначає Лигачова.

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Однак, вона не впевнена, що ця заборона зараз запрацює. "Тільки практика покаже, як це буде втілюватися. Зараз складно сказати, що вони мали на увазі", - говорить експертка про рішення РНБО і центру з кібербезпеки.

Користування Телеграмом шкодить безпеці країни, на думку експертки, але забороняти його треба було відразу на початку війни, або ще раніше.

Зараз, за її словами, багато зав’язано на Телеграмі. Наприклад, спілкування з окупованими територіями.

"Якщо влада, військові не будуть вести свої офіційні акаунти, то це спрацює. Але тоді підіймуться “Труха”, “Николаевский Ванек” і тд. Я більше за верифікацію телеграм-каналів, ніж за те, щоб зараз офіційну комунікацію у Телеграмі забороняли. Щоб у нас не було анонімних телеграм-каналів", - говорить експертка.

Чому Телеграм такий популярний

З початком повномасштабної війни популярність Телеграму серед українців різко зросла. Це сталося насамперед завдяки невибагливості до якості інтернет-зв’язку та оперативності популярних каналів.

Телеграм досі часто використовують як українські, так і російські військові. Перш за все тому, що він зручний. Його називають головним месенджером війни.

Через нього можна передавати текстові повідомлення, причому одразу кільком абонентам. Також можна легко передати геопозицію, фотографію, відео, посилання та багато іншого, чого неможливо швидко передати по рації.

Автор фото,GETTY IMAGES Підпис до фото,Павло Дуров - засновник "Вконтакте" і месенджера Телеграм

Нещодавнє затримання засновника Телеграму Павла Дурова у Франції унаочнило величезну роль цього месенджера в російсько-українській війні та поставило питання про його майбутнє.

Експертів турбує звʼязок платформи з Росією - телеграм має не лише російського засновника та розробників, а й російських інвесторів.

Крім того, є припущення про можливість певних домовленостей між розробником і російськими спецслужбами. Про це навіть згадував російський президент Володимир Путін, зазначивши, що застосунок та влада взаємодіють.

Автор фото,YAN DOBRONOSOV/GLOBAL IMAGES UKRAINE Підпис до фото,Український військовий у російському місті Суджа. Через месенджери найпростіше швидко передавати фото- та відеофайли

Питання викликає і збереження особистих даних користувачів на російських серверах.

У ГУР нещодавно заявили, що Телеграм містить низку загроз для безпеки України.

"Загрози, які несе Телеграм для суспільства, реальні. Мова йде не про окремих користувачів чи медіа, представлених там, — питання до самої платформи", - заявляв представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов на початку 2024 року.

В інтервʼю американському журналісту і колишньому ведучому Fox News Такеру Карлсону Павло Дуров говорив, що чутки про підконтрольність Телеграма російській владі поширюють та підтримують конкуренти месенджера.

Підприємець також наполягає, що він намагається уникнути упередженості, і тому Телеграм застосовує правила однаково до всіх сторін.

"Річ не у тім, чи вболіваємо ми за опозицію чи правлячу партію. Річ не у тім, що нам байдуже. Ми вважаємо важливим мати платформу, яка нейтральна щодо всіх сторін", - сказав підприємець.