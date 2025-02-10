Економіку Іспанії називають найкращою у світі: як їй це вдалося

Морозним зимовим днем у Сеговії, що в центрі Іспанії, туристи скупчуються біля підніжжя акведуку римських часів. Вони розглядають вцілілі арки і роблять селфі.

Багато з них – іспанці, але також є й інші європейці, туристи з Азії та Латинської Америки. У Сеговії їх приваблює історичний шарм, кухня і мальовничі краєвиди за горами на північ від Мадрида.

"Був момент під час ковіду, коли я думала, що туризм вже ніколи, ніколи не буде таким, як раніше", - каже Елена Мірон, місцевий гід, яка за кілька хвилин збирається провести групу туристів через місто.

"Але зараз все дуже добре, і, думаю, що цей рік буде таким же гарним, як і 2024-й та 2023-й. Це добре, бо я можу жити з роботи, яку я люблю", - пояснює вона.

Гід Елена Мірон сподівається, що 2025 рік буде так само вдалим для роботи, як і два попередні

У 2024 році Іспанію відвідали 94 мільйони туристів, і країна впритул наблизилася до Франції, яка із 100 мільйонами відвідувачів є найбільшим туристичним хабом світу.

Туризм – це саме та галузь, яка у часи після ковіду стала головною причиною, чому четверта найбільша економіка єврозони почала випереджати Німеччину, Францію, Італію та Британію, і за минулий рік зросла на 3,2%.

Тим часом, німецька економіка уповільнилася на 0,2%, французька зросла лише на 1,1%, італійська – на 0,5% та британська - на 0,9%.

Все це допомагає зрозуміти, чому часопис Economist називає Іспанію країною із найкращою економікою у світі.

"Іспанська модель є успішною, бо вона є збалансованою. І це те, що гарантує стабільність зростання", - каже Карлос Куерпо, міністр з питань бізнесу в очолюваному соціалістами коаліційному уряді. Він зазначає, що за минулий рік в єврозоні на Іспанію припадає 40% зростання.

Підкреслюючи важливість туризму, міністр також звертає увагу на фінансові послуги, технології, інвестиції як фактори, які допомагають Іспанії надолужити втрачене під час пандемії, коли ВВП країни скоротився на 11% лише за один рік.

"Ми виходимо з ковіду без шрамів, і модернізуємо нашу економіку, а відтак, підвищуємо потенціал до зростання", - каже він.

Міністр з питань бізнесу Карлос Куерпо вважає додатковим фактором зростання економіки її модернізацію

Після пандемії модернізацію підтримують фінансами за гроші ЄС за програмою Next Generation, за якою до 2026 року Іспанія отримає 163 млрд євро. Разом із Італією Іспанія є одним з найбільших отримувачів цієї програми.

Іспанія вкладає кошти у національну систему залізничних шляхів, зони із низьким рівнем викидів у містах, а також у розвиток виробництва електромобілів та субсидії для малого бізнесу.

"Державні витрати є високими, і саме їм можна завдячувати принаймні половиною економічного росту від часів пандемії", - каже Марія Вальдеморос, викладачка економіки у бізнес-школі IESE.

Відмінність інших європейських країн від Іспанії полягає у її меншій залежності від промисловості, яка, каже економіст, "нині потерпає через низку факторів - таких, як вища ціна енергоресурсів, конкуренція з боку Китаю та інших азійських країн, ціну переходу на чистішу енергетику, а також торгівельний протекціонізм".

Від часів ковіду одним із головних викликів для іспанської економіки була вартість життя. Вона почала зростати як наслідок проблем у ланцюжках постачання та з повномасштабним російським вторгненням в Україну.

У липні минулого року інфляція сягнула піку в 11%, передусім, через ціну енергоресурсів. Але до кінця 2024 рівень інфляції впав до 2,8%.

У Мадриді вважають, що приборкати ціни допомогли субсидії на пальне, а також заохочення користуватися громадським транспортом. Так само позитивно вплинуло і підвищення прожиткового мінімуму.

Крім того, на піку європейської енергетичної кризи Іспанія та Португалія домовилися з Брюсселем про так звану "іберійську поправку", яка дозволила їм встановлювати обмеження на ціни на газ, який використовується для виробництва електрики, аби обмежити і суми у комунальних платіжках.

За словами Карлоса Куерпо, це рішення дозволило побороти традиційну вразливість Іспанії до економічних криз.

"Іспанія довела, що є більш витривалою до послідовних шоків – включно із інфляційним шоком через війну в Україні, - каже він. – І це частина того щита, який дозволив захистити наших споживачів та фірми".

Розвиток зеленої енергетики став ще одним позитивним фактором, який не лише забезпечує електрикою економіку, але й стимулює інвестиції. Нині Іспанія має другу за розмірами відновлювану енергетичну інфраструктуру у ЄС.

Автор фото,Getty Images Іспанська економіка значною мірою залежить від туризму. Але місцеве населення дедалі вороже ставиться до туристів

Але попри усі ці позитиви, в Іспанії є і традиційні вади, такі як хронічно високий рівень безробіття, що є найвищим у ЄС та майже удвічі перевищує середній показник у союзі. Але наприкінці 2024 року ситуація дещо покращилася – рівень безробіття впав до 10,6% - найнижчого рівня від 2008 року.

Разом із тим, і кількість працюючих в Іспанії також сягнула піку у 22 млн людей. Ключовою причиною вважають реформу ринку праці, яка передбачає обмеження на використання тимчасових контрактів роботодавцями, а також більшу гнучкість постійних контрактів на роботу.

Сама реформа викликала багато суперечок, але її впровадження багато хто вважає критично необхідним для країни із населенням, яке стрімко старішає.

Прем'єр-соціаліст Педро Санчес неодноразово підкреслював і важливість залучення працівників-мігрантів, називаючи цю потребу "фундаментальною".

Європейська комісія передбачає, що Іспанія збереже лідерство серед найбільших економік ЄС. Але на горизонті проглядають і виклики.

Надмірне покладання на туризм, так само, як і зростаючий спротив туризму серед місцевого населення – один із таких викликів.

Інший – великий державний борг, який є вищим за річний ВВП країни.

Марія Вальдеморос каже, що це є "дисбалансом, яким ми маємо виправити, не лише тому, що такими є нові фіскальні вимоги ЄС, але й тому, що це може призвести до фінансової нестабільності".

На додачу до всього, в країні почалася житлова криза, коли багатьом іспанцям стало складно знайти житло, яке вони можуть собі дозволити.

Але одночасно із тим, як тривають спроби вирішити ці проблеми, Іспанія вже може похвалитися статусом локомотиву європейського економічного зростання.