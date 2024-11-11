Оренда житла в Києві: космічні ціни, недоступні квартири і шокуюча реальність

Чому зростають ціни на оренду в Києві?

Як змінилася вартість оренди?

Ситуація в інших містах України

Як українці адаптуються до зростання цін?

Загальні тенденції на ринку оренди

Таблиця з цінами на оренду квартир у Києві по районах

Район Середня ціна на оренду (грн) Деснянський 12 500 Святошинський 14 000 Дніпровський 15 000 Дарницький 15 000 Оболонський 17 000 Солом'янський 19 000 Подільський 25 500 Голосіївський 29 016 Печерський 29 900 Шевченківський 31 000

Ціни на оренду за типом квартир

Тип квартири Середня ціна на оренду (грн) Відсоток оголошень (%) 1-кімнатна квартира 13 000, 17 000, 19 000, 23 000 Найчастіше – 19 000 (7,4%) 2-кімнатна квартира 15 600 10,4% 3-кімнатна квартира 20 000 8,5%

Динаміка цін на первинному та вторинному ринках

Ринок Останні зміни Очікування змін (%) Первинний ринок +8% за 6 місяців Зростання – 42%, стабільність – 31%, зниження – 27% Вторинний ринок -6% за 6 місяців Стабільність – 37%, зниження – 35%, зростання – 28%

Ціни на оренду квартир у Києві буквально злітають до небес! Ще рік тому можна було знайти житло за прийнятною ціною, а зараз здається, що ринок оренди втратив розум. Київським орендарям тепер доводиться або ділити житло з друзями, або погоджуватися на далеко не кращі умови за шалені гроші. Як так сталося, що столиця стала таким недоступним місцем для життя? Хто винен у цьому "квартирному апокаліпсисі", і які ще сюрпризи готує ринок нерухомості? Давайте розбиратися.Ціни на оренду житла у Києві продовжують стрімко зростати. Кияни, які шукають квартири, стикаються з постійним підвищенням вартості. Основною причиною є збільшення попиту, зумовлене міграцією населення до столиці. За останній рік кількість мешканців Києва зросла на 8%, і це створює додатковий тиск на ринок житла. Через недостатній обсяг нових будівель ціни на квартири продовжують підвищуватися, зазначає президентка Спілки фахівців з нерухомості України.Щомісяця оренда квартир у Києві дорожчає, і сьогодні навіть однокімнатна квартира коштує значно дорожче, ніж раніше. Наприклад, звичайна однокімнатна квартира в старих будинках здається в середньому за 10 000 грн, тоді як у сучасних житлових комплексах оренда досягає 16-17 тисяч грн.Високі ціни на житло в Києві змушують людей шукати альтернативи в інших містах України, але і там ситуація залишається складною. За словами Лариси Ставиноги, у великих обласних центрах, таких як Львів та Ужгород, орендна плата також зросла через внутрішню міграцію. Зокрема, однокімнатна квартира в Ужгороді коштує дорожче, ніж у Києві. У Львові оренда також подорожчала, навіть перевищуючи київські ціни.З огляду на такі високі ціни, орендарі шукають нові способи заощадити. Один з популярних варіантів — це спільна оренда житла. Наприклад, Андрій, який переїхав до Києва, вирішив орендувати квартиру разом з друзями, адже дозволити собі житло самостійно він не може. Це дає змогу зменшити витрати, хоча і за такої співпраці центральні райони Києва залишаються для нього недоступними через високу вартість.За даними Державної служби статистики, ціни на оренду житла в Україні за останній рік зросли на понад 15%. Найбільше зростання спостерігається в західних областях, особливо на Закарпатті, де оренда зросла майже вдвічі.Таким чином, оренда житла в Києві та інших містах України стає дедалі менш доступною для українців.

Ці дані показують суттєве коливання цін на оренду та продаж нерухомості у Києві, залежно від типу житла та розташування.



Українці в шоці: оренда житла подорожчала, і схоже, це тільки початок. Столичні квартири стають розкішшю, а у великих містах ситуація вже давно перетнула межу доступності. Люди змушені йти на відчайдушні кроки, щоб забезпечити себе дахом над головою, але як довго це триватиме? Чи зможе ринок житла повернутися до розумних цін, чи нам варто готуватися до ще більшого "орендного шоку"? Відповіді на ці питання будуть залежати від змін, яких так чекають українці.