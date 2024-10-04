Гроші з вікна: як Тетяна Крупа з МСЕК Хмельницького ховала хабарі в сумках

Сьогодні 4 жовтня працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у Хмельницькому. Результати шокують: очільниця Хмельницької обласної МСЕК, Тетяна Крупа, намагалася позбутися двох сумок, викинувши їх через вікно. У сумках — хабарі. Що ж ховає під собою ця історія?

Викинутий компромат: хабарі у сумках

Коли працівники ДБР увійшли до офісу Хмельницької обласної МСЕК, замість пояснень вони стали свідками дивного видовища: Тетяна Крупа викинула через вікно дві сумки, вщент набиті грошима. Неординарна реакція посадовиці тільки підтвердила підозри правоохоронців. За словами речниці ДБР Катерини Герасімук, це був лише початок відкриттів.

Хто така Тетяна Крупа: від депутатки до хабарниці?

Тетяна Крупа не просто чиновниця. Вона — депутатка Хмельницької обласної ради від політичної партії "Слуга народу", членкиня кількох депутатських груп і комісій. Її політична кар'єра тісно пов'язана з медициною та соціальною політикою. Але за лаштунками офіційної діяльності ховається значно більше.

З 2008 року Тетяна Крупа очолює Хмельницьку обласну МСЕК, відповідальну за встановлення інвалідності. Проте її декларації говорять про те, що головна лікарка добре вміє "встановлювати" не тільки інвалідність, а й власні статки.

Родина мільйонерів: звідки все це?

Декларації Тетяни Крупи вражають. Її родина володіє десятками об’єктів нерухомості, розкішними автомобілями, і навіть закордонними маєтками в Австрії, Іспанії та Туреччині. Також на рахунках у банках сім'я зберігає понад 2,3 мільйона доларів США. А це ще не все: родина Крупи має готельно-ресторанний комплекс у Хмельницькому та бізнес у сфері сонячної енергетики.

Складається враження, що державна служба та політична діяльність — це лише прикриття для справжнього джерела її багатства. І тут виникає питання: наскільки чесно вони набули ці статки?

МСЕК та корупційні схеми: що відомо?

МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) відповідає за важливі рішення щодо встановлення інвалідності для громадян. Проте з кожним роком з’являється дедалі більше фактів, що ці рішення купуються за гроші. Хабарі та підробки медичних довідок стали "нормою" для багатьох таких установ. Тетяна Крупа, судячи з усього, мала вигідне місце в цій схемі.

Останнє слово за ДБР

Після обшуків та виявлення грошей, ДБР продовжує розслідування. І хоча Крупа намагалася відвести від себе підозри, зрозуміло, що відвернути увагу суспільства від цієї скандальної історії не вдасться.

Ця ситуація показує, як чиновники, які мають дбати про соціально незахищені верстви населення, перетворюють свої посади на джерело особистого збагачення.

