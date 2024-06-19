«Київміськбуд» все?: інвестори розповіли про останній шанс та початок руйнування недобудов

Ситуація навколо найбільшого у Києві забудовника ПрАТ "ХК "Київміськбуд" продовжує залишатися невизначеною. Через брак коштів, війну та мобілізацію, роботи на будівельних майданчиках компанії так і не відновили. А щоб це врешті сталося, забудовнику потрібні додаткові кошти.

З цією тезою погоджуються у КМДА та й навіть самі інвестори недобудованих квартир, які роками чекають на житло, за яке заплатили ледве не останні кошти.

ТСН.ua з’ясовував, що зараз відбувається навколо компанії після гучних скандалів та чи є шанси на відновлення робіт на будівельних майданчиках "ХК "Київміськбуд".

Проблема стосується 120 тисяч людей

Нещодавно під будівлею КМДА пройшов мітинг інвесторів "Київміськбуд", які вимагали від столичної влади більш рішучих дій щодо врегулювання ситуації з відновленням будівельних робіт.

Під мерією діти інвесторів просили депутатів Київради не залишати їх безхатьками, а дорослі тримали у руках плакати, де пропонували керівництву "Київміськбуд" з’їсти цеглину – бо саме так звучала реклама забудовника, якщо він не збудує обіцяне.

Як розповіла ТСН.ua Вікторія Міхно, представниця ініціативної групи інвесторів "ХК "Київміськбуд", від подальшої ситуації з забудовником залежить доля 40 тисяч інвесторів, а з їх родинами – 120 тисяч чоловік. Всі ці люди хочуть отримати своє житло. Йдеться про 22 об’єкти, а це дуже велика кількість будинків.

"Якщо раніше люди розуміли, що у "Київміськбуд" фінансова ситуація більш-менш стабільна і компанія не будувала з низки причин, то зараз інвестори відчувають, що це вже остання з усіх можливих спроб виправити ситуацію, а далі на нас чекає невідомість та ризик лишитися безхатченками. Саме тому люди виходять на мітинги та намагаються якось привернути увагу влади", - розповідає Вікторія Міхно.





ЖК "Mirax"

Деякі будинки доводять до ладу самі

Представниця інвесторів додає, що хтось може сказати, мовляв, це питання не вирішується через війну, коли кошти важливіші для військових потреб.

"Але ж війна почалася не у 2022, а у 2014 році. Серед інвесторів, які заплатили кошти забудовнику, дуже багато переселенців, які тікали від війни, ще десять років тому і сподівалися придбати собі житло у Києві. Цих людей ніхто не кредитував, вони самі, за останні гроші, зважилися на купівлю квартири у начебто надійного київського забудовника з величезною історією, яка починається з 1955 року", - розповідає представниця ініціативної групи.

Чимало переселенців вклали кошти у ЖК Mirax від "Київміськбуду". Зараз вони вимушені винаймати у Києві житло, бо у них просто немає де жити. Цей житловий комплекс почали будувати у 2017 році і мали ввести в експлуатацію у 2019. Але він досі не добудований.





ЖК "Mirax" обіцяли добудувати у 2019 році

"Більше того, через довготривалу зупинку будівництва, довгобуд Mirax вже руйнується. В одному з будинків, ґрунтові води тиснуть на фундамент та руйнують несучі конструкції, а це "свічка" у 25 поверхів. Грошей на відновлення у ХК "Київміськбуд" немає. Скажу більше, через брак коштів забудовник був змушений навіть здавати будинки без зовнішніх мереж у деяких ЖК. Інвестори доводять до ладу все самотужки, витрачаючи на це додаткові кошти", - розповідає Вікторія Міхно.

У забудовника криза?

Інвестори кажуть, що для відновлення будівництва потрібні кошти, а у забудовника їх немає.

"Щоб "Київміськбуд" залишився на плаву – потрібні швидкі гроші. Компанія, як нам повідомляють її представники, останнім часом просто виживає. Їм не вистачає коштів на виплату зарплат, кожен тиждень звільняються фахівці або їх мобілізують до армії. Тому ситуація близька до критичної. Будівельні роботи на майданчиках не відновлюють. Кредити "Київміськбуду" ніхто не надає, тому що всі знають про їх реальний фінансовий стан. Єдиний вихід – це виділення коштів від держави, тоді може з’явитися шанс добудувати розпочате", - розповідає Вікторія Міхно.

Що може порятувати ситуацію

За словами співрозмовниці, для порятунку забудовника потрібно провести декапіталізацію компанії. І це може зробити київська влада, бо 80% акцій "ХК "Київміськбуд" належить громаді Києва.

"Для вирішення проблемних питань з компанією "Київміськбуд" у КМДА створена робоча Комісія, але таке враження, що її члени просто тягнуть час. Можливо, вони знають щось більше, ніж ми. Але особисто мені здається, що Комісія максимально відтягує процес з декапіталізації забудовника", - каже представниця ініціативної групи інвесторів.

Від уряду хочуть понад 2 мільярди

Йдеться про проєкт рішення звернення Київради до Уряду з вимогою компенсувати запланований сумарний збиток у розмірі 2,28 млрд грн, пов’язаний із передачею "Київміськбуд" об’єктів будівництва житлових будинків "Укрбуду".

