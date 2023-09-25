Реестр военнообязанных почти готов: какие данные будут в базе и смогут ли рассылать повестки онлайн

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект (№10062), предусматривающий, что Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов станет электронным.

Что нужно знать о реестре, какую информацию он будет содержать, кому будут доступны данные и означает ли это, что украинцы скоро будут получать электронные повестки.

Что предлагают депутаты

Авторами законопроекта являются около 100 народных депутатов. Они предлагают аккумулировать всю имеющуюся в электронных реестрах и базах персональную и служебную информацию, необходимую для военного учета, а также упростить процедуру получения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате боевых действий и члена семьи погибших военнослужащих (защитников).

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что его разработали, чтобы усовершенствовать работу Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Кому принадлежит реестр

Держателем этого реестра являются Министерство обороны, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки Украины.

Какие данные будут в реестре

Согласно законопроекту, в режиме автоматического обмена они будут получать из разных электронных реестров и баз следующую информацию:

персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов

их контактные данные (номер телефона, электронная почта)

сведения о родителях

семейное положение

сведения о семье, образовании, паспортных данных (в том числе и паспорта для выезда за границу)

сведения о месте работы

сведения о дате и цели выезда за границу и дате возвращения

о наличии/отсутствии судимостей, данные о привлечении к административной ответственности

сведения о знаниях иностранных языков, повышения квалификации

о наличии оснований для выезда за границу

сведения об открытых исполнительных производствах

служебные данные, в том числе о результатах прохождения ВЛК, сведения об участии в боевых действиях, получении боевых ранений и т.п.

Все эти данные будут собираться из разных реестров без согласия граждан.

Кому будут доступны данные

Вышеперечисленные данные будут доступны Территориальным центрам комплектации и социальной поддержки (ТЦК СП).

Как проверить себя в реестре военнообязанных

Проверить себя в реестре военнообязанных граждане смогут через электронный кабинет этого реестра.

Зачем нужен электронный реестр

Адвокат Марина Бекало объяснила ТСН.ua, что все эти механизмы внедряются с целью упрощения процедуры мобилизации граждан, ведь ТЦК СП на сегодняшний день ограничены в своих возможностях из-за отсутствия данных о военнообязанных лицах.

“Запуск в работу этого реестра открывает широкие возможности для ТЦК СП получить больше информации о гражданах, поиске военнообязанных, контроле передвижения граждан по территории страны и за границу. В частности, и проверка оснований для пересечения границы и причин невозвращения военнообязанных, получения через миграционную службу сведений о миграции, получения статуса беженцев и т.д. Ну и, конечно, вызова в ТЦК СП”, – рассказала адвокат.

Смогут ли вручать повестки онлайн

Марина Бекало отметила, что вызов военнообязанных и призывников в ТЦК СП в телефонном режиме или по электронной почте станет возможным только при условии внесения соответствующих изменений в правила военного учета.

"Все эти механизмы внедряются с целью упрощения процедуры мобилизации граждан, ведь ТЦК СП на сегодняшний день ограничены в своих возможностях из-за отсутствия данных о военнообязанных лицах", — рассказала адвокат.

Когда заработает реестр военнообязанных

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая рассказала ВВС Украина, что электронный реестр военнообязанных и призывников, который называется "Оберіг", готов на 90%.

По ее словам, он уже содержит данные о почти всех военнообязанных. Согласно плану проектной команды, по полной с коммуникацией с реестрами других органов власти реестр должен заработать осенью.

Депутат подчеркнула, что пока не существует механизма, как с помощью этого реестра рассылать повестки в электронном виде.

Электронный реестр военнообязанных: что известно

Напомним, что введение электронного реестра недавно анонсировал новый министр обороны Украины Рустем Умеров. Во время своего первого выступления в Верховной Раде он пообещал, что цифровизация всех процессов и запуск единого реестра сделает невозможным любые коррупционные риски.

"Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВЛК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных", – сказал Умеров.

Однако эта инициатива не нова. Закон о едином электронном реестре военнообязанных и призывников одобрили еще в 2017 году. Его формально запустили в марте 2022 года, однако полной базы всех военнообязанных там не было.

В декабре 2022 года правительство одобрило постановление №1487, которое определяло детали запуска электронного реестра и цифровизации процессов на основе "Дія". Планировалось, что в приложении должна появиться услуга электронного военного билета и возможность подавать сведения в ТЦК СП. В Министерстве цифровой трансформации уверяли, что о рассылке повесток военнообязанным через "Дія" речи не идет.

Никаких новостей о едином электронном реестре военнообязанных не было до конца августа 2023 года. Однако на фоне усиления мобилизации и коррупционных скандалов в ТЦК СП за несколько недель до своей отставки Алексей Резников заявил, что работа над реестром продолжается.