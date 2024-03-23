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Хабар у розмірі 600 тисяч доларів: в Києві затримано підприємця та колишнього директора ДП Міноборони

23.03.2024, 20:26:32 349 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Хабар у розмірі 600 тисяч доларів: в Києві затримано підприємця та колишнього директора ДП Міноборони

Зловмисники намагалися отримати земельну ділянку, площею 35 га, яка перебуває у користуванні держпідприємства Міноборони, з можливістю забудови.

На Київщині поліція затримала підприємця та колишнього директора ДП Міноборони України через хабар у 600 тисяч доларів. Про це повідомляє поліція Київської області.

"22 березня, під час передачі неправомірної вигоди у розмірі 600 тисяч доларів, з яких 320 тисяч доларів були готівкою, а також право власності на сім квартир на загальну суму у 280 тисяч доларів, поліцейські Київської області затримали двох осіб. За даними слідства один із зловмисників та його спільник вимагали хабар у представника іншої комерційної структури. Зловмисники намагалися отримати  у користування земельну ділянку, площею 35 гектарів, яка перебуває в постійному користуванні державного підприємства Міністерства оборони України, з подальшою можливістю забудови", – йдеться у повідомленні поліції.

Зловмисниками виявилися директор приватного підприємства та колишній  керівник державного підприємства Міністерства оборони України, який виступав як посередник. 

Слідчі затримали підозрюваних.  

У фігурантів вилучили кошти, документи на квартири та їхні мобільні телефони.


Отримання хабаря у розмірі 600 тисяч доларів / © Поліція Київської області
Отримання хабаря у розмірі 600 тисяч доларів / Фото: Поліція Київської області


Крім цього, проведені невідкладні обшуки за місцями проживання підозрюваних.
 


Хабар у розмірі 600 тисяч доларів / © Поліція Київської області
Хабар у розмірі 600 тисяч доларів / Фото: Поліція Київської області

Наразі вирішується питання щодо повідомлення директору приватного підприємства та ексдиректору держпідприємства про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, (Зловживання впливом) та ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або  одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура відправили на лаву підсудних чинного народного депутата та його спільника, викритих на корупційній оборудці — одержанні неправомірної вигоди у сумі 85 тис доларів. Хоча НАБУ не називає ім'я народного депутата України, який опинився на лаві підсудних через корупцію, відомо, щоце народний обранець із фракції "Слуги народу" Анатолій Гунько.

Тэги: хабар, Київ, міноборони

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