Представниця ініціативної групи інвесторів каже, що проблеми почалися у 2020 році, коли об’єкти будівельної компанії "Укрбуд" уряд своїм розпорядженням передав ХК "Київміськбуд".

"Тоді гарантію, що ці об’єкти будуть добудовані давав навіть президент України Володимир Зеленський. Але ж ніхто не поцікавився, у якій ситуації знаходиться "Київміськбуд". Там вже тоді було достатньо проблемних об’єктів. А додані недобудови "Укрбуду" поглибили кризу, бо уряд їх передав, але грошей на добудову не давав всі ці роки", - пояснює Вікторія Міхно.

Де шукати вихід з кризи?

Вона додає, що самостійно виправити проблему КМДА не зможе, лише частково.

"У разі якщо Київрада проголосує за проєкт рішення та звернеться до уряду з вимогою виділити понад 2 мільярди гривень, тоді з’явиться шанс, що "Київміськбуд" зможе добудувати недобудови "Укрбуду" – йдеться про житло для військових на ділянках, які належать Міноборони. Якщо так станеться, то це б зняло навантаження з "Київміськбуду" – компанія б ожила і добудувала інші ЖК", - каже Вікторія Міхно.

Вона підкреслює, щоб вирішити наявну проблему, навколо неї мають згуртуватися усі – Офіс президента, Уряд, Міноборони, КМДА. Тільки тоді можливий порятунок забудовника та інвесторів.





ЖК "Mirax"

Що розповідають в КМДА?

На запит ТСН у Департаменті комунальної власності КМДА повідомили, що розпорядженням мера Києва від 04.03.2024 №191 було утворено Комісію щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю ПрАТ "ХК "Київміськбуд". А також затверджено положення про Комісію та її склад.

Юрій Береговий, заступник директора Департаменту комунальної власності КМДА перерахував основні завдання Комісії:

Вивчення та аналіз проблемних питань, пов’язаних з діяльністю ПрАТ "ХК "Київміськбуд", з метою напрацювання пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів їх вирішення.

Забезпечення належної комунікації між громадськістю, інвесторами будівництва житлових комплексів, забудовником яких є "Київміськбуд", медіа, київською міською владою та ПрАТ "ХК "Київміськбуд".

Надання пропозицій щодо залучення інвесторів будівництва житлових комплексів, забудовником яких є "Київміськбуд", до вирішення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю "ХК "Київміськбуд".

Комісія визначила: забудовнику потрібні гроші

"Комісією було проведено аналіз заборгованості (кредиторської та дебіторської) ПрАТ "ХК "Київміськбуд", стану завершеності будівництва об’єктів в розрізі житлових комплексів, розглянуто можливість перегляду отриманих технічних умов на під’єднання об’єктів до інженерних мереж, опрацьовано пропозиції ринку щодо можливості залучення фінансування шляхом кредитування, фінансової позики, також проведено попередні прорахунки фінансової потреби для проведення необхідних робіт, за результатами чого Комісією зроблено висновок про нагальну необхідність поповнення обігових коштів "ХК "Київміськбуд", - зазначає у відповіді на запит ТСН.ua Юрій Береговий.

Посадовець додає, що одним із шляхів докапіталізації "ХК "Київміськбуд" запропоновано збільшення статутного капіталу шляхом проведення додаткової емісії акцій, на що "ХК "Київміськбуд" було представлено покроковий план.



ЖК "Урлівський-2"

Коли звернуться до Кабміну – поки не відомо

"Водночас, враховуючи рекомендації та пропозиції, викладені у звіті ТКК (додаток до рішення Київради від 14.12.2023 № 7548/7589), на виконання пункту 4 протоколу №3 засідання Комісії від 18.04.2024 Департамент розробив проєкт рішення Київради щодо відповідного звернення депутатів до Кабміну з вимогою щодо компенсації ПрАТ "ХК "Київміськбуд" сумарного запланованого збитку, пов’язаного з добудовою проєктів Української державної будівельної корпорації "Укрбуд", що передані для добудови ПрАТ "ХК "Київміськбуд" у 2020 році", - зазначає Юрій Береговий.

Чиновник не уточнює суму коштів, яку планують просити у уряду та коли саме відбудеться голосування за цей проєкт рішення, лише зазначає:

"У разі підтримання цього проєкту рішення на пленарному засіданні сесії Київради в установленому порядку буде надіслано таке звернення до Кабінету Міністрів України", - підсумовує заступник директора Департаменту комунальної власності КМДА.

До речі. члени Комісії сподіваються, що держава теж підключиться до пошуку механізмів вирішення проблемних питань, пов’язаних із діяльністю холдингової компанії та будівельної галузі в цілому.

Що кажуть у "Київміськбуді"

ТСН.ua поцікавився у представників компанії, чи дійсно виникла криза з фінансуванням та проблеми з недобудованими будинками, про які заявляють інвестори. Але на наш запит у "ХК "Київміськбуд" відповіді поки не надали. Ми її опублікуємо, як тільки отримаємо.

Раніше ТСН розповідав про скандал навколо "Київміськбуду": інвестори по 7 років чекають на оплачене житло - що кажуть в компанії.



Автор: Олександр Марущак. Регіональний редактор стрічки новин, Київ