Реєстр «Оберіг»: хто має доступ до даних, як перевірити і змінити інформацію

18 травня 2024 запрацює новий мобілізаційний закон, і військовозобов’язані отримають доступ до реєстру «Оберіг» через електронний кабінет. Останній Міноборони має запустити цього місяця. Яку інформацію можна буде побачити про себе в реєстрі, у яку — вносити зміни? Чи залишиться обов’язок особисто повідомляти про зміни, якщо «Оберіг» набиратиме обертів? Який його актуальний статус?

Ці та інші запитання ми поставили заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерині Черногоренко.

Реєстр «Оберіг» — це електронна база даних про військовозобов’язаних, призовників і резервістів, потрібна для ведення військового обліку. «Оберіг» автоматично наповнюється інформацією з різних державних реєстрів, а також даними, зібраними працівниками ТЦК та СП. Серед іншого у реєстрі є така інформація про людину: ПІБ, місце проживання, дата народження, сімейний стан, відомості про членів сім’ї, місце роботи, судимість, відомості про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, присвоєна ВОС, звання тощо. Більше про те, як працює «Оберіг», наскільки він захищений і безпечний — у докладному експлейнері.

Розкажіть, будь ласка, які функції «Оберіг» виконуватиме для держави і які — для військовозобов’язаних?

Почну з того, навіщо потрібен реєстр «Оберіг» державі та військовозобов’язаним. Передусім, щоб зменшити кількість помилок, спричинених людським фактором. Щоб чинні військовослужбовці, родичі загиблих чи ті, хто виключений з обліку, не отримували повісток і не витрачали час на з’ясування причин у ТЦК.

Далі — щоб заощаджувати ресурси держави та людини. Наприклад, завдяки взаємодії реєстрів можна буде швидко перевірити, чи людина є студентом на денній формі навчання. І їй не треба буде бігати між деканатом і ТЦК, щоб принести довідку.

Ну й щоб запобігати корупції. Зокрема, виявляти «аномальну» поведінку, як-от коли в окремому районі різко збільшується кількість знятих з обліку людей за результатами ВЛК. Це може бути сигналом про корупційну змову працівників ТЦК і лікарів з комісії.

Зрештою «Оберіг» має поліпшити процес мобілізації та зробити його більш справедливим. Щоб кожен, хто приходить до армії або мобілізується, був залучений максимально ефективно — відповідно до своєї освіти, навичок і побажань.

Зокрема, реєстром користуються і в рекрутингових центрах, і в ТЦК. Умовно, військова частина надсилає запит, що їй потрібні фахівці певного профілю. Є ймовірність, що в територіальному центрі є людина з відповідною освітою та досвідом, її можуть спрямовувати на профільну посаду за запитом.

Який наразі актуальний статус «Оберегу»?

«Оберіг» продовжує розширювати взаємодії з іншими державними реєстрами. Зокрема, нині із шістьма:

реєстром Державної податкової служби;

реєстром Державної реєстрації актів цивільного стану;

реєстром Державної судової адміністрації;

реєстром Державної прикордонної служби;

реєстром Міносвіти;

реєстром Державної міграційної служби.



У процесі під’єднання реєстру Пенсійного фонду. Звідти отримаємо дані про досвід роботи людини, у якій галузі вона працювала та чим займалася. А також буде взаємодія з Мінцифри, щоб створити електронний військово-обліковий документ.

«Оберіг» — це й база для створення послуг. Завдяки реєстру формуватиметься електронний військово-обліковий документ, який буде в застосунку для військовозобов’язаних і матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

У територіальних центрах є оператори, які відповідають за ведення і наповнення реєстру. Чи всі працівники ТЦК мають доступ до «Оберегу»? Хто може переглядати інформацію, а хто — вносити нові дані, редагувати, видаляти інформацію?

Доступ до роботи з «Оберегом» мають лише навчені оператори, які завіряють кожну свою дію електронним підписом. Це означає, що можна простежити кожну зміну, день, час і посадову особу, яка вносила інформацію. Це допомагає запобігати корупційним ризикам і швидко виявляти аномальну активність, наприклад, зняття з обліку за ВЛК.

Власником реєстру є Міноборони, його розпорядниками є Генштаб, СБУ та розвідка. А вносять інформацію в «Оберіг» посадові особи в ТЦК, які мають доступ до державної таємниці. Це досить вузьке коло працівників.

Наголошу, що інформація у будь-якому разі валідується у двосторонньому порядку — як через реєстр перевіряються дані від військовозобов’язаного, так і навпаки в окремих випадках. Кожну зміну даних у записі людини працівники ТЦК та СП завіряють електронним підписом, навіть отриману з інших реєстрів.

Чи бачитиме людина «історію змін» про себе з датою і внесеними відомостями через електронний кабінет?

У мобільному застосунку для військовозобов’язаних людина не бачитиме історію змін щодо кожного поля з датою, але бачитиме загальну дату оновлення. Умовно — дані оновлено 18.05.2024.

