Пожежа «Екопарку Осокорки» у Києві: хто міг підпалити тварин і що каже забудовник

У конфлікт між забудовником та активістами має втрутитися держава, а заповідні болотні угіддя отримати статус оборонних рубежів.

У Києві знову обговорюють тему скандальної забудови та конфлікту навколо території "Екопарку Осокорки". 5 березня загорівся очерет та трава на ділянці між озерами Небреж та Тягле, яка межує з забудовою компанії Stolitsa Group. Полум'я гасили декілька годин.

Активісти, депутати та екологи стверджують, що стався саме умисний підпал, та натякають на забудовника, начебто до цього активісти отримували анонімні погрози про підпал.

Штраф у 8 мільйонів або три роки тюрми

За інформацією КМВА, вигоріло близько 3 гектарів території, зокрема і частина ландшафтного заказника "Осокорківські луки".

"Якої саме шкоди завдав вогонь системі заповідних водно-болотних угідь з’ясують екологи. Територія має природоохоронний статус – знищення флори та фауни там суворо заборонено. За такі дії, кримінальний кодекс України передбачає штраф 8,5 млн грн або позбавлення волі на 3 роки", - заявив Сергій Попко, начальник КМВА.

Він додає, що розглядатимуться всі версії, в тому числі і вірогідний підпал.

Поліцією Києва вже розпочато кримінальне провадження за статтею – умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду. Встановлюються причини загоряння, особи, які можуть бути причетними до пожежі, а також сума завданих збитків.

Активісти кажуть, що збитки величезні, бо на площі трьох гектарів жили зайці, їжаки та гніздувалося безліч птахів. Тварини навряд чи змогли врятуватися від вогню, який рухався стіною.

Пожежа в Екопарку Осокорки / фото соціальні мережі

Протистояння забудовника та активістів

Скандал з забудовою території на Осокорках триває вже давно. 15 років активісти намагаються відвоювати статус заповідної зони, захищаючи її від забудовників.

Свого часу місто дозволило зайти на цю територію забудовнику, який "наплодив" проектів забудови біля озера Тягле та Небреж на Осокорках. Звісно, що з’явилися інвестори, які понесли свої кошти за обіцяні квартири у майбутніх будинках. Інвестори стали вагомим аргументом для забудовника, мовляв, людям потрібне житло, навіщо їм заповідні болота.

Але на захист зеленої зони та луків стали місцеві активісти, вони домоглися створення у 2019 році ландшафтних заказників "Осокорківські луки" та "Озеро Тягле", де і сталася масштабна пожежа 5 березня.

Екопарк Осокорки / Фото: Вікторія Пташник

Що кажуть у Київраді?

За словами депутатки Київради Ксенії Семенової, йдеться про чотири ділянки на Осокорках, які планували включити до "Смарагдової мережі", як природоохоронні території міжнародного значення.

"Всіма ділянками зараз займається ініціативна група "Екопарку Осокорки". Дві з чотирьох ділянок мають статус заказника місцевого значення і саме там сталася пожежа. Ця ділянка межує з землею, яка знаходиться в оренді Житлоінвестбуду і там запланована забудова компанії Stolitsa Group. Саме тому група місцевих активістів пов’язує пожежу з активністю забудовника. А ще через неодноразові погрози підпалити заповідник. Про це писали у групі активістів у соціальній мережі та заявляли їм в особистих розмовах", - зазначає Ксенія Семенова.

Вогонь гасили рятувальники та мешканці

Вона переконана, що заказник умисно підпалили. За словами депутатки, дуже дивною виглядає пожежа у березні та ще й під час паводку, у місцевості, яка майже ніким не відвідується. І це зовсім не місце для шашликів та ще й у вівторок, о п’ятій годині вечора.

"Пожежа виникла на околиці міста і мені, дуже складно уявити, що це якісь природні обставини. Пожежники з великими зусиллями дісталися до осередку загорання. Це болотиста місцевість – екосистема водно-болотних угідь. Рятувальникам навіть довелося застосовувати всюдихід аби погасити вогонь. До речі, не сиділи вдома і місцеві мешканці. Активісти прийшли гасити полум’я – пішки туди дісталося чоловік 20. Люди згуртувалися та лопатами перекопували землю, щоб зупинити вогонь", - додає Ксенія Семенова.

Вогонь знищив гектари заповідної території

У конфлікт має втрутитися держава

Депутатка додає, що з боку столичної влади немає розуміння цінності цієї території на Осокорках та важливості її збереження.

"У мера немає жодного бажання зупинити різного роду злочинні дії, які відбуваються навколо цих земельних ділянках. Тому, гадаю, що ця пожежа має стати останньою краплею, щоб у конфлікт між забудовником та активістами втрутилася держава. Наприклад, щоб нарешті Міністерство екології винесло свій вердикт. Адже заповідники державного значення у нас створюються за указом президента, гадаю, що це має бути зроблено. На жаль, у сьогоднішній Київраді недостатньо представників громади Києва для того, щоб прийняти рішення на користь киян, тому таке рішення потрібно ухвалювати на рівні держави", - зазначає Семенова.

Природний бар’єр в обороні Києва

Вона додає, що постраждалий заказник важливий і для оборони Києва, бо є природньою перешкодою, яка не дозволяє її пройти пішки чи за допомогою важкої техніки.

