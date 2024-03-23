Хабар у розмірі 600 тисяч доларів: в Києві затримано підприємця та колишнього директора ДП Міноборони

Зловмисники намагалися отримати земельну ділянку, площею 35 га, яка перебуває у користуванні держпідприємства Міноборони, з можливістю забудови.

На Київщині поліція затримала підприємця та колишнього директора ДП Міноборони України через хабар у 600 тисяч доларів. Про це повідомляє поліція Київської області.

"22 березня, під час передачі неправомірної вигоди у розмірі 600 тисяч доларів, з яких 320 тисяч доларів були готівкою, а також право власності на сім квартир на загальну суму у 280 тисяч доларів, поліцейські Київської області затримали двох осіб. За даними слідства один із зловмисників та його спільник вимагали хабар у представника іншої комерційної структури. Зловмисники намагалися отримати у користування земельну ділянку, площею 35 гектарів, яка перебуває в постійному користуванні державного підприємства Міністерства оборони України, з подальшою можливістю забудови", – йдеться у повідомленні поліції.

Зловмисниками виявилися директор приватного підприємства та колишній керівник державного підприємства Міністерства оборони України, який виступав як посередник.

Слідчі затримали підозрюваних.

У фігурантів вилучили кошти, документи на квартири та їхні мобільні телефони.



Отримання хабаря у розмірі 600 тисяч доларів / Фото: Поліція Київської області



Крім цього, проведені невідкладні обшуки за місцями проживання підозрюваних.





Хабар у розмірі 600 тисяч доларів / Фото: Поліція Київської області

Наразі вирішується питання щодо повідомлення директору приватного підприємства та ексдиректору держпідприємства про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, (Зловживання впливом) та ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура відправили на лаву підсудних чинного народного депутата та його спільника, викритих на корупційній оборудці — одержанні неправомірної вигоди у сумі 85 тис доларів. Хоча НАБУ не називає ім'я народного депутата України, який опинився на лаві підсудних через корупцію, відомо, щоце народний обранець із фракції "Слуги народу" Анатолій Гунько.