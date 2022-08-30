Коллаборант Стремоусов бежал из Херсона в Россию и поселился в воронежской гостинице

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"Предатель Украины и коллаборант Стремоусов сбежал из Херсона и рассказывает, что россия в Херсоне навсегда из Воронежа на россии. Благодаря многим неравнодушным гражданам удалось установить, что вчера и сегодня Стремоусов записывал свои видеообращения из гостиницы Marriott в г. Воронеж на проспекте Воронеж. На заднем фоне виден и Благовещенский собор Воронежа, и такое же желто-светлое четырехэтажное здание на улице Революции, 29 (техникум строительных технологий). Позади также есть Воронежское водохранилище", — написал Стерненко.



Он разместил последнее фото Стремоусова на фоне города. Пользователи опознали локацию и вычислили, где находится Кирилл Стремоусов "Предатель Украины и коллаборант Стремоусов сбежал из Херсона и рассказывает, что россия в Херсоне навсегда из Воронежа на россии. Благодаря многим неравнодушным гражданам удалось установить, что вчера и сегодня Стремоусов записывал свои видеообращения из гостиницы Marriott в г. Воронеж на проспекте Воронеж. На заднем фоне виден и Благовещенский собор Воронежа, и такое же желто-светлое четырехэтажное здание на улице Революции, 29 (техникум строительных технологий). Позади также есть Воронежское водохранилище", — написал Стерненко.

Оттуда предатель записал видеообращение, "что Херсон будет всегда русским". Об этом сообщил активист Сергей Стерненко.