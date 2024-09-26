Блогер Остап Стахів. Що відомо про львівського активіста і в чому його підозрюють цього разу

Служба безпеки України, Нацполіція та прокуратура провели обшуки в Остапа Стахіва - львівського активіста, який під час пандемії ковіду був відомим антивакцинатором. Зараз йому оголосили підозру у "зливі позицій ЗСУ" та шахрайстві. Силовики також твердять, що під час війни він організовував курси того, "як відбитися від ТЦК".

Показово, що в 2021 році СБУ затримувала Стахіва через нібито роботу на Росію. Тоді він усі звинувачення відкидав, а суд у тій справі триває досі. В 2021 році Стахіва активно захищав Кирило Стремоусов, який невдовзі перейшов працювати на бік окупаційної влади Херсонщини.

Сам Остап Стахів у своїх соціальних мережах останнім часом багато писав про те, що займається правозахисною та журналістською роботою разом із іншим блогером та ексжурналістом Жаном Новосельцевим, якого СБУ також підозрює у роботі проти ЗСУ.

У чому підозрюють Стахіва

Як повідомила СБУ, Остапу Стахіву вже повідомили про підозру та обирають запобіжний захід.

За версією СБУ, за декілька місяців до початку повномасштабної війни Стахів підбурював людей влаштовувати масові заворушення та захоплювати держустанови під виглядом “руху антивакцинаторів”.

А перебуваючи у статусі обвинуваченого під час повномасштабного вторгнення він, за версією слідства, продовжив антиукраїнську діяльність.

“Зокрема він стверджував, що російську збройну агресію нібито спричинили “треті країни”, які “спровокували” Москву до повномасштабного вторгнення в Україну. Також під час одного зі своїх прямих ефірів у соцмережах фігурант публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів українських захисників, чим наразив їх на небезпеку”, - йдеться у заяві СБУ.

Окрім цього, кажуть в СБУ, він організував онлайнкурси “журналістики”, на яких, серед іншого, навчав своїх послідовників протидіяти мобілізації в Україні.

За даними СБУ, вартість курсів становила 7 тис. грн з одного слухача. Після завершення навчання він обіцяв своїм клієнтам посвідчення журналіста міжнародного зразка.

“Замість обіцяних документів він видавав “випускникам” фіктивні посвідчення місцевої газети, яка втратила акредитацію ще навесні цього року”, - твердить СБУ.

Стахіву повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану, та шахрайство.

Також правоохоронці нагадали, що Стахів відомий своєю дружбою з Кирилом Стрємоусовим, який під час російської окупації Херсонської області працював на окупаційну адміністрацію, а у листопаді 2022 року загинув у ДТП в районі Генічеська.

Чим займаються Стахів і Новосельцев

У соціальних мережах Остапа Стахіва останнім часом можна знайти багато оголошень про платні журналістські курси з нахилом на правознавство.

“Друзі, з 26 вересня стартує новий курс журналістики. Протягом 12 занять даємо базу щодо правознавства та репортерської роботи разом з посвідченням журналіста. Вступний внесок до 26 вересня - 9500 грн. Під час курсу приєднання 10000 грн”, - йдеться в оголошенні.

Автор фото,Остап Стахів Реклама курсів Стахіва і Новосельцева

На цьому курсі досвідом з охочими будуть ділитися сам Остап Стахів, а також Жан Новосельцев - “журналіст - розслідувач, блогер”.

На його ж сторінці часто публікують заклики допомогти затриманим ТЦК чи іншими державними структурами журналістам видання “Багнет нації”. Можливо, саме посвідчення цього видання отримують охочі після платних курсів.

Жан Новосельцев 26 липня 2024 року вийшов із СІЗО під заставу у 242 тисячі гривень. У липні цього року СБУ повідомила про підозру Новосельцеву за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Сам він усі звинувачення заперечує.

Підозра СБУ 2021 року

У листопаді 2021 року, у розпал пандемії коронавірусу, СБУ заявила, що заблокувала діяльність антивакцинаторської мережі у кількох регіонах України та вручила підозру одному з її лідерів Остапу Стахіву.

Тоді СБУ стверджувала, що мережа під "антивакцинаторськими гаслами" закликала до насильницької зміни конституційного ладу в Україні та могла фінансуватись росіянами. У відомстві заявляли що мають "безперечні докази" провини затриманих.

