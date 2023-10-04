Электронный реестр военнообязанных уже функционирует и на 90% наполнен информацией

Единый электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже функционирует и постоянно наполняется информацией. Об этом в комментарии Еспресо рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Федоров также добавил, что минцифры ожидает видения новой команды минобороны.

"Это закрытая система, которая имеет свой защищенный контур. Все требования (защиты - ред.) к ней выдержаны. Это достаточно защищенный продукт, который нет никаких намеков на возможность быть уязвимым. И мы видим, что за полтора года полномасштабной войны нет утечки сенситивной информации", - заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



Федоров также рассказал, что электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже наполнен более чем на 90%. Однако есть вопросы сервисов на базе "Оберега" и какими они будут.

Электронный реестр военнообязанных

6 сентября новоназначенный министр обороны Рустем Умеров одной из основных задач на новой должности назвал запуск единого реестра призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски.

Закон о государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов был принят еще в марте 2017 года. В сентябре в Верховной Раде зарегистрировали законопроект 10062, предусматривающий ряд изменений относительно реестра военнообязанных.

В реестр будут заносить персональные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов и данные о необходимости комплектования личным составом ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.

Законопроект предусматривает передачу МО данных о гражданах от 17 до 60 лет, содержащихся в различных государственных реестрах – Налоговой службы, МОЗ, Минюста, МВД, ЦИК, Госмиграционной службы и других ведомств. Военное ведомство получит доступ к личным номерам телефонов и адресам электронной почты военнообязанных. Вся соответствующая информация будет содержаться в электронном кабинете военнообязанного, который должен быть создан в соответствии с этим проектом закона.