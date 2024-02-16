Навальний помер у російській в'язниці: названа причина смерті

Російський політик Олексій Навальний сьогодні вранці 16 лютого помер у виправній колонії.



Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на УФСІН посії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

«Засуджений Навальний А.А. після прогулянки відчув себе погано, практично відразу знепритомнівши. Негайно прибули медичні працівники установи, було викликано бригаду швидкої медичної допомоги. Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого», – йдеться у повідомленні.



Як пишуть деякі російські ЗМІ і Telegram-канали з посиланням на джерела, причиною смерті нібито став тромб, що відірвався.

«За рішенням сім'ї Олексія Навального, я взагалі нічого не коментую. Зараз розбираємося. Адвокат у Олексія був у середу. Все тоді було нормально», – заявив адвокат Навального Леонід Соловйов.Навальний відбував термін у колонії особливого режиму у селищі Харп за полярним колом.



ФСВП направляє комісію до колонії, де помер Навальний, заявило відомство.



Причини смерті Навального мають з'ясувати медики, президент Росії Володимир Путін повідомив про смерть Навального, заявив представник Кремля Дмитро Пєсков.



«Наскільки ми знаємо, зараз з усіма чинними правилами ФСВП займається всіма перевірками, з'ясуванням і так далі. Тут не потрібні якісь доручення, тому що з цього приводу є певне зведення правил, якими зараз ФСВП керується», — сказав Пєсков журналістам.

Хто такий Навальний

Олексій Навальний був російським політиком та громадським діячем. Відомий своєю опозиційною позицією та антикорупційними розслідуваннями про російських чиновників.

Отруєння Навального

20 серпня 2020 року Навальний знепритомнів в літаку на шляху з Томська до Москви. Після госпіталізації його доставили для лікування в берлінську клініку "Шаріте". Вже 2 вересня уряд Німеччини заявив, що в організмі опозиціонера виявили сліди отрути групи "Новачок", над якою працювали лабораторії СРСР та Російської Федерації.

Зокрема інформацію про отруєння "Новачком" підтвердили ще дві незалежні лабораторії у Франції та Швеції.

Країни Європейського союзу (ЄС), Велика Британія та Сполучені Штати Америки (США) засудили напад на Навального й закликали владу Росії розслідувати подію.

Чому посадили навального

17 лютого Навального затримали після прибуття до Москви з Берліна, де він провів кілька місяців, одужуючи від отруєння "Новачком".

Вже 22 березня 2022 року Лефортовський суд Москви засудив політика до 9 років колонії суворого режиму. Його визнали нібито винним у справі про "шахрайство" та "образу" суду. Під час дебатів прокурор просила підсудному 13 років колонії суворого режиму з обмеженням волі на два роки.

Згідно з версією слідства, Навальний, витрачав кошти, які збирав на діяльність "Фонду боротьби з корупцією", "Фонду захисту прав громадян" та "Штабів Навального" на, нібито, екстремізм та особисті потреби.

Зокрема його звинуватили в образі судді Катерини Фролової, яка підтримувала звинувачення проти нього на процесі у справі про наклеп на ветерана, та онука ветерана - Ігоря Колесникова.

4 серпня 2023 року політика засудили до 19 років колонії особливого режиму.