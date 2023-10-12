Какие данные попадут в Реестр военнообязанных «Оберіг»

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля 2022 года. Во время войны были выявлены недостатки системы мобилизации и законодательства, не приспособленных к современным условиям войны. Проводится реформирование военно-врачебных комиссий, борьба с коррупцией в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и цифровизация системы воинского учета.

С 1 октября на воинский учет должны стать все женщины от 18 до 60 лет, которые имеют медицинские специальности или профессии. Кроме того, в Верховной Раде готовятся к пересмотру законопроекта № 10062, который совершенствует работу единого реестра военнообязанных Оберіг.

Базу Оберіг начали создавать еще до полномасштабного вторжения РФ, однако в течение первых полутора лет противостояния с 24 февраля 2022 года значительно расширили благодаря оповещению и постановке на учет мужчин от 18 до 60 лет. База Оберег должна содержать персональные и служебные данные о призывниках, военнообязанных, резервистов и военных в возрасте от 18 до 60 лет.

Адвокат арбитражный управляющий юридической фирмы Ильяшев и Партнеры Александр Камша объяснил NV, какие данные будут собирать у мужчин и женщин от 18 до 60 лет и какие усовершенствования будут.

Какие виды данных будут в базе Оберіг

Законопроектом предлагается собирать несколько видов информации о военнообязанных и военных:

персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

данные о потребности в комплектовании личным составом ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.



Законодательство предусматривает, что согласие призывников, военнообязанных и резервистов на обработку их персональных данных для целей Реестра не требуется. Органам ведения Реестра запрещается собирать, вносить в Реестр и хранить в базе данных Реестра сведения, не предусмотренные именно этим законом.

Какие персональные данные собирают в реестр военнообязанных

В реестр уже предусмотрено внесение данных, которые есть во многих государственных реестрах в Украине, а основой являются собственные данные территориальных центров комплектования и социальной поддержки и база данных ЦИК.

«Кроме введения изменений в вопросах работы реестра, планируется внести изменения и в перечень сведений, содержащихся в реестре. А именно значительно расширить перечень персональных данных призывников, военнообязанных и резервистов.

Кроме тех данных, что уже закреплены в Законе о реестре, планируется предоставить возможность собирать более широкий спектр информации.

«Планируется добавить в частности информацию о: номерах средств связи и адресах электронной почты; сведения о дате и цели выезда за пределы Украины и дату возвращения на территорию Украины; сведения о статусе ветерана войны; сведения по владению иностранными языками; сведения о разрешительных документах о праве на владение и пользование оружием; сведения о документах, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину; сведения об удостоверении водителя на право управления транспортным средством; сведения о решениях, подлежащих принудительному исполнению, — исполнительные документы», ― объяснил юрист.

К нововведениям, которые планируются, также стоит отнести Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, который, как авторы проекта планируют, обеспечит возможность отображения сведений о призывнике, военнообязанного, резервиста, которые содержатся в реестре. Такое обновление, вероятно, упростит взаимодействие военнообязанных с ТЦК в долгосрочной перспективе и предоставит больше возможностей для проверки информации в реестре.

Для Электронного Реестра собираются следующие персональные данные мужчин:

1) фамилия;

2) имя собственное (все имена собственные);

3) отчество (при наличии);

4) дата рождения;

5) место рождения;

6) пол;

7) место жительства и место пребывания;

7−1) номера средств связи и адреса электронной почты;

8) сведения о родителях (усыновителей), опекунов, попечителей и других представителей (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения);

8−1) сведения о семейном положении лица и членов его семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также детей);

9) реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший, срок действия);

9−1) сведения о гражданстве;

10) сведения о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно отсутствующим;

11) сведения о признании лица недееспособным (восстановление дееспособности);

12) сведения о занятости (код предприятия, место работы, должность);

13) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

14) оцифрованный образ лица лица;

15) сведения о дате и цели выезда за пределы Украины и дату возвращения на территорию Украины;

16) сведения об образовании и специальности;

17) сведения о состоянии здоровья (в том числе об установлении, изменении группы инвалидности), которые собираются с целью определения пригодности для выполнения воинского долга;

18) сведения о привлечении к уголовной ответственности (сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления);

18−1) дата и номер, краткое содержание протокола и / или постановления в отношении лица по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьями 210, 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях;

19) сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу;

20) сведения о наличии (отсутствие) судимости;

21) уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

22) сведения о статусе ветерана войны;

23) сведения по владению иностранными языками;

24) сведения о разрешительных документах о праве на владение и пользование оружием;

25) сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации;

26) сведения о документах, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину;

27) сведения о документах, оформленных для выезда за границу на постоянное проживание, или оставление на постоянное проживание за границей, или возвращение в Украину;

28) сведения об удостоверении водителя на право управления транспортным средством;

29) сведения об удостоверении тракториста-машиниста на право управления тракторами, в том числе самодельными, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами;

30) сведения о судовые документы, международные удостоверения на право управления прогулочным судном и удостоверений судоводителя малого судна или водного мотоцикла, а также документов, предоставляющих право управления прогулочным судном, малым судном, водным мотоциклом, сведения об удостоверении члена палубной команды судна внутреннего плавания или другого ранее выданного документа, подтверждающего квалификацию члена палубной команды судна внутреннего плавания;

31) сведения о свидетельствах пилотов для некоммерческой и коммерческой деятельности;

32) сведения о решениях, подлежащих принудительному исполнению — исполнительные документы;

33) сведения о лицах пропавших без вести.

«Можно сделать вывод, что Верховная Рада Украины планирует максимально перевести информацию о военнообязанных (призывников, резервистов) в электронный формат, для возможности более быстрой работы с информацией о военнообязанных», — подчеркнул Александр Камша.