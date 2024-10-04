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Гроші з вікна: як Тетяна Крупа з МСЕК Хмельницького ховала хабарі в сумках

04.10.2024, 17:41:36 495 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Гроші з вікна: як Тетяна Крупа з МСЕК Хмельницького ховала хабарі в сумках

Сьогодні 4 жовтня працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у Хмельницькому. Результати шокують: очільниця Хмельницької обласної МСЕК, Тетяна Крупа, намагалася позбутися двох сумок, викинувши їх через вікно. У сумках — хабарі. Що ж ховає під собою ця історія?

Викинутий компромат: хабарі у сумках

Коли працівники ДБР увійшли до офісу Хмельницької обласної МСЕК, замість пояснень вони стали свідками дивного видовища: Тетяна Крупа викинула через вікно дві сумки, вщент набиті грошима. Неординарна реакція посадовиці тільки підтвердила підозри правоохоронців. За словами речниці ДБР Катерини Герасімук, це був лише початок відкриттів.

Хто така Тетяна Крупа: від депутатки до хабарниці?

Тетяна Крупа не просто чиновниця. Вона — депутатка Хмельницької обласної ради від політичної партії "Слуга народу", членкиня кількох депутатських груп і комісій. Її політична кар'єра тісно пов'язана з медициною та соціальною політикою. Але за лаштунками офіційної діяльності ховається значно більше.

З 2008 року Тетяна Крупа очолює Хмельницьку обласну МСЕК, відповідальну за встановлення інвалідності. Проте її декларації говорять про те, що головна лікарка добре вміє "встановлювати" не тільки інвалідність, а й власні статки.

Родина мільйонерів: звідки все це?

Декларації Тетяни Крупи вражають. Її родина володіє десятками об’єктів нерухомості, розкішними автомобілями, і навіть закордонними маєтками в Австрії, Іспанії та Туреччині. Також на рахунках у банках сім'я зберігає понад 2,3 мільйона доларів США. А це ще не все: родина Крупи має готельно-ресторанний комплекс у Хмельницькому та бізнес у сфері сонячної енергетики.

Складається враження, що державна служба та політична діяльність — це лише прикриття для справжнього джерела її багатства. І тут виникає питання: наскільки чесно вони набули ці статки?

МСЕК та корупційні схеми: що відомо?

МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) відповідає за важливі рішення щодо встановлення інвалідності для громадян. Проте з кожним роком з’являється дедалі більше фактів, що ці рішення купуються за гроші. Хабарі та підробки медичних довідок стали "нормою" для багатьох таких установ. Тетяна Крупа, судячи з усього, мала вигідне місце в цій схемі.

Останнє слово за ДБР

Після обшуків та виявлення грошей, ДБР продовжує розслідування. І хоча Крупа намагалася відвести від себе підозри, зрозуміло, що відвернути увагу суспільства від цієї скандальної історії не вдасться.

Ця ситуація показує, як чиновники, які мають дбати про соціально незахищені верстви населення, перетворюють свої посади на джерело особистого збагачення.
 

Телеканал «Прямий»


На зображенні може бути: 1 особа та гроші
На зображенні може бути: 1 особа та текст «Що задекларувала головна ликарка обласного центру МСЕК Тетяна Крупа у власноси Тетяни Крупи: Доходи Зарплата за основним мицем роботи Активи 597 300 грн. Зарплата за сумисництвом На банкивських рахунках 64 167 грн. 301 071 грн. Дох.д в.д надання майна в оренду Готивка 143 873 грн. 70 000$ IHWi доходи Гот.вка 696 998 грн. Пенсйя 15 200 000 грн. 166 028 грн. Буд.вницво Садовий дачний будинок Проценти 308 грн. в 50 M2 Кам'янець-Подльський район Садовий дачний будинок 205 м2 Кам'янець-Подильський район за даними декларацй за 2023 pik»
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Тэги: МСЕК, Хмельницький, хабар, тцк

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