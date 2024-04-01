Суд виніс остаточний вирок житомирянину, який жорстоко вбив Марину Сасюк та її доньку Крістіну

Житомирянина Дениса Горкушу, який три роки тому вбив 36-річну жінку та її доньку, остаточно засудили до довічного ув'язнення. Таке рішення 1 квітня ухвалив Богунський районний суд міста Житомира.

Про це із зали суду повідомляє кореспондентка Журналу Житомира.

У вересні 2021 року чоловік позбавив життя житомирянки Марини Сасюк та її 13-річної доньки. На тілах були ознаки насильницької смерті.

Вбивця Денис Горкуша намагався приховати злочини за влаштованою у квартирі пожежею.

Він втік з місця події на автомобілі, що належав загиблій жінці. Також з її квартири зникли золоті ювелірні вироби.

Його затримали на світанку наступного дня у Ружинському районі.

Через два з половиною роки судової тяганини його нарешті визнали винним та призначили довічне покарання. Свою провину чоловік спочатку визнав, змінював двічі захист і згодом відмовився від показів.



Фото: Журнал Житомира

Остаточний вирок

У залу суду конвой завів підозрюваного в кепці та масці. Такі рекомендації дала адвокат Горкуші.



Фото: Журнал Житомира

Його визнано винним одразу за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України.

"Керуючись ст. 370, 373, 374 КПК України Суд ухвалив - Горкушу Дениса Васильовича визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених статтями:

за ст.152 ч.1 (Зґвалтування), - 4 роки позбавлення волі,

за ст 187 ч.4 (Розбій) - 10 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, що належить у його власності,

за ст.194 ч.2 (Умисне знищення або пошкодження майна) - 5 років позбавлення волі,

за ст.289 ч.3 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) -8 років позбавлення волі,

ст.115 ч.2 п.1, 2, 6 (Умисне вбивство двох або більше осіб, малолітньої дитини, з корисливих мотивів) - довічне позбавлення волі та конфіскація усього майна, яке належить на праві власності.



На підставі ч.1 ст 70 ККУкраїни при сукупності кримінальних правопорушень визначити покаранння шляхом поглинанняменш суворого покарання більш суворим у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією усього майна, яке належить на праві власності", - йдеться у заключному вироку.

Окрім того з обвинуваченого стягнуто 542 тисячі гривень відшкодувань та моральної компенсації у 5 мільйонів гривень.

На вирок суду чоловік ніяк не відреагував. Не було й заключних слів.



Фото: Журнал Житомира

Журналісту ЖЖ потерпіла сторона матір та бабуся вбитих сказала, що таких як він не має бути в соціумі:

"Він вбив і за два роки навіть не показав грама жалю. Довічного для нього замало. Я б хотіла, щоб був розстріл. Щоб він мучався так, як мучив моїх дітей", - прокоментувала жінка.





Фото: Журнал Житомира

Про вбивство, яке сколихнуло Житомир, зібрали в матеріалі Журнал Житомира.