Яку інформацію людина бачитиме про себе:

Прізвище, ім’я, по батькові

Вид обліку / Дата зняття (виключений)

Категорія обліку

Дата народження

Відстрочка / бронювання / дата закінчення

Постанова ВЛК / дата ВЛК

Звання

Код і найменування військово-облікової спеціальності

РНОКПП

Унікальний номер у системі «Оберіг»

ТЦК та СП, де перебуває на обліку

Чи перебуває в розшуку



Якщо якісь дані некоректні, людина зможе звернутися до служби підтримки для актуалізації або для отримання алгоритму для зміни цих даних.

Першочергово ми говоримо саме про внесення змін у контактні дані, бо це вимога закону [йдеться про номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання — ред.].

Інші дані потенційно можливо буде з часом змінити і через електронний кабінет. Але наразі ситуація така: змінювати некоректну інформацію треба в тих службах, які є тримачами реєстрів та інформації. Умовно, якщо неправильно вказано дані про шлюб чи дітей, потрібно звертатися в ДРАЦС.

Ваша цитата: «У міністерстві вже доробили функціональність в „Оберезі“ щодо того, чи вручена була повістка людині, чи ні, і коли була вручена». Чи вносять у реєстр позначку, що повістка вручена, якщо, наприклад, вона була надіслала поштою? Чи не буде, на вашу думку, зловживань у цій темі?

У реєстрі «Оберіг» є окреме поле про статус вручення людині повістки — коли була вручена та який статус. Оповіщення військовозобов’язаних відбувається лише згідно із законодавством — особисто та завірено підписом. Всі інші методи наразі не є правомірними.

В «Оберіг» додали оцифровану інформацію про військовозобов’язаних у всіх 24 регіонах України та Києві. Станом на квітень було зроблено 23 мільйони запитів на оновлення даних людей — що це означає?

Взаємодія «Оберегу» з іншими реєстрами налаштована так, що інформація верифікується або додається після запиту до реєстру-власника даних.

Взаємодія з Державною прикордонною службою — перший кейс, коли «Оберіг» не лише отримує інформацію, а й віддає за запитом. Прикордонники звертаються до бази, коли треба валідувати дані людини, яка виїжджає за кордон.

Схожу взаємодію, коли реєстр може віддавати інформацію за запитом, плануємо ще з Національною поліцією та Державною міграційною службою.

Загалом уже є понад 40 мільйонів запитів на отримання або верифікацію даних людей. Варто зауважити, що це відбувається автоматично в системі без участі самих військовозобов’язаних, що подекуди звільняє їх від зайвого відвідування ТЦК та СП.

Наприклад, оцифрували справу людини, і видно, що вона оновлювала дані 10 років тому. Перш ніж викликати її для уточнення інформації, з реєстру «Оберіг» подаємо запит до інших реєстрів, щоб отримати актуальні дані.

За новим законом під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський проводить фото- і відеофіксацію процесу, а також може використовувати технічні засоби та спеціалізоване ПЗ з доступом до «Оберегу». Тобто представники ТЦК зможуть, умовно, в планшеті перевірити дані про людину? Якщо в реєстрі буде 100% даних про військовозобов’язаних, чи означатиме це, що людину не викликатимуть у ТЦК для звірки даних?

До релізу застосунку для військовозобов’язаних залишилися лічені дні. Зовсім скоро ми анонсуємо, як все це працюватиме на практиці. У застосунку згодом буде військово-обліковий документ, який сформується витягом з «Оберегу». Уже зараз скажу, що це буде зручно як для військовозобов’язаних, так і для працівників ТЦК та СП.

[Раніше у Міноборони уточнили DOU, що зупинилися саме на застосунку, а не вебверсії, з безпекових міркувань і очікують, що ним користуватимуться 70-80% військовозобов’язаних. Застосунок буде під парасолькою загальних державних сервісів на кшталт «Дії», «Мрії», «Армії+», усі вони матимуть схожий інтуїтивний дизайн].

Ваша цитата: «Ми хочемо здійснити обмін з декількома великими реєстрами. Щоб зробити повністю цифровим процес проходження військово-лікарської комісії». Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це передбачає?

З приводу цієї взаємодії ми продовжуємо роботу з Міністерством охорони здоров’я. Всі деталі пізніше.

Інформація в реєстрі буде автоматично оновлюватися при зміні відомостей про людину завдяки взаємодії різних інформаційних ресурсів органів влади. Чи залишиться у військовозобов’язаних обов’язок особисто повідомляти про зміни?

Коли буде налаштовано взаємодію з усіма визначеними реєстрами та реєстр «Оберіг» зможе отримувати всю необхідну інформацію автоматизовано, ТЦК та СП контактуватимуть з військовозобов’язаними лише в окремих випадках. Наразі ми працюємо над цим.

Але повністю прибрати людину з цього процесу ми не можемо. Бо деякі дані вона має завіряти особисто. І навіть після автоматизованого оновлення даних ТЦК все одно зможе викликати військовозобов’язаного для звірки, якщо останні зміни вносили давно.

Як верифікуватимуть інформацію, яку людина внесе про себе через електронний кабінет?

Військовозобов’язаний зможе оновити про себе дані, які передбачені законом — номер телефону, електронну скриньку за наявності та місце фактичного проживання. Інформація верифікуватиметься під час авторизації через BankID.

Вікторія Осіпова, редактор в DOU.ua