"Якби там не було водно-болотних угідь, то по рівній дорозі та житловим кварталам можна було дуже легко проїхати танками. У 2022 році зайти ворогу до Києва з цього боку не дозволила саме наявність цих водно-болотних угідь. Тому вважаю за доцільне увалити рішення про визнання цієї території природним бар’єром в обороні Києва, а також заборонити там будь-яку господарську діяльність", - підсумовує Ксенія Семенова.

Вогонь гасили декілька годин / Фото: Управління ДСНС Києва

Чи вигідний підпал забудовнику?

Еколог Олександр Соколенко переконаний, що на луках біля озер Небреж та Тягле стався саме підпал. А от навмисний він був чи випадковий, мають з’ясувати правоохоронці.

За його словами, на вулиці +8 градусів, і само по собі полум’я не з’явиться – це не благодатний вогонь, а отже, хтось траву підпалив.

"Питання у іншому – хто і для чого. Є така поширена думка, що забудовник начебто спеціально щось підпалює для того, щоб потім забудувати. Але я не бачу прямого зв’язку між першим та другим. Тому що забудовнику потрібен не випалений луг, щоб його забудувати, а документи про землевідведення, затверджений проєкт забудови, картка порушення благоустрою та інші питання, які дають йому право будувати. А спалені луки – не дають йому такого права, навіть якщо він випалить всі околиці Києва", - пояснює Олександр Соколенко.

До гасіння пожежі рятувальники залучали всюдихід / фото соціальні мережі

Природа швидко відновиться

Він додає, що наважитися на підпал міг лише відчайдушний забудовник, бо він автоматично наражається на кримінальне провадження.

"Якщо факт підпалу буде доведено, то у забудовника виникнуть величезні проблеми. І він нічого з цього не отримає, окрім грандіозних неприємностей. Про конфлікт на Осокорках відомо давно – він тягнеться вже багато років. Активісти хочуть створити "Екопарк Осокорки", який межує з землею, яку отримав забудовник від міста та зелене світло на будівництво. Гадаю, що користі у підпалі для забудовника тут немає. Який сенс йому підпалювати траву, яка вже за місяць після пожежі знову стане зеленою? Луки не будуть стояти чорними, як після ядерної війни – чагарники відродяться за два-три місяці після пожежі, бо їх коренева система не постраждала", - пояснює Олександр Соколенко.

Очерет горить дуже швидко / Фото: УНІАН

Хто підпалив очерет?

Експерт додає, що повінь, яка зараз розпочалася у Києві не могла зупинити вогонь.

"Очерет дуже швидко горить, особливо у вітряну погоду. І повінь вогню не завада. Велика вода лише завдала клопоту рятувальникам, які не могли через неї швидко дістатися до осередку займання. Щодо того, хто міг підпалити траву, то тут є декілька варіантів. Часто такі малолюдні місця, як луки на Осокорках, використовують люди, які крадуть електрокабель та випалюють його, щоб отримати метал для наживи. Залишене полум’я могло перекинутися на очерет. Тому я вважаю, що це у будь-якому випадку зробила людина", - розповідає Олександр Соколенко.

Він додає, що також очерет могли підпалити підлітки заради розваги. І як приклад приводить пожежі на Совських ставках, які стаються кожного року.

"Щороку у березні та квітні підпалюють очерет на Совських ставках. І це не тому, щось хтось хоче забудувати цю територію. До речі, землю біля Совських ставків забрали у забудовника, але пожежі продовжуються. Це відбувається тому, що за цим ніхто не слідкує та до очерету є вільний доступ, а люди маючи у руках сірники просто не можуть пройти повз очерет аби його не підпалити", - підсумовує еколог.

Забудова в Екопарку Осокорки / Фото: Вікторія Пташник

Що каже забудовник?

Керівництво компанії Stolitsa Group зазначає, що неприємно вражена фактом пожежі поблизу озера Тягле, що на київських Осокорках.

Там запевняють, що під час пожежі, керівництво компанії було поблизу місця пожежі та звернулось до ДСНС з пропозицією надати максимальне сприяння у ліквідації надзвичайної ситуації, що виникла за декілька кілометрів від будівельного майданчика.

"Це не лише шкода для екології міста Києва, але й черговий виклик для успішного завершення нашою компанією добудови ЖК Еврика та ЖК Патріотика збанкрутілого банку "Аркада". Ми звертаємося до правоохоронних органів з вимогою в максимально стислі терміни з’ясувати причини займання, можливих причетних та повідомити громаду Києва про результати розслідування", - зазначають у пресслужбі компанії.

Там відкидають усі звинувачення у підпалі і називають таку інформацію "цілеспрямованою інформаційною атакою", яку користуючись трагічною ситуацією розгорнули окремі фізичні особи та організації.

Під час гасіння пожежі рятувальники використовували дрон / фото ДСНС Києва

Що сказав мер?

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував пожежу в "Екопарку Осокорки" лише через день після події. Міський голова подякував рятувальникам та місцевим мешканцям, які долучилися до ліквідації пожежі.

Мер запевнив, що міська влада одразу звернулася до правоохоронців щодо розслідування і зʼясування причин масштабної пожежі в екосистемі.

"Департаменту екології КМДА та КП "Київзеленбуд" доручив оперативно зайнятися ліквідацією наслідків надзвичайної події та оновленням зеленої екологічної зони", - додав Віталій Кличко.