Автор фото,СБУ СБУ оприлюднила скріншоти листування підозрюваних

"У тому числі листування, у ході якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із "власною міліцією" та "економікою", - казали правоохоронці.

18 листопада 2021 року суд обрав для Остапа Стахіва запобіжний захід ‒ тримання під вартою у СІЗО або внесення грошової застави розміром майже мільйон гривень.

1 грудня його звільнили з-під варти під заставу.

Остап Стахів звинувачення заперечував і називав себе журналістом та правозахисником.

Лідер антивакцинаторів

Остап Стахів - популярна особистість у Львові. З початку пандемії він займався пропагандою у соцмережах, активно доводячи, що коронавірусу не існує, поширював фейки про вакцини. Стахів стверджував, що держава бездумно витрачає гроші на вакцинацію.

"По суті 10 мільярдів гривень наших податків підуть на забій людей, на ці щеплення тою сумішшю, якою колять людей якісь добровольці", - говорив він у своєму YouTube у червні.

Автор фото,Facebook Остап Стахів Остап Стахів неодноразово потрапляв у скандали

За подібні неправдиві меседжі соцмережі не раз блокували чоловіка. Але він повертався і далі вів Telegram, Viber, Facebook (ці сторінки вже недоступні) та YouTube, де у нього майже 70 тисяч підписників.

На YouTube-каналі Стахів називав себе засновником руху "Права людини". Разом із прихильниками він записував відео з антивакцинаторських мітингів, принципово ходив без маски, називаючи її "намордником", штурмував поїзди та інші установи, де на вході вимагали ПЛР-тест чи сертифікат про щеплення.

Автор фото,Ярема Дух Остап Стахів відвідував Верховну Раду

Його відео та звернення набирали десятки та сотні тисяч переглядів, їх активно поширювали у соціальних мережах.

Місцеві ЗМІ писали, що чоловік також неодноразово приходив у covid-лікарні Львова й інших областей, намагаючись зірвати їхню роботу.

Сам Остап не раз проводив марші проти вакцинації у Львові, зустрічався з антивакцинаторами в різних регіонах та організовував акції антивакцинаторів у Києві.

Активіст, який хотів бути мером

До пандемії Стахів також брав участь у різних вуличних протестах. Він був головою громадської організації "Ідея Нації", що декларувала боротьбу з незаконними забудовами Львова. Однак у 2018 році на одній з акцій чоловіка кинули у смітник та назвали "псевдоактивістом".

YouTube Андрій Шмеленко У 2018 році на одній з акцій Стахіва кинули у смітник та назвали "псевдоактивістом"

Кілька разів активіст намагався потрапити до влади. У 2007 році Стахів хотів пройти у парламент за списком "Свободи", але його виключили зі списку, бо він не вказав своє місце роботи.

З 2013 року Стахів неодноразово та безуспішно балотувався у Верховну Раду як самовисуванець. Він також намагався стати мером Винників, містечка на Львівщині, а потім самого Львова, але знову ж таки без результату.

Напередодні офіційного оголошення підозри у 2021 році львівські депутати закликали СБУ звернути увагу на Стахіва та вжити якихось заходів.

"Це питання національної безпеки, оскільки ці усі (антивакцинаторські - Ред.) рухи починаються, не виключено, з посилу від РФ, російських спецслужб. Вони зацікавлені у дестабілізації ситуації в Україні", - пояснив своє звернення до СБУ Ігор Шолтис, львівський депутат від партії "Голос".

Кирило Стрємоусов, який тоді був херсонським проросійським активістом і антивакцинатором, відреагував на затримання Стахіва та вночі виїхав до Львова на підтримку однодумця.

"Ми на війні своїх не кидаємо. Їду на Львів", - підписав чоловік своє відео, де закликав людей скидатись йому на дорогу.

Facebook Андрій Садовий Стрємоусов у 2021 році підтримав Стахіва

На це тоді відреагував львівський мер Андрій Садовий: "Шановний, у нас триває війна проти країни-агресора на Сході. А те, чим тут займався Стахів із поплічниками, - задурювання мізків людей, які, на жаль, не виробили імунітету від пропаганди та іншого інформаційного лайна".

Після окупації Херсона Стремоусов перейшов на бік Росії.

9 листопада 2022 року, напередодні звернення Херсона представник російської окупаційної влади на Херсонщині Кирило Стремоусов загинув у ДТП.

Ввечері того ж дня Володимир Путін нагородив його орденом за мужність посмертно.