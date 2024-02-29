Учасників «кадирівської туси» під Києвом накрила СБУ: усі подробиці скандалу

Під Києвом розгорівся новий скандал. Навіть після двох років повномасштабної війни в Україні досі знаходяться унікуми і палкі поціновувачі усього російського. Підлітки влаштували тусу, серед ночі вигукували: “Ахмат - сила” і стріляли у повітря з пістолета. До хлопців вже завітала СБУ та провела профілактичну бесіду.

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Як підлітки відгуляли день народження

Київські пабліки поширили відео як під Києвом з розмахом хлопець відсвяткував своє повноліття. Відсвяткував гарно, не посперечаєшся, бо від обурення тепер гуде і вся крана.

СБУ вже всіх знайшла

І можливо б ця історія так би не розкрутилася, але ж “герої” з відео вирішили свої "понти" показати на увесь інстаграм. Сторінка так званого "Гери", а саме тут виклалося це відео, вже заблокована, ну це й не дивно. Туса кажуть, відбувалися в з 24 на 25 лютого, й звісно стріляли вже у комендантську годину. Ну а шо, російські танки з під Києва вигнали, то тепер можна тусити, але є нюанс, якщо немає совісті, то є СБУ, яке допоможе її пробудити, адже правоохоронці вже знайшли усіх учасників шабашу і добряче за них взялися. До вашої уваги щиросердне вибачення від іменника.

Що відомо про тусовщиків

В СБУ розповіли, що на тусовці загалом було шестеро хлопців, від 17 до 21 року. В будинку, де відбулися гуляння правоохоронці вилучили і телефон, де було це цікаве відео, і зброю, з якої стріляли поціновувачі російських гасел.

За цим фактом правоохоронці провели невідкладні комплексні заходи, у результаті яких затримано автора антиукраїнського відео. Під час обшуків у його помешканні в Києві виявлено мобільний телефон, на який він записував ворожі гасла. Також в оселі молодика знайдено та вилучено зброю, з якої здійснювали постріли під час вечірки. Наразі фігуранту планують повідомити про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

Чиїм сином виявився іменинник

Але згодом виплив ще один цікавий момент про іменинника. Є інформація, що іменинника звати Герман Давид Борисович і він - син відомого бізнесмена, директора підприємства з виготовлення зброї "Шмайсер" Бориса Германа, звинуваченого раніше в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка у 2018-му році. Тож власне і не дивно звідки такі замашки і зброя у Германа молодшого.

Також ми писали, що у Києві викрили злочинну групу, яка організовувала оборудки з продажем одягу та спорядженням для однієї з бригад територіальної оборони міста. Військове майно незаконно списували, а потім продавали.

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