В Украине хотят создать «реестр уклонистов»: нардеп рассказал, кто туда попадет

Фокус поговорил с Федором Вениславским о возможной рассылке повесток через разные мессенджеры, а также идею его законопроекта об обнародовании личных данных мужчин, которые даже после информирования не пришли в ТЦК.

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский 29 марта в эфире национального телемарафона рассказал, что в Украине думают о создании законодательных оснований для отправки повесток через мессенджеры. В комментарии, нардеп объяснил, как такая идея может быть реализована, а также анонсировал законопроект о реестре "уклонистов".

Повестки через мессенджеры: как это будет работать

Как объясняет Вениславский, отправка повесток через мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Signal и т.п.) — это лишь один из вариантов информирования военнообязанных украинцев, что им нужно прийти в территориальный центр комплектования и соцподдержки (ТЦК, бывший военкомат).

"Это сообщение, что военнообязанному нужно явиться в ТЦК, чтобы пройти процедуру уточнения данных, возможно получить повестку", — комментирует нардеп.

По его словам, это стало актуальным из-за большого количества внутри перемещенных лиц в стране. Постоянная угроза ракетных обстрелов со стороны России и оккупация территорий вынудила украинцев массово переезжать в другие регионы. Таким образом, терцентры столкнулись с проблемой поиска людей, которые должны вступить в ряды ВСУ. И сейчас депутаты прорабатывают разные варианты того, как информировать военнообязанных мужчин.

"В этом случае [в эфире телемарафона] я высказал свою субъективную точку зрения как юрист. Я отталкивался от того, что в действующих процессуальных кодексах разрешается информировать участников судебного процесса о следующем заседании через мессенджеры. Если есть доказательство того, что участник процесса получил уведомление, то он считается должным образом информированным", — объясняет он.

Аналогичный алгоритм может действовать и в работе с военнообязанными, уверен он. Тем более что сегодня уже есть технические возможности для того, чтобы убедиться, что человек получил сообщение.





Впрочем, если законодательно рассылка информации через мессенджеры не будет приравниваться к бумажным повесткам, это позволит украинцам игнорировать такие сообщения, в том случа, если они не захотят идти в ТЦК. Но Вениславский считает, что с помощью современных информационно-телекоммуникационных технологий терцентры могли бы получить определенный заменитель бумажных повесток в виде цифровой подписи или чего-то вроде этого.

"Технически такие возможности есть, но это требует разработки правовой базы, так что будем заниматься этим", — добавляет он.

Реестр "уклонистов": что это такое и кто там будет?

Сейчас Федор Вениславский работает над собственным законопроектом относительно так называемого реестра "уклонистов". В Верховной Раде документ еще не зарегистрирован, нардеп дорабатывает детали законодательной инициативы. Собственно, его идея следующая: если военнообязанный был должным образом информирован о необходимости явиться в ТЦК, но не пришел, например, два раза подряд, то терцентр будет иметь право обнародовать его личные данные — имя, фамилию, какие-то идентификационные признаки в отдельном перечне. После того как мужчина все же выполнит свое обязательство, информация из реестра будет изъята.

"Если человек был должным образом, возможно через тот же мессенджер, проинформирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать Родину", — комментирует парламентарий.

По его словам, обнародование личных данных, среди прочего, может выполнять функцию определенного общественного давления на уклоняющегося от прибытия в ТЦК мужчину.

Как объясняет Вениславский, депутаты только начали работать над подобными законодательными инициативами. Ожидать оформления их в виде конкретных законопроектов можно через месяц-два.

Напомним, 22 марта адвокат Ирина Леонова рассказала, что вручение повесток в военкоматы не по месту жительства военнообязанного мужчины является незаконным, поскольку военный учет ведется по месту регистрации.