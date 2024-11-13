Моторошна знахідка в Києві: блогери знімали ТікТок і випадково знайшли муміфіковане тіло на недобудові

Випадкова знахідка змінює плани зйомок

Розслідування триває: попередні версії

Додаткові подробиці від свідків

Важливість обережності для молоді

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Українські блогери, які знімали відео в одному з районів Києва, натрапили на моторошну знахідку. Під час зйомок один з учасників випадково виявив муміфіковане тіло, яке пролежало там досить довго. Зараз справу розслідує поліція, яка намагається з’ясувати причини смерті людини та знайти її рідних для належного поховання.Знімальна група вирушила на прохання підписників знімати на покинутій недобудові у Києві. Однак раптова жахлива знахідка зупинила зйомки. Першим тіло помітив Андрій Мартиненко, який спочатку подумав, що це лише муляж або злий жарт колег. Уважніше придивившись, знімальна група зрозуміла, що це тіло людини, яке пролежало там дуже довго.Блогери негайно повідомили про знахідку поліції. У Київському управлінні Нацполіції підтвердили інформацію і повідомили, що за попередніми даними смерть сталася без стороннього втручання, але остаточні висновки має зробити судмедекспертиза. Проте блогери, а також відома екстрасенс Марія Тиха, висловлюють сумніви щодо самостійної смерті людини.Марія Тиха, яка також брала участь у зйомках, підозрює, що потрапила на місце знахідки не випадково. Вона заявила, що інтуїтивно відчула важливість цього місця, особливо враховуючи, що спершу зйомки планувалися на іншій локації. Вона закликала поліцію продовжити розслідування, щоб встановити особу загиблої людини та допомогти її рідним.Блогери наголошують, що ця історія має бути уроком для молоді. Заброшені об’єкти часто стають місцями підліткових розваг, але вони можуть бути небезпечними. Зйомочна група також зазначила, що під час зйомок помітила на локації ознаки присутності підлітків. Це має стати попередженням для батьків, які повинні пильніше контролювати, де перебувають їхні діти.Завершуючи репортаж, блогери закликали своїх підписників бути уважними та не боятися звертатися до поліції при подібних ситуаціях. Вони наголосили на важливості своєчасного інформування про будь-які підозрілі знахідки для попередження подібних трагедій у майбутньому.